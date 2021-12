Redaktion 10.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Rürup-Rente Bundesrat lehnt höhere Rürup-Förderung ab

Die Bundesregierung will die Förderhöchstgrenze für Rürup-Renten von 20.000 Euro auf 24.000 Euro anheben. Am Freitag hat sich der Bundesrat aber gegen diesen Plan ausgesprochen. In der Begründung heißt es, der aktuelle Betrag reiche aus, damit Selbstständige sich angemessen absichern können.