DAS INVESTMENT: Herr Rex, wie positioniert sich JDC im Markt und was zeichnet Ihr Geschäftsmodell aus?



Marcus Rex: Wir verstehen uns primär als Technologieanbieter. Unser Ziel ist es, die Finanzdienstleistungsplattform der Zukunft zu entwickeln, über die sämtliche Prozesse im Investment-, Versicherungs- und Finanzierungsbereich automatisiert werden können. Wir sind fest davon überzeugt, dass nur Automatisierung es dem Makler ermöglicht, profitabel zu arbeiten. Technik skaliert – davon sind wir überzeugt.



Unser Vertrieb ist in zwei Säulen aufgebaut: Zum einen das institutionelle Geschäft, in dem wir Banken und Exklusivvertriebe, AO-Organisationen und Belegschaftsmakler unterstützen. Die zweite Säule ist das klassische Maklergeschäft. Die beiden Vertriebseinheiten haben wir im Juni 2023 zusammengefasst, als ich Vorstand der JDC-Gruppe wurde. Im vergangenen Jahr haben wir 171 Millionen Euro Provisionsumsatz erzielt, dieses Jahr werden es 205 bis 220 Millionen sein. Wir starten mit sehr viel Rückenwind und glauben, dass es sich nächstes Jahr so fortsetzen wird. Die Konsolidierung im Poolmarkt tut uns eher gut, als dass es uns schadet.



Unsere Hauptzielgruppe sind Makler, die einen eigenen Betrieb führen und sowohl hohe technologische Anforderungen haben als auch bereit sind, Services auszulagern. Wir sind auch der Partner für Einzelvermittler, wenn dieser seine weiteren Poolanbindungen aufgibt. Unsere Kernaussage „persönlich und digital erfolgreich“ können wir nur aufrechterhalten, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, die das auch honorieren.



Wir sind auch sehr stark im Investmentbereich, in dem wir bereits seit Ende der 50er-Jahre gewachsen sind. Durch Zukäufe haben wir stark expandiert, etwa bei Vermögensverwaltern. Zudem haben wir eigene Technologieunternehmen wie Morgen & Morgen, Joint Ventures und kaufen über Beteiligungen wie bei Summitas auch Makler zu. Wir haben einen eigenen Vertrieb mit Finum Finanzhaus und Finum Private Finance, agieren in Deutschland und Österreich, beschäftigen 430 Mitarbeiter und sind börsennotiert.

Herr Kober, wie stellt sich das für die BCA dar und gibt es Unterschiede im Geschäftsmodell? Welche Rolle haben Sie dabei?



Dirk Kober: Ich bin seit zwölf Jahren bei der BCA, leite den Versicherungsbereich und durfte ein Stück der Historie mitgestalten. Die BCA wurde 1985 von Jens Wüstenbecker gegründet, die bereits früh vor allem Einzelmakler im Investmentbereich angebunden hat. Das war sozusagen unsere DNA. Heute verstehen wir uns als Allfinanzpool und Anbieter technischer Lösungen, bieten für jedes Geschäftsmodell das passende rechtliche Dach: Ob Mehrfachagent, klassischer Makler oder jemand mit 34f-Lizenzierung oder nach Paragraf 32 KWG.



Dafür haben wir verschiedene Marken aufgebaut: Die BCA AG als Investment- und Versicherungspool für Makler, die VVS GmbH für Mehrfachagenten, ein Haftungsdach und unsere hauseigene BfV Bank für Vermögen, über die wir auch Investmentprodukte auflegen können. Jeder, der eine Heimat sucht, soll sie bei uns finden – nicht nur technisch.



Wir sehen uns als Full-Service-Dienstleister. Neben funktionierender Technik und Produktlösungen bieten wir persönlichen Service – und zwar nicht nach Terminbuchung. Unsere Vertriebspartner können ihre Ansprechpartner direkt erreichen. Viele kennen die Menschen am Telefon persönlich. Wir unterstützen bei speziellen Risiken, bieten Weiterbildung und sind letztlich Dienstleister für alles, was ein moderner Vermittler heute benötigt. Das gilt für den Einzelmakler genauso wie für größere Einheiten, die wir servicieren.



