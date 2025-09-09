Die Preise der Rückversicherer sinken, obwohl Schäden durch Naturgefahren zunehmen. Die großen Player wie Munich Re geben sich selbstbewusst, Ratingagenturen sind skeptischer.

Die 67. Auflage des „Rendez-Vous de Septembre“ findet vom 6. bis 10. September 2025 statt.

Das noch bis Mittwoch laufende Treffen der weltweit größten Rückversicherer mit dem glamourösen Titel „Rendez-Vous de Septembre“ in Monte-Carlo gilt als wichtiger Gradmesser für die Branche. Die Branche lotet im Stadtbezirk des Fürstentums Monaco mit ihren Kunden, den großen Erstversicherern wie Allianz, Axa und Generali, die Konditionen für das nächste Vertragsjahr im Schaden- und Unfallgeschäft aus.

Preise gehen zurück

Wie auch in den Vorjahren bleibt wenig von der Zusammenkunft hinter verschlossenen Türen. Mehrfach war bereits von Expertenseite zu hören, dass die Preise in der Rückversicherung ihren Zenit überschritten haben und in den kommenden Erneuerungsrunden weiter sinken werden.

Schon im April und Juli mussten die Rückversicherer Preisrückgänge akzeptieren, die seit Jahresbeginn im Schnitt zwischen 1 und 2 Prozent liegen, bereinigt um Inflation und Risikoveränderungen. In den vergangenen acht Jahren ist das traditionelle Rückversicherungskapital im Schnitt um etwa 5,6 Prozent pro Jahr gestiegen.

Analysten stufen Ausblick herab, machen sich aber keine Sorgen

„Die besten Tage liegen hinter uns“, sagte Fitch-Analyst Manuel Arrivé laut eines Berichts des Fachportals „Versicherungsmonitor“. Auch andere Ratingagenturen sehen die Branchenentwicklung eher skeptisch. So haben Fitch und Moody’s angesichts sinkender Preise und steigender Schäden ihren Branchenausblick herabgestuft: Moody’s von „positiv“ auf „neutral“, Fitch sogar von „neutral“ auf „sich verschlechternd“.

Laut eines Berichts des „Handelsblatts“ rechnen die Analysten weiterhin mit profitablen Ergebnissen, doch sind sie erste Anzeichen dafür zu sehen, dass die Zeichnungsdisziplin in der Branche nachlässt und der Markt weicher wird. Dabei verschiebt sich laut Moody’s das Verhältnis von Angebot und Nachfrage zugunsten der Rückversicherungskäufer.

Grundsätzliche Sorgen um die Branche machen sich die Ratingagenturen laut des „Handelsblatt“-Berichts aber nicht. Im historischen Vergleich blieben die Preise für Rückversicherung weiterhin hoch, so Fitch. Solide Bilanzen und starke Kapitalerträge würden den Rückversicherern außerdem helfen, die Volatilität durch Katastrophenschäden zu bewältigen.

Munich Re gibt sich selbstbewusst

Die großen Marktplayer wie Munich Re, Hannover Rück und Swiss Re äußerten sich trotz der Prämienentwicklung ohnehin überwiegend optimistisch. Thomas Blunck, zuständiger Vorstand für das Rückversicherungsgeschäft bei Munich Re, sagte am Rand des Treffens gegenüber der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), dass es „attraktive Geschäftsmöglichkeiten“ für die Erneuerung der Rückversicherungsverträge im kommenden Januar gebe. Der Rückversicherungsmarkt sei in Bewegung, weil es mehr Kapazitäten für die Abdeckung der Risiken gebe.

Gleichzeitig werde der Markt „von zunehmenden Risiken und hoher Nachfrage geprägt“, so Blunck weiter. Die Exponierung steige durch höhere Schadenwerte und die allgemeine Inflation. „Der Markt wird schwieriger, aber wir befinden uns weiterhin auf einem auskömmlichen Niveau. Denn die risikoadäquaten Preise sind nicht gefährdet.“

Naturkatastrophen als zentrale Herausforderung

Bei den Naturkatastrophen, die Blunck zum Kerngeschäft der Munich Re zählt, erwartet das Unternehmen eine stabile Entwicklung. „Möglicherweise werden wir unsere Kapazitäten hier nicht wesentlich ausbauen. Aber wir erwarten, dass wir dieses Geschäft mit attraktiven Margen weiter betreiben werden“, erklärte der Vorstand gegenüber der „FAZ“.

