Ellen Götschel wird zum 1. Mai neue IT-Vorständin des Rechtsschutzversicherers Roland. Damit ist das Führungsgremium nach dem Abgang von Andreas Tiedtke wieder komplett.

Ellen Götschel wird zum 1. Mai 2026 neue IT-Vorständin (Chief Information Officer) bei der Roland Rechtsschutz. Das Spitzengremium des Kölner Rechtsschutzversicherer ist damit wieder vollzählig.

Vakanz nach Streit mit Vorgänger Tiedtke

Vakant war der Posten Ende vergangenen Jahres geworden, nachdem laut eines Berichts des Fachportals „Versicherungsmonitor“ Andreas Tiedtke nach Differenzen im Vorstand seinen Posten als IT-Chef geräumt hatte.

In weiteren Medienberichten wurde eine Sprecherin des Unternehmens zitiert, die von „unterschiedlichen Auffassungen zwischen Tiedtke und dem Vorstandsvorsitzenden Tobias von Mäßenhausen“ über die künftige Unternehmensstrategie sprach. In der aktuellen Mitteilung geht Roland auf diese Hintergründe jedoch nicht ein. Tiedtke hatte den Posten beim Umbau des Roland-Vorstands erst zwei Jahre zuvor übernommen.

Neuausrichtung der Vorstandsressorts

Mit der Berufung von Götschel soll sich auch die Ausrichtung des Ressorts auf einen reinen IT-Vorstand ändern. Bis zum Abgang von Tiedtke Ende 2025 waren bei Roland Kundenservice und IT-Verantwortung in einem Vorstandsressort vereint. Mit der Neuausrichtung des dritten Vorstandsressorts auf eine reine IT-Funktion wechselt der Kundenservice in die Zuständigkeit von Tarja Radler, die als Vorständin für Versicherungsbetrieb (Chief Insurance Officer) künftig umfassend für die Wertschöpfung der Rechtsschutzversicherung aus Produkt, Vertrieb und Operativem verantwortlich sein soll.

„Ich freue mich sehr, dass wir für diese Position eine Expertin in beiden für uns wichtigen Bereichen gewinnen konnten. Ellen Götschel verfügt nicht nur über breite Erfahrung in den Themenfeldern IT, Daten und KI, sondern kennt auch die private Versicherungswirtschaft sehr genau“, so von Mäßenhausen. Götschel sagt zu ihrer Position: „Als CIO möchte ich die Digitalisierung bei Roland Rechtsschutz mit messbarer Wirkung für unser Geschäft weiterentwickeln.“

Rückkehr in Versicherungsbranche nach sechs Jahren

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Götschel ist laut ihres neuen Arbeitgebers seit mehr als 20 Jahren Führungskraft in der Finanz- und Versicherungsbranche. Zuletzt war sie für die digitale Wertpapierhandelsbank BNP Paribas Personal Investor stellvertretende IT-Verantwortliche tätig. Laut ihrem LinkedIn-Profil trug sie dort den Titel Head of IT Change & Organisation.

Zuvor war sie Vorstandsmitglied bei der KKH Kaufmännische Krankenkasse. In der Versicherungswirtschaft arbeitete sie von 2007 bis 2020, erst in verschiedenen nationalen und internationalen Funktionen der IT für die Axa-Gruppe, danach als Bereichsleiterin und Mitglied der IT-Ressortführung für die R+V Versicherung.

66 Prozent: Roland hebt eigene Frauenquote hervor

Bemerkenswert ist, dass der Versicherer in seiner Mitteilung auf die Quote weiblicher Vorstände von 66 Prozent hinweist, die über der intern gesetzten Quote von 33 Prozent liegt. Zugleich weist Roland darauf hin, dass der aktuelle Frauenanteil in den Vorständen deutscher Versicherungsunternehmen bei rund 21 Prozent liegt, wobei den höchsten Anteil bisher der Vorstand der Allianz mit rund 44 Prozent hatte.

Doch dieser Vergleich hinkt, weil andere Versicherer quantitativ deutlich größere Spitzengremien haben als Roland mit nur drei Vorstandsmitgliedern.