Wir sehen aktuell, dass auch größere Einheiten die Investitionen in Digitalisierung entweder nicht stemmen können oder wollen. Hier werden wir verstärkt als Partner genutzt. Auch seitens der Jungmakler erfahren wir in den letzten Jahren deutlich mehr Nachfrage nach unserem Angebot. Zudem wollen wir einen offenen Zugang bieten, beidseitig für den Vermittler wie den Produktgeber. Wir verspüren momentan im Maklerpool-Segment, dass es sich durch die Konsolidierung oder Aufkäufe von Investoren momentan ein Stück weit ändert.



Unser klares Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren, besonders im Versicherungsbereich deutlich zu wachsen. Damit wollen wir uns der Stärke unserer Investmentsparte annähern.

Herr Busche, wie bewerten Sie diese Geschäftsmodelle vor allem hinsichtlich der Entwicklung zu Technologieanbietern?



Thomas Busche: Die Entwicklung hat Vor- und Nachteile. Wir haben sehr viel mit Vermittlern zu tun, die ein gehobenes Alter haben. Für diese Generation ist es oft schwer, sich rein technisch zu orientieren – am liebsten haben sie den Antrag noch ausgedruckt unterm Arm. Gleichzeitig kommen junge Berater, die wachsen wollen, für die technisch keine Grenzen existieren.



Deswegen halte ich das hybride Modell für den richtigen Weg: Technisch auf dem neusten Stand zu sein für die Prozesse im Hintergrund – Maklerverwaltungsprogramme, KI, Bipro und alle rechtlichen Anforderungen wie Datenschutz – aber gleichzeitig den persönlichen Kontakt nicht zu vergessen. Die Entwicklung zu reiner Technik, Sprachcomputern im Kundenservice und automatisierten Abschlüssen kann ich nicht mittragen. Gerade die Älteren haben auch viele Fragen und schätzen es, jemanden zu erreichen. Die Entwicklung der Gesellschaften geht dahin, dass wir immer weniger Service haben. Es braucht nach wie vor Fachleute, die diese Sparte bedienen und sich dort auskennen.



Die aktiven Makler benötigen vor allem technische Unterstützung. Sie wollen Vergleichsmöglichkeiten zur Hand haben und möglichst schlanke Abschlussstrecken nutzen können. Natürlich suchen sie auch nach Absicherungen, die sich vom Standard abheben – hier sind besondere Konzepte und Deckungserweiterungen in bestimmten Bereichen gefragt. Bei den Verkäufern und Maklerrentnern müssen wir bei der Übernahme von Beständen deren bestehende Pool-Anbindungen berücksichtigen. Das bedeutet, dass wir auch Zugang zu den verschiedenen Pools brauchen, mit denen der Verkäufer zusammengearbeitet hat. Diese Verbindungen müssen wir aufrechterhalten und pflegen können.

In welchen Fällen zeigt sich aus ihrer Sicht, dass es weiterhin persönliche Betreuung braucht?



Busche: Wir haben über Jahre das Ventilgeschäft für die Generali und Volksfürsorge-Gruppe deutschlandweit gemacht. Das waren knapp 4.500 Ausschließlichkeitsvermittler. Und da war es genau dieser Service-Gedanke, der im Vordergrund stand, weil das alles Dinge waren, die der Ausschließlichkeitsvermittler selber nicht darstellen konnte oder das Unternehmen es nicht wollte. Und das wurde zentral bei uns angefragt.



Unsere Stärke liegt in der persönlichen Ansprache und dem spezifischen Know-how. Wenn es beispielsweise um die Versicherung eines Tierfriedhofs oder eines Foodtrucks geht, wissen wir genau, welcher Anbieter die passende Lösung bereithält. Für die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst sind solche Spezialfälle meist Ausnahmesituationen, die sie vielleicht ein- oder zweimal in ihrer Karriere erleben. In solchen Momenten suchen sie natürlich den Rat eines Sparten-Spezialisten. Das ist wesentlich effektiver als selbst zu recherchieren.



