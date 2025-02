Luxusuhren: Warum die Gen Z auf Rolex setzt

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Zum Vergleich: Die nächstplatzierten Marken Omega (10 Prozent), Patek Philippe (6,7 Prozent), Cartier (5,2 Prozent), Audemars Piguet (4 Prozent), Breitling (3,9 Prozent) und IWC (2,9 Prozent) kommen zusammen nur auf 32,6 Prozent – haben also weniger Marktanteile als Rolex allein.

Der Markt für Luxusuhren wird nach wie vor von einem Unternehmen angeführt: Rolex. Eine aktuelle Analyse des Online-Marktplatzes Chrono24 zeigt, dass die Schweizer Traditionsmarke 34,2 Prozent des globalen Transaktionsvolumens auf dem Zweitmarkt auf sich vereint. Damit steht Rolex unangefochten an der Spitze.

Trotz der Marktanteilsverluste seit der Hochphase der Pandemie bleiben Rolex-Uhren eine der stabilsten Wertanlagen im Luxussegment. Die Analyse zeigt, dass viele Modelle weiterhin für ein Vielfaches des Listenpreises gehandelt werden. So verzeichneten 2024 insgesamt acht Modelle, darunter sieben Varianten der „Datejust“ beziehungsweise „Lady-Datejust“ und eine „Yacht-Master-Referenz“, Wertsteigerungen von mehr als zehn Prozent – obwohl der Markt 2024 ansonsten eher stagnierte.

„Als Aushängeschild der Branche profitierte Rolex besonders vom Luxusuhren-Boom während der Pandemie“, erklärt Balazs Ferenczi von Chrono24. „Mit der schrittweisen Normalisierung in den vergangenen drei Jahren hat die Marke jedoch auch wieder überproportional an Marktanteilen eingebüßt.“

Auffällig ist, dass sich all diese Modelle in der Preisklasse zwischen 10.000 und 20.000 Euro befinden – eine Kategorie, in der Rolex mit einem Marktanteil von 64,3 Prozent klar dominiert.

Rolex bei jungen Käufern besonders beliebt

Die „Datejust“ zählt aktuell nicht nur zu den Uhren mit der stärksten Wertsteigerung, sondern ist auch insgesamt das beliebteste Rolex-Modell. Derzeit entfallen 28,8 Prozent aller Käufe der Marke auf die „Datejust“.

Besonders ausgeprägt ist ihr Anteil bei jungen Käufern unter 30 Jahren, die zu großen Teilen der Gen Z zugeordnet werden können. In dieser Altersgruppe steht die „Datejust“ mit 37 Prozent mit großem Abstand an der Spitze.

Generell ist Rolex bei unter 30-Jährigen sehr gefragt und erreicht in dieser Altersgruppe mit 41,1 Prozent den höchsten Marktanteil aller Altersklassen. Mit zunehmendem Alter sinkt dieser sukzessive: Bei den 30- bis 39-Jährigen liegt er bei 36 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen bei 29,7 Prozent, bei älteren Käufern unter 29 Prozent.

Gleichzeitig zeigt sich eine höhere Investitionsbereitschaft bei älteren Käufern. So erreicht beispielsweise die „Rolex Daytona“, die preislich deutlich über der populären „Datejust“ liegt, bei über 60-Jährigen einen Anteil von 17,1 Prozent an den Käufen der Marke – mehr als doppelt so hoch wie bei den Uhren-Liebhabern unter 30 Jahren mit lediglich 8,2 Prozent.

Während Rolex in Ländern wie Deutschland und den USA mit Marktanteilen von 41,1 beziehungsweise 39,5 Prozent besonders stark vertreten ist, liegt ihr Anteil in der Schweiz mit 22,8 Prozent deutlich niedriger. In Hongkong ist er mit nur 17,9 Prozent sogar noch geringer.

Externe Faktoren beeinflussen den Markt für Luxusuhren

Die Preisentwicklung bei Luxusuhren wird nicht nur durch die innere Dynamik des Marktes bestimmt. Externe Faktoren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, wie der Handelsplattform-Leiter Carsten Keller erläutert.

„Der jüngste Kryptoboom nach der US-Präsidentschaftswahl hat den Markt nochmals angeheizt“, sagt Carsten Keller von Chrono24 dem „Handelsblatt“. Schon in der Vergangenheit sei ein starker Kryptomarkt ein verlässlicher Indikator für mehr Nachfrage nach Luxusuhren gewesen.

Ein weiterer Trend: Uhren von japanischen Verkäufern gewinnen an Beliebtheit. Dies liege einerseits an der schwächeren japanischen Währung Yen, andererseits daran, dass Japan für seine ausgeprägte Uhrenkultur bekannt ist. „Viele Sammler schätzen Uhren aus Japan, da sie sich oft in exzellentem Zustand befinden und zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden“, erklärt Keller.

Experten rechnen wieder mit steigenden Preisen. Laut Daten von Chrono24 werden aktuell etwas mehr als 120 Modellgruppen auf dem Sekundärmarkt für einen Verkaufspreis angeboten, der über dem Listenpreis des Herstellers liegt. 16 von ihnen erzielen mehr als das Doppelte des Listenpreises.