Team um Tobias von Mäßenhausen Roland Rechtsschutz mit 3 neuen Vorständen

Vorstandsmitglied Tobias von Mäßenhausen rückt zum 1. Januar 2024 an die Spitze der Roland Rechtsschutzversicherung. Das gab das Unternehmen bereits im Juni bekannt. Von Mäßenhausen ersetzt Rainer Brune, der zusammen mit Vorstandsmitglied Ulrich Eberhardt den Versicherer zum Jahresende verlässt. Nun stehen auch die beiden anderen Vorstände fest.

Der Aufsichtsrat der Rechtsschutzversicherung hat Tarja Radler und Andreas Tiedtke in den Vorstand berufen. Die beiden treten ihre neuen Ämter ebenfalls am 1. Januar 2024 an.

Radler wird Versicherungschefin

Radler übernimmt die Position als Versicherungschefin (Chief Insurance Officer, CInO). Derzeit ist sie Vorständin bei der DEVK Rechtsschutzversicherung. Davor war Radler als Abteilungsleiterin Rechtsschutz Betrieb bei der DEVK aktiv. Vor ihrem Wechsel zur DEVK arbeitete Radler unter anderem für Allianz, Advocard und KS/Auxilia.

Im August 2017 hat Radler zudem Klugo gegründet und stieg dort als Hauptgeschäftsführerin ein. Das Legaltech ist eine 100-prozentige Tochter der DEVK.

Tiedtke wird operativer Chef

Tiedtke wird operativer Chef (Chief Operating Officer, COO) von Roland Rechtsschutz. Derzeit zeichnet er als Hauptgeschäftsführer für das Tochterunternehmen Roland Assistance verantwortlich.

Tiedtke kam 2015 zu Roland. Er startete als operativer Geschäftsführer bei Roland Assistance. Im April 2021 stieg er dort zum Hauptgeschäftsführer auf und wurde zudem Vorstand von Roland Schutzbrief. Vor seinem Wechsel zu Roland war Tiedtke in verschiedenen Bereichen für das Produktmanagement bei Axa zuständig.

„Im Zuge der Neuaufstellung des Vorstands ändert sich auch die Geschäftsverteilung“, heißt es von Roland. An den Vorstandschef von Mäßenhausen berichten die Bereiche Finanzen & Daten, Personal, Unternehmensentwicklung, Unternehmenskommunikation, Governance sowie Revision. Radler übernimmt Vertrieb & Kundenmanagement, Geschäftsfeld, Strategisches Leistungsmanagement sowie Portfoliomanagement & Aktuariat. Tiedtke wird künftig für Kundenservice, Digitale Transformation mit Prozessmanagement & IT sowie Performance Management zuständig sein.