Wir übernehmen deutschlandweit die Nachfolgerregelung für die Concordia, die an unserem Unternehmen beteiligt ist. Das heißt, wir verrenten und kaufen Maklerbestände. Auch hier ist der persönliche Kontakt von größter Bedeutung. Die Makler, deren Bestände wir übernehmen, sind häufig über 70, teilweise sogar über 80 Jahre alt. Diese Generation legt großen Wert auf persönliche Ansprache – so haben sie ihr Geschäft gelernt und so haben sie es mit ihren Kunden praktiziert. Diesen Ansatz möchten sie auch bei der Nachfolgeregelung gewahrt wissen. Die zunehmende Technisierung bereitet ihnen oft Sorge. Sie möchten nicht, dass ihre Kunden künftig nur noch digital betreut werden.

Rex: Technologie und Service schließen sich nicht aus. Servicekompetenzcenter in sämtlichen Sparten sind heute eine hygienische Grundvoraussetzung. Die notwendigen Services für Provisionsabrechnungen, Dokumentenmanagement und Geschäftsvorfälle mit einem unterstützenden Backoffice sind inzwischen Standard. Die Technologie macht dieses Servicemodell noch erfolgreicher und befähigt die Maklerschaft. Den Erfolg sehen sie daran, dass unsere Kosten nicht proportional zum Umsatz steigen, weil Technik das ganze skaliert.



Die Branche befindet sich derzeit in einer Transformationsphase. Der durchschnittliche Makler ist 57 Jahre alt und in den vergangenen vier Jahren um 3,7 Jahre gealtert. Die Branche hat verkannt: Wer über seine Nachfolge nachdenkt, benötigt eine Data-Warehouse, dass es einem potenziellen Käufer einfach macht, ein Unternehmen zu bewerten. Die heutige Digitalisierung des Bestands wird sich übermorgen auszahlen, da man alle Zöpfe abschneiden muss. Viele Makler unterhalten zahlreiche Systeme, Anbindungen, Vergleichsrechner und Maklerverwaltungsprogramme, die orchestriert werden müssen. Diese Komplexität macht es nahezu unmöglich, Geschäftsvorfälle effizient abzuwickeln oder eine Vertriebsstrategie zu entwickeln.



Wenn Makler 80 Prozent ihres Geschäfts bei einem Pool machen und die anderen 20 Prozent über Direktvereinbarungen mit den Gesellschaften abwickeln, haben sie trotzdem alles in einem System. Die Älteren, die händische und manuelle Prozesse gewöhnt sind, nochmal umzuerziehen ist schwierig. Dennoch halte ich es für extrem wichtig, loslassen zu können und sich auf diese Transformation einzulassen.

Wie unterstützt die BCA, Makler bei der Nachfolgeplanung?



Kober: Wir stellen hierzu unsere Maklerrente mit zwei Angeboten bereit. Beim ersten Modell erhalten Vermittler eine lebenslange Vergütung in Höhe von 90 Prozent der Courtageeinnahmen des Versicherungs- und/oder Investmentbestandes. Beim zweiten Modell erhalten Vermittler eine lebenslange Vergütung in Höhe von 80 Prozent der Courtageeinnahmen des Versicherungs- und/oder Investmentbestandes und einen Hinterbliebenenschutz für 15 Jahre.



Vor Maklerrentenbeginn erfolgt die Bestandsübertragung im Rahmen einer Übergangsphase von maximal fünf Jahren. In Zeit erhält der Makler weiterhin 100 Prozent der Courtage. Die Unterstützung läuft über die BCA Service GmbH. Das Expertenteam ermöglicht eine optimierte Bestandsübertragung und eine nahtlose, persönliche Betreuung der Bestandskunden.



Vieler Vermittler haben 20 verschiedene Abrechnungen, zwei Maklerverwaltungsprogramme und keinen Überblick mehr über ihre Lizenzkosten. Für jüngere Makler bieten wir daher die Möglichkeit, die Daten und Dokumente der Versicherer aus Direktvereinbarungen und Poolgeschäft in unser System zu integrieren. So entsteht eine konsolidierte Datenbasis. Und das nicht nur auf Versicherungsseite, sondern auch im Investmentgeschäft. Viele Vermittler haben beide Registrierungen, 34d und 34f.

Herr Busche, wie lange dauert aus ihrer Sicht der strategische Prozess einer Nachfolgeplanung?



