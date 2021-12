Rückversicherung: Towers Watson schickt Makler nach Deutschland

Die Unternehmensberatung Towers Watson gründet in München eine Gesellschaft für Rückversicherungsvermittlung. Towers Watson (Re) Insurance Brokers bietet die Brokerage-Dienstleistungen der in London ansässigen Towers Watson Reinsurance auf dem deutschsprachigen Markt an. Dabei fungiert sie als Rückversicherungsmakler für Erst- und Rückversicherer.Chef der neuen Geschäftseinheit ist Herbert Sedlmair (50), ehemaliger Geschäftsführer des Konkurrenten Guy Carpenter.Drüber hinaus baut die Unternehmensberatung ihre Dienstleistungen für Versicherer in Deutschland aus. Mit dem neuen Bereich Insurance Management Consultancy (IMC) am Standort Köln will das Unternehmen seine Kunden stärker in Produkt-, Vertriebs- und Strategiefragen über das aktuarielle Kerngeschäft hinaus beraten.