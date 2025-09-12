DAS INVESTMENT: Beginnen wir mit dem Megatrend aktive ETFs. Jede Innovation durchläuft verschiedene Phasen – von der Pionierphase über Early Adopter bis zum Mainstream. Wo stehen aktive ETFs in Deutschland?

Alexander Prawitz (Schroders): Noch ganz am Anfang. In Amerika hat sich das Thema beschleunigt, weil es dort Steuervorteile bei aktiven ETFs für Anleger gibt. Bei uns geht es eher darum, Investoren den Komfort und die Leichtigkeit eines ETFs zu bieten, aber mit aktivem Management zu attraktiven Konditionen. Es ist eine modernere Hülle als der klassische Publikumsfonds – gerade für die neuen Vertriebskanäle wie Neobroker ist das wichtig. Sie sind 24/7 handelbar, haben kurze Settlement-Zeiten. Mit der Semi-Transparenz, die wir jetzt bei aktiven ETFs haben, können wir auch mehr geistiges Eigentum schützen und konzentriertere Strategien fahren.

Herr Kolitsch, M&G bringt im Herbst vier neue aktive ETFs auf den Markt. Eine provokante These: Gibt es in zehn Jahren überhaupt noch klassische Publikumsfonds?

Werner Kolitsch (M&G): Das ist vielleicht etwas übertrieben. Erfreulicherweise sehen wir auch in diesem Jahr noch eine Nachfrage nach klassischen aktiven Fonds. Aber die Dynamik hinter aktiven ETFs ist unbestreitbar. In Amerika liegen die Wachstumsraten bei über 40 Prozent, angetrieben durch die Handelbarkeit und den einfachen Zugang über digitale Kanäle. Wir bereiten uns darauf vor, bis Ende 2025 unsere erste Reihe aktiver ETFs auf den Markt zu bringen.

Die Margen in der Branche stehen unter Druck. Ist das nicht ein Problem?

Prawitz: Die Margen sind da, wo sie sind – viel tiefer können sie in vielen Bereichen nicht mehr fallen. Ein ETF auf den S&P 500 war einmal bei 30 Basispunkten, jetzt ist er bei fast null. Teilweise gibt es sogar negative Basispunkte, man bekommt Geld zurück. Tiefer geht's nicht. Das Problem ist ein anderes: Als aktiver Manager musst man liefern, was man versprichst. Du kannst nicht ein oder anderthalb Prozent verlangen und dann kein Alpha liefern.

Herr Knörr, wie positioniert sich eine KVG wie Ampega in diesem Umfeld?

Daniel Knörr (Ampega): Wir können als Service-KVG in diesem kompetitiven Marktumfeld aus zwei Richtungen profitieren: Zum einen können wir unseren Partnern im Rahmen unserer breiten Palette an Admin-Dienstleistungen unterschiedliche Produktlösungen anbieten, andererseits werden wir auch weiter eigene Strategien in diversen Wrappern anbieten, etwa im ETF-Mantel. Ich denke viele Marktteilnehmer sind derzeit vorsichtig. Wenn der ETF irgendwann zum Commodity werden sollte, werden die meisten Häuser mit ETF-Anteilsklassen nachziehen.

Sie haben unterschiedliche Ausgangspositionen. Ampega und Erste AM haben eigene Vertriebskanäle durch ihre Konzernmütter...

Knörr: Das stimmt, wir haben einen eigenen Versicherungsvertrieb. Damit können wir Vertriebsdienstleistungen internalisieren und näher an den Endkunden heranrücken. Das könnte auch ein Gegentrend zur reinen Plattform-Dominanz werden.

Prawitz: Das ist natürlich der Vorteil, den ihr habt. Werner und ich, wir haben keinen eigenen Kanal. Wir sind stets darauf angewiesen, dass wir gut und innovativ sind und relevant am Markt. Es muss niemand mit uns zusammenarbeiten, wenn wir nicht liefern.

Das klingt nach Druck.