Busche: Der reine Abwicklungsprozess einer Nachfolge dauert für mich etwa neun Monate. Das hat aber nichts mit der strategischen Vorbereitung zu tun, sein Unternehmen so aufzustellen, dass man es vielleicht für einen guten Bewertungsfaktor verkaufen kann. Dafür braucht man eine Digitalisierung. Wir empfehlen, sich mit Systemen des GDV und von Bipro die Gesamtbestände der Versicherer, also die Dokumente und Datensätze für die Zukunft zu holen. Alles was in Akten und Ordnern steckt, ist extrem schwer zu handhaben.



Wir haben das einmal versucht – es war nicht nur zeitaufwändig, sondern auch sehr kostenintensiv. Es stimmt mit den drei bis fünf Jahren, was die langfristige Planung angeht. Ich glaube, es ist bei jedem Einzelnen ein Prozess, sich damit zu beschäftigen und auch loszulassen.



Die Pools machen es clever und verzeichnen dadurch natürlich entsprechenden Zulauf. Gerade wenn wir über die Maklerrente sprechen, zeigen meine Gespräche, dass den Betroffenen besonders wichtig ist, wie sie Skalierbarkeit erreichen und nachvollziehen können, dass alles richtig läuft. Sie fragen sich: Wer garantiert mir, dass ich auch in 20 Jahren noch meine Rente bekomme? Wird es das Unternehmen dann noch geben? Bei einem regionalen Makler aus der Nähe ist das vielleicht fraglicher, als wenn wir über ein großes Haus sprechen.



Hinzu kommt, dass die meisten Makler nicht komplett aufhören möchten. Sie brauchen eine Beschäftigung und Pools ermöglichen es ihnen, weiterhin aktiv zu bleiben, ohne 50 Direktanbindungen aufrechterhalten zu müssen. Deshalb bin ich überzeugt, dass hier ein Markt existiert, der viele Makler anspricht.

Brauchen ihre Pools für die Wachstumspläne externes Kapital? Ist ein Einstieg von Investoren ein Thema?



Rex: Überhaupt nicht. Der Ebitda dieses Jahr bei JDC wird bei 14 bis 14,5 Millionen Euro liegen. Unsere Eigentümerstruktur ist sehr stabil: Ein Großteil der Aktien hält Great-West, die Mutter der Canada Life, dann die Provinzial, VKB, das Management und im Free Float überwiegend langfristig orientierte Investoren wie skandinavische, niederländische und amerikanische Fonds. Wir können unser Wachstum komplett aus dem eigenen Gewinn finanzieren.



Wir investieren jährlich etwa zehn Millionen Euro in Technologie und haben keinen Bedarf an Fremdkapital. Vielleicht gibt es hier und da Zukaufmöglichkeiten, aber das läuft außerhalb des operativen Geschäfts. Wenn man sieht, wo Fremdkapital im Markt reinkommt, läuft es wie aus dem Lehrbuch: Erst die Kosten runter, dann die Erträge hoch. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns nicht.

Kober: Auch wir sind eigenkapitalfinanziert auf der einen Seite und haben auf der anderen, Aktionäre aus dem Versicherungsmarkt. Diese haben ein strategisches Investment in uns getätigt. Das wird auch so bleiben – eine Heuschrecke wird uns nicht von heute auf morgen schlucken können. Dafür sind unsere Aktionäre mit einer ganz anderen Mindset angetreten, sich bei uns zu beteiligen.

Wie funktioniert bei JDC die Unterstützung der Vertriebspartner bei Weiterbildung oder Regulatorik?



Rex: Wir gehen da sehr individuell vor, je nach Bedarf des Partners. Junge Vertriebsstrukturen, die ein Business Model aufbauen wollen und sehr spitz in den Markt gehen, bekommen natürlich die Technik und den kompletten Backup an Services, den sie brauchen. Bei institutionellen Kunden stehen andere Themen im Fokus wie Löschkonzepte und Datenschutz. Wir sind für dieses institutionelle Geschäft im Bereich Bancassurance und Ausschließlichkeitsorganisationen auditiert. Das zeigt sich auch darin, dass wir gerade den größten europäischen Versicherer im Exklusivvertrieb gewonnen haben. Die werden auf Herz und Nieren geprüft, so dass ich sicher bin, dass es für den Makler auch passen wird.



