150 Prozent Kursplus in zwei Monaten: Dieser ETF bricht Rekorde
Es gibt Fondsstarts, über die spricht in der Branche niemand. Und es gibt den Roundhill Memory ETF (ISIN: US77926X3200). Keine zwei Monate ist der Fonds alt. In dieser kurzen Zeit hat er geschafft, woran sonst selbst die erfolgreichsten Neuauflagen jahrelang arbeiten: Er ist auf über 13 Milliarden US-Dollar angeschwollen und hat nebenbei rund 150 Prozent an Wert zugelegt. So schnell hat kaum je ein ETF die Marke von 10 Milliarden Dollar erreicht.