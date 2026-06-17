In den USA brach der Roundhill Memory ETF Rekorde. Jetzt will der US-Anbieter Defiance das Speicherchip-Thema im Ucits-Mantel nach Europa bringen.

Es war eine der spektakulärsten Fondsgeschichten des Jahres, und ausgerechnet die Anleger in Europa konnten nur staunend daneben stehen. Der Roundhill Memory ETF sammelte nach seinem Start am 2. April so schnell frisches Geld ein, wie es kaum einem ETF zuvor gelungen ist. Mitmachen durfte hierzulande aber niemand: In Europa ist das Produkt nicht zugelassen.

Dieser blinde Fleck im Depot könnte bald verschwinden, wie „ETF Stream“ berichtet. Das US-Haus Defiance ETFs hat einen Defiance Memory Ucits ETF bei der irischen Zentralbank zur Zulassung eingereicht, gemeinsam mit dem White-Label-Spezialisten Han-ETF. Käme der Fonds, ließe sich das Speicherchip-Thema, das jenseits des Atlantiks gerade für viel Aufsehen sorgt, auf diese Weise erstmals auch von europäischen Anlegern abbilden.

Zehn Milliarden Dollar in weniger als zwei Monaten

Die Bilanz des Originals erklärt den Sog. Die Marke von 10 Milliarden Dollar durchbrach der ETF in weniger als zwei Monaten. Inzwischen verwaltet der Fonds laut des Anbieters über 19 Milliarden Dollar.

Getragen wird der Lauf von einer Handvoll Aktien: Rund drei Viertel des Vermögens entfallen auf Micron Technology, SK Hynix und Samsung Electronics. Die drei Speicherkonzerne haben sich im KI-Boom drastisch verteuert.

Treiber ist der sogenannte Memory-Superzyklus. Der rasante Bau von KI-Rechenzentren lässt die Nachfrage nach Speicherchips davonlaufen, während das Angebot eng bleibt. Das schiebt Preise und Margen der Hersteller nach oben. Speicher gilt dabei eher als das schlichtere Ende der Halbleiterwelt, weshalb die Aktien meist niedriger bewertet werden als andere Chip-Titel.

Defiances Antwort auf das Ucits-Problem

Eben jene Konzentration auf drei Titel ist der Grund, warum das US-Original den Sprung über den Atlantik bislang nicht schaffte: Sie sprengt die Streuungsvorgaben, die für europäische Ucits-Fonds gelten. Defiance will das Speicherthema nun in einen regelkonformen Mantel bringen.

Auch Roundhill selbst tastet sich inzwischen an den europäischen Markt heran und sondiert die Nachfrage nach einer hiesigen Version seines Erfolgsfonds.