Im Bereich Weiterbildung setzen wir stark auf persönliches Coaching. Dafür haben wir Sales-Consultants und Vertriebsleiter im Feld, die den Partnern direkt zur Verfügung stehen. Wir organisieren viele regionale Veranstaltungen, bei denen sich Makler auf Augenhöhe austauschen und Best Practices teilen können. Zusätzlich bietet unsere JDC Academy rund um die Uhr Content - von Systemschulungen bis zu Weiterbildungspunkten.



Wir gehen aber noch einen Schritt weiter: Mit Plug-Insurance haben wir ein Arbeitgeber-Portal für die betriebliche Altersvorsorge geschaffen. Dabei merken wir, dass sich viele Makler aufgrund fehlender Erfahrungswerte schwertun, das beim Arbeitgeber zu platzieren. Also schicken wir einen eigenen Mitarbeiter mit, der die Einführung des Portals beim Arbeitgeber begleitet. Man kann sagen: Der Pool ist nicht mehr nur das Backoffice, sondern mittlerweile entwickelt es sich auch vorne mit in der Gestaltung des erfolgreichen Geschäfts des Maklers.

Wie unterstützt die BCA ihre Partner in diesen Bereichen?



Kober: Bei der Regulatorik profitieren wir von unserer BfV Bank für Vermögen. Hierdurch setzen wir uns als BCA-Gruppe frühzeitig mit regulatorischen Themen auseinander und bieten regelmäßig Weiterbildungsthemen an. Aber das gilt auch für den Versicherungsbereich. Es beginnt beim Einzelcoaching, Themen wie Systemlandschaft oder Vergleichsrechner bis hin zu sehr speziellen Themen, ob das eine Zielgruppe wie Beamte ist oder besondere Produktgruppen. Die Themen Cyber und D&O waren in den vergangenen Jahren stark im Kommen, aber viele Vermittler fühlten sich nicht sattelfest genug für die Beratung.



Das Angebot ist wie bei JDC sehr individuell. Hier bieten wir zusammen mit den Gesellschaftern und der Fachabteilung vieles über das ganze Jahr an, bis zu großen Präsenzveranstaltungen. Allein im vergangenen Jahr hatten wir über 1.000 Teilnehmer in unseren Spezial-Webinaren. Zudem haben wir Kooperation mit bekannten Schulungsanbietern. Wir sind auch über die Initiative „gut beraten“ akkreditiert. Insgesamt wird es sehr stark genutzt.

Sind die Pools die richtigen Ansprechpartner für Weiterbildung Herr Busche, etwa zu Cyberrisiken oder Datenschutz?



Busche: Die Pools sind da definitiv führend, besonders was die Bandbreite und die permanente Verfügbarkeit angeht. Den Maklern wird dadurch nicht nur eine einzelne Gesellschaft oder Sparte geöffnet, sondern das gesamte Spektrum. Diese Breite kann man für seine eigene Spezialisierung und seinen konkreten Arbeitsplatz viel besser nutzen, als wenn man darauf wartet, dass einem der Maklerbetreuer zum Beispiel erklärt, wie man Rechtsschutz verkaufen soll.



Die Flexibilität ist deutlich größer geworden und wird von den Maklern auch eingefordert. Unsere angebundenen Partner wollen genau das: Aus dem täglichen Datendschungel mit 30 verschiedenen Infomails von unterschiedlichen Gesellschaften und Pools eine qualitativ hochwertige, relevante Auswahl herausgefiltert bekommen. Wenn sie wissen, was ihnen wirklich weiterhilft, können sie den Rest getrost löschen.

Haben ihre Pools spezielle Programme für Aussteiger aus der Ausschließlichkeit?



Kober: Wir bekommen regelmäßig Anfragen und die Anforderungen sind sehr individuell. Da ist zum Beispiel der Vermittler, der nach 30 Jahren aus der Agentur aussteigt und seinen Bestand peu à peu an den Sohn übergeben will, der als Makler arbeitet. Oder der Mitte-40-Jährige, der zwar einen Bestand in seiner Agentur hat, aber noch nicht durchfinanziert ist. Der braucht für den Wechsel eine Anschubfinanzierung für die ersten zwei, drei Jahre. Diese Fälle prüfen wir sehr genau und haben individuelle Lösungen entwickelt. So konnten wir einige Vermittler sehr gut unterstützen.

