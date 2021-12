Rothschild baut Asiengeschäft aus

Rothschild baut sein Vermögensverwaltergeschäft in Nordasien aus. Rothschild Weatlh Management hat dazu den ehemaligen UBS-Mitarbeiter Alois Müller an Bord geholt, der von der Niederlassung in Hongkong aus den Ausbau der Vermögensverwaltung vorantreiben soll.Müller blickt auf 35 Jahre bei der UBS zurück, in denen er Kaderfunktionen an den Standorten Zürich, London, New York und zuletzt auch Hongkong innehatte. Seine Spezialgebiete sind Vermögensverwaltung, sowie Unternehmensfinanzen und strukturierte Kredite.