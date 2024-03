Artikel hören Rechtsschutzversicherungen Umfrage zum Justizsystem: Deutsche kritisieren überlastete Gerichte Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Die allermeisten Menschen hierzulande vertrauen auf den deutschen Rechtsstaat. Dennoch äußern viele von ihnen große Kritik an überlasteten Gerichten und Ungleichbehandlung bei Urteilen. Außerdem sehen viele Bürger die Gesellschaft in vielen Fragen als gespalten an.