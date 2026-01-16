Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Whisky-trinkende 98-Jährige. Winston Churchill als Traumgast. Weinproben, die nie unter zweieinhalb Stunden dauern. Wenn Roman Niewodniczanski spricht, wird schnell klar: Dieser Mann denkt anders. Größer. Und vor allem: kompromissloser, wenn es um Qualität geht.

Im Podcast „WeinLesen" von Oliver Morath empfängt der Winzer von Van Volxem diesmal nicht seine Gäste – sondern ist selbst zu Gast. Und liefert Einblicke in eine Philosophie, die Wein nicht als Produkt versteht, sondern als Kulturgut. Als Teil eines kultivierten Lebens. Als Brücke zwischen Genuss, Bildung und – ganz wichtig – Langlebigkeit.

Die Brauerei-Legende? Ein Missverständnis

„Ich finde diesen Begriff Dynastie gruselig", stellt Niewodniczanski gleich zu Beginn klar. Zwar stammt er aus der Familie hinter Bitburger Bier, doch das war nie der Kern seiner Identität. „Mein Vater war Kernphysiker, der eine deutsche Brauertochter geheiratet hat."

Die Prägung kam von woanders: Von einem Großvater, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Brauerei wieder aufbaute und nebenbei ein „kultivierter Mann" war – silberfarbener BMW, lange Zigarillos, Oper, Theater. Und an großen Feiertagen: Moselwein. Nicht irgendein Wein, sondern die Ikonen: Egon Müller, Maximin Grünhaus, Prüm.

„Für ihn war Moselwein auf einem Niveau mit den großen Weinen aus Burgund", erinnert sich Niewodniczanski. Diese Wertschätzung als Kind erlebt zu haben – das war seine Erweckung.

Und dann war da noch die Haushälterin. Eine „150-Kilo-Frau, die große Soßen kochte". Während seine Eltern keine Zeit hatten, wurde der kleine Roman in der Küche geparkt. Dort lernte er, wie man Rehrücken ausbeinst, Parfait produziert, Gänseleberpastete macht. „Das war mein prägendes Erlebnis als Kind."

Wein wurde für ihn zur Synthese: Genuss, Bildung, Geografie, Geomorphologie, Klimatologie. „Ich habe in Wein ein Thema gefunden, das all diese Dinge widerspiegelt und sehr viel mit Lebensqualität zu tun hat."

Der Quereinsteiger-Vorteil

2000 kaufte Niewodniczanski Van Volxem. Ein Weingut an der Saar, das damals – vorsichtig formuliert – nicht an alte Glanzzeiten anknüpfte. „Der Weinbau an der Mosel ist sehr konservativ„, sagt er diplomatisch. „Das Wort verschlafen möchte ich nicht sagen, weil wir haben ganz wundervolle, innovative, tolle Typen.“

Als Quereinsteiger mit Erfahrung aus Kalifornien, Oregon, Washington State, Asien und Südafrika brachte er einen anderen Blick mit. Und die Erkenntnis: Es gibt überall großartige Winzer – man muss nur offen sein. Heute ist er mit vielen Kollegen eng verbunden. Die Gelage seien umfangreich, räumt er ein. „Das ist einfach ein toller Beruf, der sehr viel mit Kultur und Genuss zu tun hat – aber eben auch extrem viel Fleiß."

Churchill, Obama und das Problem mit Trump

Auf die Frage nach historischen Traumgästen zögert Niewodniczanski keine Sekunde: Winston Churchill. „Eine der ganz omnipräsenten, ganz starken, unfassbar weit gebildeten Persönlichkeiten mit Literatur, Musik und Genusskultur." Und nebenbei sehr sportlich.

Aus der Gegenwart? Barack Obama. „Wahnsinnig lustig, der hat einfach auch Witz."

Dann wird es politisch. „Die heutigen politischen Führer – Merz, Trump, Putin – die haben alle keinen Humor. Das ist schrecklich. Die essen nicht gerne gut. Putin trinkt keinen Alkohol, Trump trinkt Cola. Ich meine, das kann ja nicht gut gehen."

Seine These: „Wenn Menschen miteinander Genuss teilen, bekriegen sie sich auch nicht mehr."

„Im härtesten Stein wächst der beste Wein"

Was macht einen großen Wein aus? Niewodniczanski hat darauf eine klare Antwort – und die gilt weltweit. „Es gibt drei Grundlagen für große Weine: Erstens, die Geburtstätte. Wo ist der Wein gewachsen?"

Reinhard Löwenstein, den er als wichtiges Vorbild nennt, sprach nie von Riesling als Rebsorte – sondern als „Medium, das das Terroir interpretiert". Und genau so sieht es Niewodniczanski auch: „Du hast bestimmte Rebsorten, die den Boden, die Lage, das Kleinklima interpretieren."

