Es gibt diesen einen Moment, wenn es Nacht wird in Wiltingen. Wenn die Telefone endlich schweigen, die E-Mails beantwortet sind und das letzte Meeting vorbei ist. Dann geht Roman Niewodniczanski manchmal hinunter in den Keller seiner Manufaktur. Dort ist es kühl, es riecht nach Stein, nach feuchtem Holz und nach Zeit. „Du hörst nur das Blubbern der Fässer“, sagt er. „Gibt es einen schöneren Ort auf der Welt?“ In diesen Minuten ist der 57-Jährige ganz bei sich. Ein seltener Zustand für einen Mann, der ansonsten unter einer chronischen Unruhe leidet – getrieben von dem Anspruch, etwas Bleibendes zu schaffen.

Wer Niewodniczanski begegnet, trifft auf eine Naturgewalt. Zwei Meter groß, braun gebrannt, eloquent. Er ist kein Winzer, der verträumt in den Sonnenuntergang blinzelt. Er ist Manager, Visionär und – das gibt er unumwunden zu – der ungeduldigste Mensch der Welt.

Sein Weingut Van Volxem, gelegen auf dem geschichtsträchtigen Schlossberg an der Saar, ist das steinerne Manifest dieses Anspruchs. Ein monumentaler Bau aus hellem Travertin, entworfen von Südtiroler Architekten, der eher an eine Botschaft erinnert als an einen landwirtschaftlichen Betrieb. Hier wird nicht einfach Wein gemacht. Hier wird, das kann man so überhöht sagen, Kulturlandschaft in Flaschen gefüllt.

Das Weingut Van Volxem erhebt sich majestätisch über der Landschaft | Bildquelle: Van Volxem

Die Öllampe der Vorfahren

Dass Roman Niewodniczanski heute hier steht, als Herr über 85 Hektar Steillagen und Chef von rund 30 Festangestellten, war im Familienplan eigentlich nicht vorgesehen. Er stammt aus der Bitburger-Dynastie, einer der einflussreichsten Unternehmerfamilien Deutschlands. Sein Vater war Kernphysiker und Brauer, seine Mutter Denkmalpflegerin. Es war ein puritanischer Haushalt. Geld wurde nicht ausgegeben, um es zu genießen, sondern, um zu leisten. „Essen, gutes Trinken, teuer schlafen – das war meinen Eltern zutiefst fremd“, erinnert er sich.

Stattdessen gab es die Tradition der Öllampe. Jedem neugeborenen Kind in der Familie wird eine solche Lampe geschenkt. Sie symbolisiert das „Öl“, das man mitbekommt: Geld, Wissen, Talent, Gesundheit. „Und mit dieser Lampe muss man verdammt noch mal für die Gesellschaft mitbrennen“, sagt Niewodniczanski.

Das ist der Satz, der sein Leben erklärt. Er ist kein Erbe, der sich ein Hobby leistet. Er ist ein Getriebener seiner Erziehung. Das Vermögen der Familie war für ihn „Treibstoff“, um seine eigene Rolle zu finden, abseits der Brauerei.

Als er im Jahr 2000 das Weingut Van Volxem kaufte, riet ihm sein Vater ab. „Du wirst scheitern“, prophezeite der. Deutschland sei kein Land für Luxusprodukte. Roman kaufte trotzdem. Heimlich. Finanziert unter anderem durch Börsenspekulationen während der New-Economy-Blase, bei denen er mit Optionsscheinen auf den Fall des Britischen Pfunds wettete. Er wollte es wissen.

Roman Niewodniczanski inspiziert alte Bücher | Bildquelle: Van Volxem

Qualität kommt von Qual

Heute, 25 Jahre später, ist Van Volxem eine Marke, die regelmäßig in der Business & First Class internationaler Airlines ausgeschenkt wird und in den Edelkaufhäusern von Tokio bis New York steht. Doch der Weg dorthin war – und ist – ein Kampf gegen das, was Niewodniczanski am meisten verachtet: das Mittelmaß.