Langfristig rechnet die Munich Re mit einer Zunahme der Naturkatastrophen und der dadurch verursachten Schadenvolumina. „Auch wenn wir regelmäßig Prävention als Gegenmaßnahme empfehlen, wird sie leider nicht den höheren Schäden entgegenwirken können. Das spricht eindeutig für einen steigenden Versicherungsbedarf gegen Naturkatastrophen“, so Blunck.

Modellrechnungen gehen von zukünftigen jährlichen Durchschnittsschäden durch Naturkatastrophen von 152 Milliarden Dollar weltweit aus. Laut Analysten sind es zunehmend sogenannte Frequenzschäden wie schwere Gewitter, Winterstürme, Waldbrände und Überschwemmungen, die fast zwei Drittel der Kosten ausmachten. Dadurch verändere sich das Risikoprofil, das historisch vor allem durch einzelne Großereignisse wie Hurrikans oder Erdbeben bestimmt gewesen sei.

Die Swiss Re rechnet damit, dass jährliche Extremwetterschäden künftig sogar auf bis zu 300 Milliarden steigen könnten. Es brauche Verbesserungen bei der Raumplanung, den Bauvorschriften und Risikomodellen, wie das Unternehmen mitteilte. Es sei unerlässlich, dass Staat und Privatwirtschaft gemeinsam in die Prävention von Schäden und die Widerstandsfähigkeit gegen Wetterereignisse investieren.

Zu hohe Margen bei Maklern und Assekuradeuren?

Insgesamt sehen aber auch die Schweizer ein weiterhin attraktives Marktumfeld, bemängelten in Monte-Carlo jedoch eine zunehmende Ausweitung der Margen von Maklern und Assekuradeuren in der Rückversicherungs-Wertschöpfungskette.

Die dadurch „entzogenen“ drei Prozentpunkte wolle das Unternehmen künftig wieder zur Verbesserung der eigenen Profitabilität zurückholen, wie das Fachportal „Versicherungswirtschaft Heute“ berichtet. Doch darauf dürfte kaum ein Beteiligter freiwillig verzichten.

Hannover Rück: Gute Chancen für profitables Wachstum

Positiv zur Marktentwicklung äußerte sich in Monte-Carlo auch die Hannover Rück. „Wir gehen davon aus, dass die Rückversicherungspreise weiter auf einem angemessenen Niveau bleiben“, sagte Sven Althoff, Vorstandsmitglied für die Schaden-Rückversicherung bei den Hannoveranern.

„Wir bleiben fokussiert und zeichnen nur Geschäft, das unseren Profitabilitätsanforderungen entspricht. Wo diese nicht erfüllt sind, werden wir im Sinne eines aktiven Zyklusmanagements auch auf Geschäft verzichten.“ Insgesamt sehe man aber weiterhin gute Chancen für profitables Wachstum.

Kritik an Konkurrenz um Cyberrisiken

Ein viel diskutiertes Thema dieser Tage beim „Rendez-Vous de Septembre“ scheint die Cyberversicherung zu sein. Laut Munich Re-Vorstand Stefan Golling müssten Rückversicherer, Versicherer und Makler aufhören, nur um die Cyberrisiken zu konkurrieren, die bereits versichert sind.

Um den Markt zu entwickeln, sollten sich alle darauf konzentrieren, Cyberversicherungen aktiv an die Unternehmen zu verkaufen, die bisher keinen Zugang dazu haben. Das alternative Kapital, das sich im Rückversicherungsmarkt tummelt, betrachtet Golling laut eines Berichts des „Versicherungsmonitor“ nicht als ernsthafte Konkurrenz.

Austritt der Munich Re aus Nachhaltigkeitsinitiativen sorgt für Kritik

Kontrovers diskutiert wird an der Côte d’Azur offenbar weiterhin auch der Rückzug der Munich Re aus verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Blunck begründete diesen Schritt laut „FAZ“-Bericht mit nicht abschätzbaren rechtlichen Risiken, einschließlich kartellrechtlicher Fragestellungen, die in den USA diskutiert werden.

Zusätzlich belaste der „enorme dokumentarische Aufwand“ einer Mitgliedschaft in diesen Initiativen das Unternehmen, so Blunck. Gleichzeitig betonte er: „Wir stehen zu unseren Klimazielen und werden diese weiterhin erfüllen, mit dem gleichen Engagement wie bislang.“