Der Steilhang vom Weingut Van Volxem | Bildquelle: Van Volxem

Sein Mantra: „Im härtesten Stein wächst der beste Wein." Das gelte in Bordeaux, in Châteauneuf-du-Pape, in Coonawarra, in den Adelaide Hills – überall auf der Welt. Karges Substrat, Schiefer, harte Böden. „Das ist etwas, das sich wiederholt."

Zweitens: kühles Klima. An der Saar bedeutet das hohe Tag-Nacht-Schwankungen, eine sehr lange Reife, hohe physiologische Reife. „Ein Van Volxem-Wein muss reif sein", sagt er. „Er muss eine reife Aromatik haben – aber nicht durch kitschige Fruchtaromen, sondern durch ganz feine, ziselierte, elegante, lange Töne."

Seine Prägung: Ein 1983er Kabinett von Maximin Grünhaus. Ein 1989er Kabinett von Josef Höfer von Kesselstatt. Ein 1947er Prüm Spätlese. „Die haben sich in meinem Kopf eingenistet. Das war immer Feinheit, Intelligenz und Länge. Und die waren immer aus kühleren Terroirs."

Drittens: niedrige Erträge. „Minimax-Prinzip", sagt er knapp. „Natürlich kann ich mit hohen Erträgen keinen großen Wein erzeugen. Das ist technisch nicht möglich." Danach folgen Leidenschaft, Fleiß, Achtsamkeit im Keller.

Und das Ergebnis? Mitte Dezember, als die meisten Weingüter längst durchgegoren sind, gärt bei Van Volxem noch der gesamte Keller. „Das ist ein Konzert, das ist so schön", schwärmt er.

Danach kommt „eine sehr kluge, mit viel Fleiß, die sozusagen Leidenschaft – du musst leiden können und schaffen können, also sehr viel Engagement im Weinbau und dann sehr viel Achtsamkeit im Keller."

Seine Philosophie: „Große Weine brauchen Zeit. Ein wirklich guter Wein muss sich in der Flasche entwickeln."

20 Hektar Burgunder

„Wir sind einer der größten Burgunder-Produzenten an der Mosel", stellt Niewodniczanski klar. „Ich glaube, wir haben mit 20 Hektar Burgunder wahrscheinlich mehr Weißburgunder als jeder andere Betrieb an der Mosel."

Und Pinot Noir? „Ich hab ihn heute Morgen im Fass probiert. Klar, wir haben schon zwei Jahrgänge im Fass. Ich bin mal gespannt, wann wir uns trauen, ihn der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das wird immer nur ein Beiwerk sein. Das wird niemals der Kern sein. Dafür haben wir viel zu großen Respekt vor den Burgundern."

Aber er gibt zu: „Wer mich kennt, weiß, wie lange ich über deutsche Burgunder geschimpft habe. Jetzt muss ich feststellen: Was ich da bei einigen Kollegen – in Franken, den Namen kennt ihr, und anderen – was sich in den letzten 20 Jahren getan hat, ist einfach eine Revolution. Das ist spektakulär. Die Deutschen können Pinot."

Sein Rat an alle: „Bitte Leute, probiert blind. Ich weiß, Vorurteile sind wertvoll, die helfen, die Welt in Schwarz und Weiß zu unterteilen, und die erleichtern auch die Reduzierung von Komplexität und Vielfalt. Aber ihr müsst blind verkosten. Das ist der einzige Weg, mit dem man überhaupt vorankommt."

Blick auf das Weingut | Bildquelle: Van Volxem

Das Gebäude: Transparenz statt Geheimniskrämerei

Van Volxem ist mehr als ein Keller. „Ich wollte immer mehrere Gebäude haben. Ich wollte ein Besucherzentrum haben, bei dem die Gäste – ich finde diese offenen Küchen in Restaurants toll – den Köchen über die Schulter schauen können."

Transparenz sei ihm wichtig. „Ich finde Transparenz etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich finde Geheimniskrämerei doof. Und ich finde Keller toll, in denen die Gäste quasi im Keller die Mitarbeiter ansprechen können, erleben können."

Das Weingut wurde an einen Hang gebaut – direkt im Weinberg. „Wir führen alle unsere Gäste im Herbst in die Traubenannahme, direkt zum Weinbau. Wir können quasi die Grundlagen der Genese eines großen Weins zeigen."

Die Architektur? „Ich fühle mich da sehr stark inspiriert von den großen Winzervillen der Jahre 1900 in Burgund oder den Schlössern in Bordeaux. Weine spiegeln immer auch den Zeitgeist und den Anspruch ihrer Winzer wider."