Rex: Wir haben auch keinen Standard dafür, sind aber der Partner, der stark mit der Ausschließlichkeit zusammenarbeitet. Bei Gothaer, VPV, Rheinland, ÖVBS und neu mit der VGH liefern wir die Geschäftsmodelle, um die AO zu ertüchtigen, wie Mehrfachagent oder Makler zu agieren. Bei denen, die aussteigen wollen, sind die Konstrukte oft sehr schwierig, zum Beispiel weil die Einnahmen fehlen. Es gibt Pools, die das sehr professionell machen. Wir sind da zurückhaltender.



Wir haben eine App, mir der AO-Vertreter Fremdverträge anderer Versicherer einsammeln können. Diese werden dann an einen Mehrfachagenten oder Makler übertragen, den wir stellen und dann wird der Vertrag serviciert. Der Exklusivvertrieb profitiert in der Folge von den Bestandspflegeprovisionen. Der Vermittler behält aber die 360-Grad-Sicht auf den Kunden. Es ist genau das, was die AO immer wollte: Demokratisierung und offene Architektur. Es ist aber auch ein Entwicklungsprozess, bis das bei jedem richtig angekommen ist.

Gibt es kritische Stimmen aus dem Maklermarkt, weil AO-Vertreter befähigt werden, Makler zu spielen, indem man dort die Fremdverträge abholt?



Rex: Es gibt immer Kritik, egal in welchen Vertriebsmodellen man unterwegs ist. Man muss aber, realistisch sein, wir haben einen Marktanteil von 0,75 Prozent. Der Wettbewerb findet ganz woanders statt. Es geht um Chancengleichheit. Das eigentliche Problem ist doch: Der durchschnittliche Makler hat nur 2,1 Verträge pro Kunde. Bei Maklern, die unsere App nutzen und Fremdverträge einbinden, sehen wir eine Verdreifachung der Durchdringung im Schnitt. Wenn ein Makler das kritisiert, macht er seinen Job vielleicht nicht richtig.



Kober: Kritik kommt meist dann auf, wenn es heimlich von einem Pool gemacht wird, zum Beispiel, wenn plötzlich Verträge aus der Ausschließlichkeit auftauchen, ohne dass es eine offizielle Ventillösung gibt. Das sehe ich kritisch. Aber wenn man transparent damit umgeht und der Makler in einem fairen Wettbewerb steht, ist das aus meiner Sicht unproblematisch.

An der Zusammenarbeit mit den Versicherern gibt es immer wieder Kritik? Sind uneinheitliche Prozesse und fehlender Service ein limitierender Faktor?



Rex: Das ist definitiv ein limitierender Faktor, wenn man ihn nicht selbst löst. Ein großes Problem der Branche ist die fehlende Standardisierung. Wir haben ein bisschen GDV und Bipro gibt es seit 15 Jahren – aber richtig große Effekte sehen wir nicht. Warum entstehen sonst neue Vereinigungen wie „FRIDA“ oder EU-Regulierungen wie „FIDA“? Die Release-Zyklen der IT oder Projekte bei Bipro sind viel zu lang.

Wir sind in der Steinzeit und brauchen heute eine ganz andere Geschwindigkeit im Markt. Das andere große Problem ist Datenqualität. Man kann keine Prozesse automatisieren, wenn diese auf schlechten Daten aufsetzen, weil da hinter was Schlechtes rauskommt. Das sind die zwei Probleme, die die Branche nicht gelöst hat und ich glaube auch nicht, dass sie sie kurzfristig lösen werden, weil dazu die IT-Strukturen bei den Versicherern selbst viel zu veraltet sind.



Ein Beispiel: Wir haben vergangenes Jahr 498.000 Bestandsübertragungen und 160.000 neue Verträge verarbeitet. Das anzustoßen ist nicht das Problem – die Herausforderung ist die Bearbeitung der unstrukturierten Antworten, die zurückkommen. Dokumente kommen in der unterschiedlichsten Form: Brief, Post, Fax, Vermittlerportal, Bipro -- alles ist dabei. Wir müssen all diese Wege adaptieren und dann so digitalisieren, dass es profitabel bleibt. Allein für die Sachbearbeitung dieser Prozesse beschäftigen wir 130 Mitarbeiter, weil es eben keine Standards gibt.



