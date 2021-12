ANZEIGE

Ruder-Regatta am Starnberger See Schroders Roseninselachter 2018 – die schönsten Bilder

Sonne, Wellen und gute Laune: Auch dieses Jahr lud Schroders Freunde, Kunden und Partner zum Roseninselachter an den Starnberger See ein. Während sich 60 Mannschaften beim Ruderwettbewerb ins Zeug legten, genossen die Gäste die Sonnenstrahlen, den schönen Ausblick auf den See und die Alpen sowie spannende Gespräche. Die Impressionen sehen Sie in unserer Galerie.