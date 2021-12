Redaktion 15.10.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Rosengrüße

Eine Demonstrantin in Bangkok hält als Zeichen des Protests eine rote Rose und grüßt mit drei Fingern, angelehnt an die Jugend-Filmreihe Die Tribute von Panem. Die derzeitigen Proteste in Thailand richten sich gegen die Regierung und fordern mehr Demokratie.