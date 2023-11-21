Ronny Gwerder von Wellington Management „Ein starker Aufsichtsrat muss dem Management den Spiegel vorhalten“

Drei Buchstaben dominieren die Finanzwelt: ESG. Sie stehen für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Doch während viele Fonds vor allem das E in den Blick nehmen, also die grüne Transformation der Unternehmen begleiten, spielt das G manchmal nur eine untergeordnete Rolle.