Zum Thema Nachhaltigkeit sagt er: „Ich finde Gebäude, die heute mit Gas und Öl beheizt werden – da werden uns unsere Kinder und Enkelkinder noch eines Tages böse Geschichten erzählen. Das ist nicht okay. Wir haben heute die Technologie, mit der man nachhaltig arbeiten kann. Deswegen war für mich klar, dass ich mit modernsten Techniken arbeiten muss.“

Der Keller folgt dem Gravitationsprinzip - den preußischen Konzepten folgend: „Wir haben fünf Ebenen im Betrieb, sodass die Trauben so schonend wie irgendwie gepresst werden. Dass in dem Augenblick, in dem die Traube von Hand gelesen, natürlich von Hand sortiert wird – dann aber digital sortiert. Wir arbeiten mit Hightech-Maschinen, mit denen wir nach der Handsortierung die Trauben wirklich – den Spreu vom Weizen trennen."

Aber: „Viele Prozesse erfolgen von Hand, weil eine Hand immer noch besser ist als eine Maschine in vielen Bereichen."

Komplexität statt Britney Spears

Was unterscheidet einen großen Wein von einem einfachen? „Ich probiere sehr viele Weine. Ich komme viel rum, ich bin sehr viel in der Welt unterwegs. Ich war letztes Jahr auch noch in Indien. Natürlich probiere ich in indischen Restaurants dann in Mumbai und Delhi natürlich die Weine, die dort auf dem Markt sind. Im Februar mache icheine Pinot-Tour nach Neuseeland. Und danach schaue ich mir die Weinbaugebiete in Adelaide und Adelaide Hills und Melbourne an."

Seine Beobachtung: „Das sind alles ganz spannende Weine, ganz tolle Typen, tolle Persönlichkeiten, die dahinterstehen. Aber oft fehlt es diesen Weinen aus der Neuen Welt an Struktur und an Tiefe. Und das ist das, was einen großen Wein aus einem großen Terroir ausmacht."

Und dann wird es anschaulich: „Es gibt halt einen großen Unterschied zwischen Britney Spears und Helene Fischer. Das ist halt alles ganz nett und eingängig. Aber Komplexität kann in einem Rock-Konzert bei Deep Purple, bei AC/DC oder in einer großen Symphonie von Beethoven entstehen. Das sind die gleichen Komplexitäten."

Sein Punkt: „Komplexität ist der Grund, warum ich eine Flasche mit großem Genuss schnell, gierig leer trinke."

Einige Flaschen der Marke Van Volxem | Bildquelle: Van Volxem

Der Lieblingswein? Es gibt ihn nicht

Und wenn es kein Van Volxem sein darf? „Es gibt nicht den Lieblingswein. Es gibt eine Menge Lieblingswinzer, die ich sehr schätze."

Seine Haltung: „Es gibt viele Weine, die mich begeistern. Es gibt sie in jedem Winkel dieser Welt – wir alle haben Vorurteile, ich bin ja auch voller Vorurteile, was Neue Welt angeht. Dann fahre ich jetzt im Februar nach Neuseeland, und dann werde ich mit Sicherheit in Central Otago Winzer erleben und deren Weine probieren. Ich werde mich völlig wegflashen und begeistern."

Perfektion? „Wenn die Flasche sehr schnell leer ist"

Ein Wein ist perfekt, wenn ... ? Niewodniczanski hat darauf zwei Antworten.

Erstens: „Wenn er Menschen glücklich macht und zusammenbringt."

Zweitens: „Ein großer Wein ist immer ein Wein, der zwei Eigenschaften hat: Die Flasche ist sehr schnell leer. Ganz wichtig. Ein Großer leert sich, da wird nicht groß diskutiert. Die am besten erzogenen Menschen in dieser Welt müssen auf einmal tiefe, böse Instinkte entwickeln – dass sie Angst haben, dass ihr Mittrinker mehr trinkt. Das zeichnet einen guten Wein aus, ihr kennt das."

Sein Beispiel: „Ihr macht einen ganz großen Burgunder auf, einen großen Riesling, einen J.J. Prüm, einen Egon Müller. Das knallt richtig rein, das sitzt richtig im Raum. Dann denkst du: Dieser 1971er von Egon Müller – hoffentlich bekomme ich genug davon in meinen Mund."

Und: „Wie fühle ich mich am nächsten Tag? Ich finde, Bekömmlichkeit, Verträglichkeit ist etwas, was wir viel zu selten sagen. Ein großer Wein ist immer ein leichterer Wein. Ein Großer ist nie ein alkoholstarker Wein. Ein Großer ist immer ein feiner Wein. Das ist mir das Wichtige. Von daher: Bekömmlichkeit und Feinheit."

