Nachhaltige Geldanlage
Die Rolle des Aufsichtsrats beim Investieren (Interview mit Ronny Gwerder)
Ronny Gwerder von Wellington Management „Ein starker Aufsichtsrat muss dem Management den Spiegel vorhalten“
Drei Buchstaben dominieren die Finanzwelt: ESG. Sie stehen für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Doch während viele Fonds vor allem das E in den Blick nehmen, also die grüne Transformation der Unternehmen begleiten, spielt das G manchmal nur eine untergeordnete Rolle.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Almut Sonnhalter im Gespräch
„Hab Mut zu springen“ – wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten