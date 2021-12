Redaktion 08.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Rückversicherungsmarkt Münchener Rück entsetzt über Preiskampf

"Ich bin enttäuscht, verärgert, teilweise sogar entsetzt, wenn ich sehe, was an den Märkten passiert", sagte Nikolaus von Bomhard, Vorstandschef der Münchener Rück. In der Branche gebe es aggressive Wachstumsziele und Kampfkonditionen.