„Ich kann Mittelmaß nicht verstehen“, sagt er, und seine Stimme wird dabei eine Nuance schärfer. „Egal bei welchem Job, ob Fließbandarbeiter, Koch oder Chirurg. Ich bin immer wieder frustriert, wenn ich sehe, dass Menschen ihre Arbeit nicht mit absoluter Hingabe machen.“ Seine eigene Hingabe grenzt an Selbstaufgabe. Sieben Tage die Woche, 10 bis 14 Stunden am Tag. Urlaub ist selten, und wenn, dann besucht er andere Weinbauregionen.

Um dieses Pensum mit fast 60 Jahren durchzuhalten, trainiert er wie ein Leistungssportler. Sechsmal die Woche springt er morgens in seinen Außenpool, schwimmt 2.000 Meter, egal bei welchem Wetter. Dazu dreimal die Woche Kraftsport. „Wenn du nicht körperlich in Topform bist, wirst du scheitern“, sagt er nüchtern. „Ich möchte mit 80 Jahren noch Freude haben. Und das hast du nicht, wenn du dich gehen lässt.“

In Steillagen werden die Trauben aufwendig geerntet | Bildquelle: Van Volxem

Diese Härte gegen sich selbst fordert er auch von seiner Umgebung. Wenn er sieht, dass Mitarbeiter „rauchend vor dem Weinberg stehen“, macht ihn das fertig. Es ist nicht die Arroganz des Besitzenden, sondern die Verzweiflung des Perfektionisten. Er weiß, dass Spitzenwein an der Saar, in diesen brutalen Steillagen, nur durch extreme Leidensfähigkeit entsteht. „Qualität kommt von Qual“, zitiert er ein altes Winzer-Sprichwort. „Wir haben uns sehr gequält.“

Im Jahr 2013 zerstörte ein Hagelsturm binnen drei Minuten fast die gesamte Ernte am Scharzhofberg. Niewodniczanski war am Boden zerstört, kniete im Weinberg und heulte. Sein Nachbar, der legendäre Winzer Egon Müller, schaute ihn nur streng an und sagte: „Ich glaube, es ist Zeit, was Anständiges zu trinken.“ Er ging in den Keller und holte eine Flasche Château d’Yquem, Jahrgang 1927. Beim Trinken gab er dem jungen Wilden eine Lektion in Demut: Ein perfekter Jahrgang ist die absolute Ausnahme – alles andere ist „Angst, Schrecken und Qual“.

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Unternehmer im Gegenwind

Doch die Qualen kommen längst nicht mehr nur aus dem Weinberg. Niewodniczanski macht sich Sorgen. Große Sorgen. Nicht um seinen Wein – der Jahrgang 2025 ist vielleicht der beste, den er je im Keller hatte –, sondern um den Standort Deutschland. Der Frost im Frühjahr 2024 hat ihn Millionen gekostet, eine „Zeitenwende“. Doch schlimmer als die Launen der Natur wiegt für ihn die menschengemachte Lähmung.

„Wir leben in einer Zeit, in der eine Generation gekommen ist, die nicht bereit ist, für eine Idee alles zu geben“, analysiert er. Hinzu kommt eine Bürokratie, die er als „krank“ bezeichnet. Dass man Kundengespräche dokumentieren, jeden Schritt rechtlich absichern muss, empfindet er als Geschäftsvernichtung.

Zwei Flaschen von Van Volxem | Bildquelle: Van Volxem

Und dann ist da diese destruktive Stimmung im Land. Und die Neidkultur. „Es kann nicht sein, dass man Fleiß bestraft“, sagt er mit Blick auf politische Debatten um Vermögenssteuern und Enteignungen. Wenn in Deutschland jemand einen Porsche fährt, wird er beschimpft. In den USA wird er bewundert. Diese Mentalität, gepaart mit einem massiven Rechtsruck, den er in seiner Region beobachtet, lässt ihn pessimistisch in die Zukunft blicken. „Wir verlieren die Traktion“, sagt er. „Wir sind auf einem falschen Weg.“

Er sieht, wie befreundete Unternehmerkollegen frustriert AfD wählen – aus Überzeugung, nicht aus Verzweiflung über die etablierten Parteien. Er sieht, wie der Mindestlohn die Kosten für seine bis zu 150 Erntehelfer so in die Höhe treibt, dass handwerklicher Weinbau bald unbezahlbar wird. „Der Mindestlohn wird den Steillagenweinbau vernichten“, prognostiziert er düster. Wein, Spargel, Erdbeeren – all das droht zum Luxusgut für wenige zu werden.

Die Suche nach dem Flow

Ist Roman Niewodniczanski also ein verbitterter Mann? Keineswegs. Wer ihn in seinem Element erlebt, spürt eine fast kindliche Begeisterungsfähigkeit. Er liebt die Schönheit. Er kann endlos über die Geologie des Scharzhofbergs referieren, darüber, wie man den grauen Schiefer im Riesling schmeckt, wie der Boden zum „Spiegel“ des Weins wird. Er sammelt historische Weinkarten und genießt es, eine Flasche Château Margaux zu öffnen – nicht um zu protzen, sondern um die Geschichte zu trinken.

Roman Niewodniczanski riecht den Boden des Weinguts | Bildquelle: Van Volxem

„Intelligenz säuft, Dummheit frisst“, zitiert er einen Spruch, der ihm gefällt. Wein ist für ihn ein intellektuelles Vergnügen, ein Kulturgut, das Bildung und Auseinandersetzung erfordert. Er liebt es, Gastgeber zu sein, Menschen zusammenzubringen. Wenn er von einem Abend erzählt, an dem er mit den Pianisten-Brüdern Lucas und Arthur Jussen nach einem Konzert auf seinem Weingut noch nachts an einer einfachen Bude ein Bitburger getrunken hat, leuchten seine Augen. Das ist für ihn Lebensfreude.

In diesen Momenten blitzt der Mensch hinter dem Unternehmer hervor. Der Vater von drei Kindern, alle im Jahr 2009 geboren, Zwillinge und ein „Einling“, denen er gerade ein Internat mit Handyverbot verordnet hat, damit sie wieder das echte Leben spüren. Er zahlt ihnen die besten Ausbildungen der Welt, aber er hat ihnen klargemacht: „Sobald euer Studium beendet ist, ist der Geldhahn zu.“ Er will keine Snobs heranziehen. Sie sollen ihren eigenen Weg gehen, so wie er es getan hat.

Heimat und Horizont

Vielleicht ist das Weingut Van Volxem am Ende genau das: der Versuch, in einer flüchtigen Welt etwas Bleibendes zu schaffen. Niewodniczanski sieht sich nicht als Eigentümer, eher als Begleiter einer Geschichte, die schon vor 2000 Jahren mit den Römern begann. Er hat Weinberge rekultiviert, die andere längst aufgegeben hatten. Er hat der Saar etwas Stolz zurückgegeben, auch wenn er das selbst nie so formulieren würde.

Bild aus dem Weingut Van Volxem | Bildquelle: Van Volxem

Wenn er heute aus dem Fenster seines Büros auf den Schlossberg schaut, auf die steilen Hänge, die sich im Herbst goldgelb färben, dann empfindet er Glück. Trotz der 15 Millionen Euro Schulden bei der Bank. Trotz der Bürokratie. Trotz des Klimawandels. „Es ist ein magischer Ort“, sagt er leise. „Das erfüllt mich.“

Für einen Moment wirkt alles fertig: Gebäude, Marke, Erfolgsgeschichte. Dann nimmt er den Stift, macht sich eine neue Liste, plant den nächsten Jahrgang, die nächste Steillage, das nächste Risiko. Mittelmaß, das merkt man in diesen Minuten, ist in diesem Haus tatsächlich keine Option. Denn die Öllampe, sie muss brennen.