Mittlerweile können wir aber auch schon viel mit KI machen, die den gesamten Text ausliest und wie ein Sachbearbeiter interpretiert. So qualifizieren wir die Dokumente vor, bringen sie in eine einheitliche Form und gehen sie dann in das System rein und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Die Dunkelverarbeitungsquote liegt zwischen 92 und 95 Prozent, je nach Sparte. Aber diese Investitionen müssen wir tätigen, weil die Versicherer ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.



Kober: Natürlich sind stockende Prozesse nicht schön. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, wie unterschiedlich die Geschwindigkeiten der Gesellschaften sind. Blicken Sie beispielsweise auf das Thema Bipro-Normen. Auch wir sind mit 150 bis 200 Gesellschaften im Austausch. Die Versicherer haben damit gerechnet, dass Normen früher greifen und die Digitalisierung schneller voranschreitet und mit einem geringeren Personalbedarf einhergeht. Durch den demographischen Wandel fehlen mittlerweile die Fachkräfte, so dass es zu Engpässen kommt, die auch wir zu spüren bekommen. Wir suchen mittlerweile abseits vom Bipro noch ergänzend Technologien, um diese Lücke auszugleichen.



Was Erreichbarkeit und Service angeht: Mit größeren Beständen hat man nicht nur mehr Gewicht im Markt, sondern auch andere Kontaktmöglichkeiten zu den Gesellschaften. Wenn einem Versicherer aber beispielsweise 200 Mitarbeiter fehlen, kann auch der Vorstand diese Situation nicht kurzfristig ändern. Ich habe in diesem Jahr auf der DKM wieder intensive Gespräche mit Versicherern geführt, weil die Servicequalität nicht stimmt.



Es ist für sie schwieriger geworden, den Personalbedarf in dem Tempo aufzustocken, wie es das Geschäftswachstum eigentlich erfordern würde. Dieses schnelle Wachstum hat sich für einige Versicherer am Ende sogar als kontraproduktiv erwiesen, weil das Neugeschäft nicht mehr sauber verarbeitet werden kann, sich die Bearbeitungszeiten verlängern und Nachbearbeitungen häufen. In solchen Situationen ist es letztlich irrelevant, wie groß die eigene Position im Markt ist.

Wie tangiert das ihre tägliche Arbeit, Herr Busche?



Busche: Die Grundthematik ist klar: Auch die maklerorientierten Versicherer sind in der Personaldichte und im Service nicht mehr so aufgestellt, wie wir es uns als Makler wünschen. Wir vergeuden viel Zeit in Warteschleifen und Sprachcomputer-geführten Telefonlinien, um dann am Ende ganz rauszufliegen. Oder man hat jemanden dran, der sich nicht auskennt – dann muss man den Schadenfall mehreren Mitarbeitern erzählen. Diese Entwicklung spielt den Pools als Serviceanbietern in die Karten. Sie bieten genau diese Dienstleistung an, weil die kurzen Wege, die früher der kleine Makler hatte, heute für diesen blockiert sind. Es geht so weit, dass man Produktgeber auch danach auswählt, wo man noch einen Ansprechpartner hat und Service bekommt. Genau in diese Lücke stoßen die Pools.

Welche Themen stehen aus Ihrer Sicht für die Branche übergreifend im kommenden Jahr im Fokus?



Kober: Es sind zwei große Themenblöcke. Das eine ist das Sozialpolitische, also unser Gesundheitssystem und unsere Altersvorsorge. Da wird keine Regierung, egal welcher Couleur, drum herumkommen, da noch mal was zu tun. Das wird aus meiner Sicht aber positive Impulse geben. Wie dann die Lösungen genau aussehen werden, das bleibt abzuwarten. Aber es besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf.



Im Bereich Wohngebäude haben wir Risiken, die immer schwerer zu versichern sind. Da wird kaum Geld verdient und Prämienerhöhungen kann man dem Kunden nicht unbegrenzt zumuten. Im KFZ-Geschäft sieht man schon, dass einige Maklerversicherer aus diesem Segment aussteigen. Das haben wir schon ein Augenmerk drauf. Es wird zukünftig nicht nur wegen der politischen Lage, sondern allein aufgrund der Probleme durch den Klimawandel Veränderungen geben müssen. Das zeigen auch Gespräche mit Rückversicherern.