Prawitz: Es gibt keinen Grund, mit uns zu arbeiten, wenn wir nicht gut sind. Das zwingt uns zur permanenten Innovation. Für mich steht trotzdem außer Frage, dass am Ende des Tages die menschliche Komponente entscheidend bleibt– egal ob über eigene oder fremde Kanäle.

Der Siegeszug der Digitalisierung soll alles effizienter machen. Warum brauchen Sie dann noch so viele Vertriebler?

Kolitsch: Die Komplexität bleibt bestehen. Aktive Strategien erfordern eine sorgfältige Erläuterung und eine sorgfältige Auswahl – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Dies gilt umso mehr für den Bereich der privaten Märkte. Dort erfordert der Grad der Komplexität hochqualifizierte und gut ausgebildete Vertriebsfachleute.

Kilian Minderlein (Erste Asset Management): Vertrieb im B2B-Bereich wird People Business bleiben. Was wir nicht vergessen dürfen: Wir kommen aus 16 Jahren Bullenmarkt, wenn man die Corona-Delle wegnimmt. Die Privatanleger kennen nur steigende Märkte. Sobald es eine Krise gibt, die länger als ein paar Monate dauert, werden unsere Kunden wieder deutlich stärker gefragt sein.

Was macht Sie da so sicher?

Minderlein: Vor allem jüngere Retail-Anleger gehen nicht mehr zum Bankberater, sondern zu Plattformen – weil es günstig und einfach ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber je größer die Volumina werden, desto wichtiger wird erfahrungsgemäß der persönliche Kontakt.

Wie sieht es bei der Erste AM und aktiven ETFs aus? Beobachten Sie den Trend noch aus der Ferne?

Minderlein: Wir beobachten den Trend und werden beizeiten auch Lösungen anbieten können. Was eine gute Nachricht ist: Das Narrativ von vor zwei, drei Jahren – „Aktives Management ist tot, es lebe das Passive“ – wird gerade von hinten aufgerollt. Die starken Zuwachsraten bei aktiven ETFs zeigen: Nein, aktives Management ist eben nicht tot. In welcher Form es stattfindet, auf welcher Plattform, wie der Handel läuft – das ist die Zukunftsfrage.

Es heißt „Finanzprodukte werden immer verkauft, nie gekauft.“ Was sagen Sie dazu, Herr Prawitz?

Prawitz: Meine Kinder werden sicherlich nie in eine Bankfiliale gehen und einen 27-seitigen Antrag für ein Depot unterschreiben. Hier sind ja auch fast alle Banken dabei einfache und hybride Lösungen für ihre Kunden zu finden. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass Finanzprodukte stets verkauft werden müssen. Sie sind kein emotionales Gut wie eine Uhr oder ein Auto. Es ist etwas, von dem man weiß, dass man es machen sollte, was aber oftmals aufgeschoben wird. Menschen vertrauen Menschen, nicht Maschinen. Diese menschliche Komponente wird immer entscheidend sein, gerade bei etwas so Individuellem wie der Vermögensanlage.

Kommen wir zu Private Markets. Der Eltif 2.0 ist gestartet, aber die Flows sind schwach. Ist das ein Rohrkrepierer?

Kolitsch: Seit der Einführung von Eltif 2.0 haben wir ermutigende Fortschritte in die richtige Richtung gesehen. Unser eigener Eltif hat ein Vermögen von über einer Milliarde Euro erreicht. Allerdings fehlt es noch an einer breiteren Marktakzeptanz. Es ist noch zu früh, um von einem kommerziellen Erfolg zu sprechen, da noch erhebliche Aufklärungsarbeit geleistet werden muss.

Prawitz: Wenn man sich die Nettomittelaufkommen seither anschaut, könnte man meinen, das dem so ist. Es wird viel darüber gesprochen und geschrieben, aber es fließt aktuell noch wenig in ELTIFs. Derweil sind diee Rüstkosten für die Vertriebe enorm hoch. Sie müssen ihre Teams schulen, das operationelle Onboarding organisieren, die Selektion neu aufsetzen. Aber ich bin überzeugt: In den nächsten zwei bis drei Jahren entscheidet sich, ob der Eltif ein Erfolg wird. Private Markets können 10 bis 15 Prozent in einem Endkundenportfolio ausmachen, da sie sich als Beimischung hervorragend für den langfristigen Kapitalaufbau eignen.

