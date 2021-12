Rücktritt im GAM-Verwaltungsrat Top-Managerin wechselt von Vermögensverwalter zu Großbank

Tanja Weiher wechselt zum 1. Februar zur Großbank UBS in Zürich. Dort war sie bereits seit 1998 in verschiedenen Führungspositionen tätig, bevor sie sich 2011 als Management-Beraterin selbstständig machte. Künftig wird sie das Team des neuen UBS-Finanzchefs Kirt Gardner leiten.Vor knapp drei Jahren wurde Weiher in den Verwaltungsrat der GAM Holding mit Sitz in Zürich gewählt. Dort war sie Mitglied der Komitees „Audit“ und „Governance and Nomination“. Über ihre Nachfolge bei GAM sollen die Teilnehmer der ordentlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft am 27. April entscheiden.