Und wie wird sich der Makler- und Poolmarkt entwickeln?



Rex: Ich glaube, dass wir die nächsten Jahre einen Markt der Konsolidierung erleben werden. Das sehen wir bei den Versicherern Maklern und auch bei den Pools heute schon. Wir haben im Verhältnis zu anderen Volkswirtschaften relativ wenig Anteil von Private Equity im Pool-Markt, der ist bei anderen Volkswirtschaften deutlich größer. Wir müssen uns als Unternehmen auf diese Konsolidierung einstellen, damit wir Teil der Erfolgsstory sind. Die Größe wird am Ende immer irgendwo siegen. Und deshalb ist mein Votum heute: Wir setzen unsere Energie lieber dafür ein, dass wir diese Konsolidierung des Markts erfolgreich mitgestalten – für alle Beteiligten, also für Makler, Versicherer, aber auch letztendlich für uns als Unternehmen.



Ich glaube, wir können viele Dinge nicht rückgängig machen, die die Branche verpasst hat. Dass die Versicherer zwei Release-Zyklen der IT-Entwicklungen vergessen haben und jetzt da zu kämpfen haben, das werden wir auch politisch und regulatorisch nicht aufholen.

Herr Busche, wie stark spüren Sie in Ihrer Arbeit die regulatorischen Anforderungen?



Busche: Der Gesetzgeber und die Politik lassen sich immer wieder neue Dinge einfallen, die im täglichen Arbeiten für viele schwer umzusetzen sind. Wenn ich an unseren Datenschutzbeauftragten denke, an die Papier-Müllentsorgung – das sind für uns vermeintlich einfache Dinge, die für einen kleineren Einzelmakler mit einer 450-Euro-Kraft oft gar nicht darstellbar sind. Wir haben unsere Weiterbildungszeiten zu erfüllen, brauchen eine Revision, müssen eine sichere Ablage gewährleisten, haben Aufbewahrungsfristen einzuhalten – diese Liste könnte man endlos fortsetzen. Deswegen ist es für den Einzelnen so wichtig, gezielt Partner zu suchen, die diese Aufgaben abbilden können und so das Tagesgeschäft überhaupt zu bewältigen und sich auf den Vertrieb zu fokussieren.



Ich glaube, es wird immer etwas versprochen und es wird sich auch immer etwas ändern. Ob das letztendlich für uns und für die Branche positiv ausgeht, wage ich im Moment noch gar nicht zu bewerten. Wir führen viele Dinge ein, die wir für richtig halten, aber wir gehen den Weg praktisch nie wieder zurück. Aus meiner Sicht wird es eher noch mehr Regulierung geben als weniger – und das ist von der jeweiligen Regierungskonstellation weitgehend unabhängig.

Über die Interviewten:



Markus Rex, Jahrgang 1973, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Managementpositionen im Bereich Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistung, darunter acht Jahre als Senior Vice President bei der Interhyp. 2016 wurde Rex Geschäftsführer der Planet Home Group. Ab 2019 hatte er mehrere Führungspositionen bei Hypoport und der Tochtergesellschaft Smat Insurtech inne. In den Vorstand der JDC Group trat er im Juni 2023 ein.



Dirk Kober, geboren 1972, ist seit 2012 bei der BCA tätig und verantwortet in leitender Funktion den Bereich Versicherungen. Der gelernte Bankkaufmann begann seine berufliche Laufbahn 1989 bei der Dresdner Bank. Mit dem Wechsel zur Allianz im Jahr 1998 erfolgte der Einstieg in die Versicherungsbranche. Vor seinem Wechsel zur BCA war er über zehn Jahre als Key Account Manager in der betrieblichen Altersvorsorge bei Maklerhäusern und im Ergo-Konzern tätig.



Thomas Busche, Jahrgang 1980, ist Geschäftsführer des GLV Versicherungsservice. Nach Abitur und Grundwehrdienst absolvierte er ab 2002 eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Debeka in Hannover/Garbsen, wo er bis 2006 als Bezirksbeauftragter tätig war. Im Jahr 2007 fing Busche bei G&G Lüder Versicherungsmakler als Sachbearbeiter und Spezialist für die Krankenversicherung an und ist dort seitdem tätig, ab 2018 als Geschäftsführer.