Longevity: Die 102-jährige Mutter

Kurz vor Ende des Podcast-Gesprächs wird es grundsätzlich. Niewodniczanski hat sich in den letzten Wochen intensiv mit Longevity beschäftigt. „Mit der Frage: Wie kann ich gut altern? Wie komme ich um die 60, die 70, die 80, die 90? Wie erreiche ich das in einer guten Intaktheit meines Körpers und geistiger Frische?"

Seine Antwort: „Da spielen natürlich moderate Mengen an Alkohol eine wichtige Rolle – in Verbindung mit gesundem Essen und Bewegung. Und das ist einfach ein Thema, das kann man gar nicht oft genug sagen."

Die Beweise? „Die blauen Zonen dieser Welt, wo die ältesten Menschen leben – Sizilien, Sardinien, Griechenland, Japan – die trinken alle Alkohol, aber eben nicht viel. Die essen wenig, die trinken wenig, und sie trinken und essen klug. Und die bewegen sich jeden Tag sehr intensiv. Wer das beachtet, hat vielleicht die Chance, wenn nicht gerade ein Herzinfarkt oder sonstige schreckliche Sachen passieren, dass er ein hohes Alter erlebt. Das ist das, was ich erreichen will. Deswegen rede ich auch gerne darüber."

Konkretes Beispiel: „Heute Morgen hatte ich noch einen Kollegen hier, dessen Mutter gerade 102 Jahre alt wurde. Da hab ich ihn gefragt: Was ist denn das Geheimnis? Da sagte er auch: Sie hat ihr Leben lang Wein getrunken. Nicht viel, nicht wenig. Und sie hat sich ihr Leben lang bewegt. Vor allem hat er gesagt: frisches Essen, frisch kochen. Jeden Tag. Ganz einfache Spielregeln. Dafür braucht man keine Pillen und keine Tinkturen und keine Pulver."

Roman Niewodniczanski zeigt den Boden des Weinguts | Bildquelle: Van Volxem

Das Problem sieht er woanders: „Wenn es zum Beispiel zum Thema Alkohol kommt – das ist wie Atomkraft oder so. Da durftest du die letzten Jahre nicht mehr frei sprechen. Das ist aber schade. Das man sich ab und zu einschränken muss in dieser Form – das ist dumm."

Seine Position: „Ich kann jeden verstehen, der kein Fleisch isst. Ich kann auch Menschen verstehen, die keinen Alkohol trinken. Ein Leben ohne Wein ist möglich – aber meiner Meinung nach sinnlos."

Besuch auf Van Volxem: Bitte mit viel Zeit

Wer Van Volxem besuchen will, ist jederzeit willkommen. „Wir führen jeden Gast in den Keller. Man kann jederzeit kommen, auch ohne Anmeldung."

Am Wochenende mache er die Führungen meist selbst. „Aber die Anmeldung am Wochenende – oft mache ich selber die Führungen und die Weinproben samstags und sonntags fast immer. Das ist immer sehr schön."

Seine Bitte: „Vor allem bitte mit Weininteresse kommen, mit vielen Fragen bitte – und mit viel Neugier. Und dann viel Zeit bitte."

Denn: „Weinproben dauern bei mir relativ lang. Also unter zweieinhalb Stunden ist das nicht zu machen. Und das macht mir auch richtig viel Freude. Ich bin froh, dass wir den Podcast unter zweieinhalb Stunden geschafft haben."

Sein Tipp für alle Saar-Liebhaber: Der Saar-Riesling-Sommer am 29. August 2026. „Eines der schönsten Wein-Events, das ich persönlich kenne", sagt Podcast-Host Oliver Morath.

Weinfest auf dem Weingut Van Volxem | Bildquelle: Van Volxem

Fazit: Wein als Lebensphilosophie

Roman Niewodniczanski ist kein typischer Winzer. Er ist Quereinsteiger, Genussmensch, Bildungsbürger – und kompromissloser Qualitätsfanatiker. Seine Weine von Van Volxem gehören zur absoluten Spitze deutscher Rieslinge.

Was ihn antreibt? Die Überzeugung, dass Wein mehr ist als ein Getränk. „Wir müssen uns stark machen für den deutschen Wein und unser Kulturgut", sagt er am Ende des Gesprächs.

Wer das verstehen will, sollte nach Wiltingen fahren. Mit Zeit. Mit Neugier. Und mit der Bereitschaft, sich auf zweieinhalb Stunden einzulassen, in denen es nicht nur um Wein geht – sondern um die Frage, was ein gutes Leben ausmacht.

Denn wie Niewodniczanski sagt: „Wenn Menschen miteinander Genuss teilen, dann bekriegen sie sich auch nicht mehr." Vielleicht sollten wir öfter ein Glas zusammen trinken.