Man könnte theoretisch auch Private Markets in ETFs packen ...

Kolitsch: Das gibt es ja schon, Private-Credit-ETFs zum Beispiel. Ich glaube jedoch nicht, dass sie sich zu einem Massenprodukt entwickeln werden. Als Baustein für ein Portfolio sind private Märkte aufgrund ihrer Diversifizierungsvorteile sinnvoll, aber ich bin weiterhin skeptisch, was ihre Eignung für ETFs angeht.

Müssen alle auf diesen Zug aufspringen?

Knörr: Wir sind in Bezug auf den Eltif in einer Smart-Follower-Position. Ich hoffe, die Branche kann in den nächsten Jahren Track Records liefern, die Sie versprochen hat. Wenn nicht, wird es ein großes Enttäuschungspotenzial geben. Bei den schwachen Flows stellt sich die Frage, ob beispielsweise vernünftige Private-Equity-Portfolios aufgebaut werden können.

Prawitz: Wichtig ist wo die eigenen Kompetenzen liegen. Wenn man als aktiver Manager nur auf der Public-Markets-Seite über Expertise verfügt, ist es schlicht unmöglich daraus ein Private Markets Geschäft zu schaffen. Das Ökosystem ist ein anderes, die Investment-Expertise eine ganz andere. Diese Expertise muss eingekauft werden – das geht nicht von heute auf morgen.

Herr Minderlein, die Erste Asset Management beobachtet das aus Wien heraus. Wie gehen Sie mit dem Private-Markets-Trend um?

Minderlein: Wir haben das natürlich im Blick. Als bankeigener Asset Manager der größten Bank Mitteleuropas haben wir eine komfortable Lage – der Druck ist nicht so groß. Wir haben vor drei Jahren unseren ersten Private-Equity-Fonds mit CEE-Fokus aufgelegt, den haben wir erfolgreich mit 100 Millionen geschlossen. Jetzt sind wir beim zweiten. Aber wir müssen nicht bei den First Movern dabei sein. Unsere Heterogenität ist unsere Stärke – wir sind von Rumänien bis Spanien verteilt. Wenn Deutschland und Österreich mal schwächeln, laufen Tschechien oder Ungarn gut.

Das klingt nach bewusstem Abwarten.

Minderlein: Es ist nicht Bequemlichkeit. Wir sind gerade dabei unsere Expertise in diesem Bereich noch zu stärken und auszubauen, wie man auch an der letzten Personalentscheidung gesehen hat. Mit einer großen Bank im Rücken haben wir auch Zugang zu vielen erfahrenen Kollegen. Aber einfach zu sagen „Wir machen das morgen“ – das funktioniert nicht.

Ein großer Trend sind auch Kooperationen zwischen Asset Managern.

Knörr: Definitiv. Will man einen aktiven ETF in Irland auflegen, wird man als deutsches Haus nicht eine neue Dependance gründen, sondern Partner suchen. Das ist ein Trend, um der Komplexität Herr zu werden.

Prawitz: Früher konnte man sagen: Das machen wir alles alleine. Heute muss mit spitzerem Bleistift gerechnet werden. Partnerschaften werden wichtiger – nicht nur zwischen Anbietern und Vertriebsplattformen, sondern auch zwischen Anbietern untereinander. Man muss global denken und den Kundenmehrwert in den Mittelpunkt stellen.

Über die Interviewten:

Daniel Knörr ist Leiter der Abteilung Wholesale Business der Ampega

Werner Kolitsch leitet den Vertrieb für Deutschland und Österreich bei M&G Investments.

Kilian Minderlein ist Leiter Wholesale bei Erste Asset Management.

Alexander Prawitz verantwortet das Geschäft von Schroders in Deutschland, Österreich, sowie Ost-Europa und dem Mittelmeerraum.