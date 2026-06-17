Mit RQI Investors bringt die australische Fondsgruppe First Sentier einen quantitativen Ableger nach Deutschland, der auf Algorithmen und künstliche Intelligenz setzt.

Der australische quantitative Aktienmanager RQI Investors nimmt Deutschland ins Visier. Das Unternehmen, das zur First Sentier Group gehört, startet mit zwei Strategien am hiesigen Markt: der RQI Global Value-Strategie als Ucits-Fonds für professionelle und institutionelle Anleger sowie der RQI Global Diversified Alpha-Strategie für institutionelle Investoren. Zusammen verwalten die beiden Fonds, Stand Ende Mai, rund 19,5 Milliarden Euro.

RQI Investors wurde 2008 gegründet. In seinem Investmentprozess setzen die Anlageprofis nach eigenen Angaben auf eine Kombination aus systematischen quantitativen Modellen, menschlicher Expertise und KI-gestützten Signalen. RQI fokussiert sich auf globale Aktien, auch Small Caps, und Schwellenländer-Aktien.

RQI startet mit zwei Fondsstrategien

Die Global-Value-Strategie sucht nach unterbewerteten Titeln und will dabei Value-Fallen vermeiden.

sucht nach unterbewerteten Titeln und will dabei Value-Fallen vermeiden. Die Diversified-Alpha-Strategie kombiniert verschiedene Renditefaktoren – darunter Value, Qualität und Momentum – in einem breit gestreuten Portfolio aus mehreren hundert Titeln.

Die Strategien verantworten Joanna Nash, Ron Guido, Wang Chun Wei sowie Investmentleiter David Walsh – alle seit jeweils mehr als sechs Jahren für RQI tätig. Die beiden Fonds seien bereits in Nordamerika, Asien sowie einigen europäischen Märkten im Vertrieb, heißt es aus dem Haus.

Emmanuel Litique, Niederlassungsleiter der First Sentier Group in Deutschland, sieht die Nachfrage auf seiner Seite: „In einem Umfeld, das durch Konzentrationsrisiken, erhöhte Volatilität, ambitionierte Bewertungen und Kostendruck gekennzeichnet ist, suchen Anleger nach Diversifizierung und Rendite durch einen disziplinierten Ansatz, der eine wiederholbare Outperformance nach Kosten ermöglicht.“

Wie ein Multi-Boutiquen-Manager – mit einer Besonderheit

RQI Investors ist nur ein von mehreren Markennamen, mit denen die First Sentier Group international und auch in Deutschland auftritt. Die australische Fondsgesellschaft, seit 2019 im Besitz der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), ist ähnlich wie ein Multi-Boutiquen-Haus aufgestellt – mit einem wichtigen Unterschied: Die zugehörigen Einheiten sind keine eigenständigen Gesellschaften, sondern Investmentteams unter gemeinsamem rechtlichem Dach. „Es handelt sich um Teams von Fondsmanagern, von denen sich einige in den letzten 30 Jahren einen Namen gemacht haben und die autonom nach ihren eigenen Anlagephilosophien arbeiten“, erklärt Litique.

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Neben RQI Investors gehören dazu Igneo Infrastructure Partners für illiquide Infrastrukturinvestments, FSSA Investment Managers mit Asien-Fokus sowie die Private-Debt-Einheit Albacore Capital Group. Unter dem Markennamen First Sentier Investors laufen Strategien für börsennotierte Infrastruktur, Global Property sowie Regional Fixed Income und Cash. Ein Flaggschiff dieser Marke ist der Global Listed Infrastructure Fund.

„Gemeinsam bieten die Investmentteams ein umfassendes Spektrum an aktiven Anlagekompetenzen in den Bereichen globale und regionale Aktien, Geldmarkt, Anleihen, Infrastruktur, Immobilien und Alternative Credit“, erläutert Littique zum Hintergrund der First Sentier Group.

Über die First Sentier Group

Die First Sentier Group verwaltet über alle Investmenteinheiten hinweg rund 113 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit knapp 1.000 Mitarbeiter. In Deutschland ist sie mit einem siebenköpfigen Team vertreten.

First Sentier ist Besitz der Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, die wiederum eine hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Mitsubishi UFJ Financial Group ist.