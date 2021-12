Rüge vom Nobelpreisträger Paul Krugman warnt vor britischer Spar-Besessenheit

Der US-amerikanische Volkswirtschaftsprofessor und Nobelpreisträger Paul Krugmann hat auf einer Veranstaltung im englischen Oxford die Sparpolitik der designiserten britischen Regierung scharf kritisiert.



Eine Woche zuvor hatte der britische Premierminister David Cameron einen überraschenden Wahlsieg errungen, teilweise mit einem Programm, das aggressive Budgetkürzungen vorsieht.



„Regierungen, die von fiskalpolitischer Korrektheit besessen sind, werden ein noch größeres Problem werden“, sagte der Nobel-Preisträger. „Wenn die falschen Lektionen aus den jüngsten Ereignissen gezogen werden, könnte dies zu einem wirklich schlimmen Problem in den kommenden Jahren führen.“



Krugman ist seit langer Zeit ein scharfer Kritiker des Sparkurses - einschließlich der Kürzungen von Cameron, als dieser 2010 erstmals an die Macht kam. Seine Ansichten standen in diesem Monat nach dem Wahlgewinn der Konservativen im Rampenlicht. Das Ergebnis hat auch zu Kritik an der Position Krugmans durch den Harvard-Historiker Niall Ferguson geführt.



Die größte Herausforderung für die britische Wirtschaft unter Cameron wird laut Krugman sein, „was als Tatsache erscheint, dass die Regierung ihre eigene Propaganda glaubt, ihre eigene Legende glaubt, glaubt, dass ihr politischer Erfolg die verfolgte Politik bestätigt.“



„Ihnen ist praktisch die Chance eingeräumt worden, die gleichen Fehler erneut zu machen, und sie werden diese wohl nutzen“, sagte er.



Bezüglich der Wirtschaft erklärte Krugman, diese erweise sich „als sehr schwierig” zu deuten und verwies auf den Arbeitsmarkt und „etwas sehr Seltsames bei der Beziehung zwischen Ausstoß und Beschäftigung“.



„In vielerlei Hinsicht signalisiert Großbritannien, dass die Wirtschaft weiterhin sehr flau ist“, sagte er. „Aus gewissem Grund hat es wirklich ein katastrophales, wirklich beispielloses Abwürgen des Produktivitätswachstums gegeben, was mehr oder weniger einmalig für Großbritannien ist.“