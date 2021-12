Roland Schmidt neu bei M&G

Roland Schmidt (41) verstärkt in Deutschland das Vertriebsteam von M&G Investments. Als Sales Director (Vertriebsdirektor) unterstützt er die Betreuung von M&G‘s Großbankkunden. Er berichtet an Volker Buschmann, Geschäftsführer und Vertriebsleiter Nordeuropa.Bevor Schmidt zu M&G wechselte, arbeitete er vier Jahre lang im Vertrieb für Baring Asset Management. Dort war er für Vermögensverwalter und Banken in Deutschland, Österreich und Luxemburg verantwortlich. Zuvor war er acht Jahre lang bei Fidelity International tätig und betreute dort ebenfalls Banken und Vermögensverwalter.