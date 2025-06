RTL kauft Sky: Das sagen zwei Wirtschafts-Anwälte zum Deal

Am 27. Juni kündigte RTL Deutschland die Übernahme von Sky Deutschland für 150 Millionen Euro plus eine variable Komponente von bis zu 377 Millionen Euro an. Der Deal schafft einen neuen Medienriesen mit 11,5 Millionen Abonnenten und einem Milliarden-Umsatz. Während die RTL-Aktie um 13 Prozent stieg, werfen die komplexen rechtlichen und finanziellen Aspekte der Transaktion wichtige Fragen auf. Wir sprechen mit Thomas Fräbel, Partner bei Rödl & Partner und Leiter des Teams Kapitalmarktrecht, sowie Johannes Scherzinger, Partner und Leiter der Praxisgruppe Kartellrecht & Wettbewerb bei Rödl & Partner.

DAS INVESTMENT: Herr Fräbel, welches übergeordnete Ziel verfolgt RTL mit dem Kauf von Sky?

Thomas Fräbel: RTL möchte hier sicherlich das Geschäft mit wiederkehrenden Cashflows, sprich das Abonnementen-Geschäft stärken. Da ist Sky aufgrund des Fokus auf Sport (Fußball, Motorsport) besser aufgestellt.

Herr Scherzinger, aus Ihrer Sicht: Welches Marktdefinition-Konzept (Free-TV-Werbung vs. Pay-TV vs. Streaming) überzeugt die Behörden am ehesten und minimiert zugleich Investorenrisiken? Und wer entscheidet am Ende über den Deal?

Johannes Scherzinger ist Rechtsanwalt und Partner bei Rödl & Partner in Stuttgart und leitet die Praxisgruppe Kartellrecht & Wettbewerb. Er berät nationale und internationale Unternehmen verschiedener Branchen zu allen Fragen des deutschen und EU-Kartellrechts. Seine Expertise umfasst unter anderem die kartellrechtliche Compliance, Kartellbußgeldverfahren, Kartellschadensersatz, Vertriebskartellrecht sowie die kartellrechtliche Beratung bei Transaktionen einschließlich Fusionskontrolle. © Rödl & Partner

Johannes Scherzinger: Die größte behördliche Hürde wird die Fusionskontrolle sein. Dem Vernehmen nach ist die EU-Kommission hier zuständig. Das ist in Anbetracht der Umsätze der Beteiligten auch durchaus plausibel. Bei einer Zuständigkeit der EU-Kommission entfällt die Zuständigkeit der nationalen Kartellbehörden in der EU, das heißt der Zusammenschluss nicht vom Bundeskartellamt geprüft, das Zusammenschlussvorhaben von RTL in der Vergangenheit eher kritisch gegenüberstand.