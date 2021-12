Preise, Mieten, Aussichten Rotenburg/Wümme ist der günstigste Landkreis

Wer Haus oder Wohnung kauft und vermieten will, sollte vorab die mögliche Miete mit dem Kaufpreis vergleichen. Und es sollte die Chance bestehen, dass der Preis anschließend steigt. In vielen Städten ist das inzwischen nicht mehr erschwinglich. Ganz anders in Rotenburg (nicht in Bayern, sondern nahe Bremen) und 15 weiteren Landkreisen.