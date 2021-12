Rooney & Co.: Aon neuer Trikotsponsor für ManU

„Das Manchester United Shirt ist ein Kultsymbol in der Welt des Sports und es ist eine Ehre für uns, darauf erscheinen zu dürfen“, sagt Aon-Präsident Greg Case . Von der Freude des Präsidenten profitieren auch die Mitarbeiter: Alle 36.000 Angestellten weltweit bekommen zur Feier des freudigen Anlasses ein ManU-Trikot geschenkt.Das Shirt hat Nike entworfen. Der Sportartikelhersteller wollte dabei einen „klassischen Look der 70er Jahre kreieren“, so Manchester United in einer Presseerklärung . Deshalb haben die Trikots auch zum ersten Mal seit Nike die Webware für die ManU-Kicker macht, also seit 2002, einen Kragen. Und während auf der Brust für alle zu sehen das Aon-Logo prangt, ist auf die Innenseite der Trikots, direkt neben den Herzen der Spieler das ManU-Mantra eingewebt: Glaube.Ein weiteres Mantra des Teams scheint Nachhaltigkeit zu sein. Der Stoff der Trikots besteht komplett aus recycletem Polyester. Jedes Shirt enthält damit die winzig klein geschredderten und weiterverarbeiteten Teile von bis zu acht Plastikwasserflaschen.