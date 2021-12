Rouvier Associés: Franzose geht nach Frankfurt

Die 1986 in Paris gegründete Rouvier Associés eröffnet eine Niederlassung in Frankfurt. Die Leitung und den Vertriebsaufbau der ersten deutschen Niederlassung der Gesellschaft übernimmt Patrick Linden, Geschäftsführer von Rouvier Associés in Deutschland. Linden arbeitete zuletzt als Direktor bei Standard & Poor’s Fund Services.Rouvier Associés will zunächst drei UCITS IV konforme Fondsprodukte auf den deutschen Markt bringen. Das Zulassungsverfahren durch die Bafin läuft. Darüber hinaus plant die Gesellschaft für den zweiten oder den dritten Quartal 2012 Fachveranstaltungen zur Erläuterung des Investmentansatzes.Neben Frankreich ist Rouvier Associés auch in der Schweiz, Luxemburg und Belgien aktiv.