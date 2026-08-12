Die Aussage von Torsten Reil war deutlich: „Nach wie vor wird sehr viel Geld für Panzer, Artilleriesysteme und Munition ausgegeben – also für Systeme, die auf dem heutigen Schlachtfeld möglicherweise nicht mehr die entscheidende Rolle spielen“, sagte der Co-Chef des Unternehmens Helsing während der OMR in Hamburg . „Wir müssen aufpassen, dass wir das Geld nicht falsch ausgeben und am Ende nicht wirklich einsatz- oder abschreckungsfähig sind, sollte es zu ernsteren Spannungen kommen.“

Nun könnte man Reil Befangenheit vorwerfen. Ist sein Unternehmen, das 2021 für KI-Software für die Schlachtfeldanalyse gegründet wurde, doch mittlerweile vor allem für (Kamikaze-)Drohnen bekannt. Sogar an einem unbemannten Kampfjet, dem CA-1, wird gearbeitet.

Doch seine Aussage wird durch Fakten untermauert. Denn bereits jetzt zeigen die Kriege in der Ukraine und in Iran, wie stark sich die Art und Weise der Kriegsführung geändert hat. Und auch zivile Gebiete sind längst nicht mehr sicher, wie sich Anfang August in Leipzig zeigte: Auf dem Flughafen Leipzig/Halle - einem zentralen Waffen-Hub für Ukraine und Nato - fand ein Mitarbeiter in der Nacht zum 5. August eine mit Sprengstoff beladene Drohne neben einer ukrainischen Transportmaschine. Dass sie nicht detonierte, lag vermutlich an einem defekten Zünder. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Anschlags, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einem „hybriden Angriff“ durch „fremde Mächte“.

Mehr als nur Drohnen

„New Defence“ heißt das Phänomen kurz zusammengefasst. Mit vergleichsweise günstigen, in großer Zahl produzierten Drohnenschwärmen können selbst hoch entwickelte Luftverteidigungssysteme erheblich unter Druck geraten – oder mitunter auch kapitulieren.

New Defence ist dabei aber noch weit mehr als nur Drohnen, wie auch Reil betont. „Fliegende Systeme sind nur ein Teil davon. Das ist ein ganzes Feld autonomer Systeme – Systeme, die vieles selbst leisten können, natürlich immer unter menschlicher Aufsicht. Und die vor allem in großer Stückzahl hergestellt werden müssen.“

Der Kerngedanke dahinter ist, dass Sicherheit nicht nur durch klassische Streitkräfte gewährleistet wird, sondern auch durch resiliente kritische Infrastruktur und Lieferketten sowie Cybersicherheit.

New Defence bedeutet außerdem, möglichst agil zu sein, um schnell reagieren zu können. Das betrifft sowohl den Einsatz als auch die Entwicklung von Verteidigungssystemen. Dadurch agieren nicht mehr nur klassische Rüstungskonzerne am Markt, sondern auch recht junge Unternehmen mit Start-up-Charakter. Wie beispielsweise Helsing, das nach einer neuen Finanzierungsrunde mit mehr als 18 Milliarden Euro bewertet ist und damit Deutschlands wichtigstes KI-Start-up ist.

Drohnen statt Munition

Was bedeutet das nun für die klassische Rüstungsindustrie? Wird diese in Zukunft überflüssig sein? Oder schlichtweg zu langsam in der Entwicklung?

Nein, so einfach ist es nicht, meint Ali Masarwah von der Fondsplattform Envestor. Traditionelle Rüstungshersteller seien, ungeachtet der Ergebnisse der Drohnen-Technologie in der Ukraine und am Persischen Golf, noch immer in der Poleposition bei der Vergabe von Rüstungsaufträgen. „Das liegt einmal daran, dass die Drohnen-Technologie nur ein Bestandteil der modernen Kriegsführung ist.“ Masarwah meint, dass es wichtig sei, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Ukrainer Drohnen als „Notlösung“ eingesetzt haben, um ihre Munitionsknappheit zu kompensieren.

Allerdings: „Das heißt nicht, dass das Schlachtfeld nicht revolutioniert wird durch moderne, KI-gesteuerte Innovationen, unter anderem in Gestalt von nicht bemannten Kampfsystemen, aber traditionelle Kampfsysteme wie Panzer, Flugzeuge, Marschflugkörper und so weiter werden immer eine wichtige Rolle spielen in den Verteidigungsplanungen der Industrienationen. Außerdem integrieren klassische Waffenhersteller die KI-Technologie in ihre Systeme.“ Probleme sieht er für Investoren vor allem darin, dass viele der Hersteller moderner Kampftechnologie nicht börsennotiert sind und damit auch für das Gros der Anleger nicht zugänglich.

Konzerne im Wandel

Tom Bailey, Aneeka Gupta und Dmitrii Ponomarev, deren Häuser jeweils für einen der größten Rüstungsfonds verantwortlich sind, sind sich in einem Punkt einig – und sehen die Situation ähnlich wie Masarwah: Traditionelle Rüstungshersteller werden nicht überflüssig. Drohnen verändern das Kampffeld, ersetzen aber keine Soldaten, keine Panzer und keine Logistik. Gewisse Vorbehalte seien trotzdem angebracht.

Die Begeisterung gegenüber Rüstungsfonds ist seit ihrer Einführung etwas abgekühlt. Morningstar-Daten zeigen, dass die Zuflüsse bei einigen der Produkte deutlich geringer waren als in den Monaten zuvor. Könnten diese Produkte durch den Shift im Verteidigungs- und Rüstungssektor stärker unter Druck geraten?

Bailey, Head of Research bei Han-ETF (unter anderem Future of Defense ETF, ISIN: IE000OJ5TQP4), formuliert es so: Die Lehre aus den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten laute nicht, dass Drohnen jede andere Ausrüstung ersetzen. Vielmehr kämen auf jeder Ebene des Kampffelds nun unterstützende Drohnen zum Einsatz – und gleichzeitig müsse der Schutz vor feindlichen Drohnen gewährleistet werden. Drohnen würden zwar einige Aufgaben der Artillerie übernehmen, machten diese aber zugleich wirksamer, weil sie Ziele aufklären, Geschützfeuer korrigieren und Schäden in Echtzeit bewerten. „Ein vollständiger Ersatz sind Drohnen jedoch nicht, da sie anfälliger für elektronische Kriegsführung, Störsignale, Wetterbedingungen, begrenzte Reichweiten, Batterielaufzeiten und einen Mangel an Bedienpersonal sein können. Zudem bleibt die Artillerie wichtig, wenn es um massives Geschützfeuer geht.“ Das Ergebnis sei daher kein Ende der Artillerie, sondern eine Verschiebung der Nachfrage hin zu Artilleriesystemen, die mit Drohnen und Sensoren vernetzt sind und dadurch präziser und effektiver werden.

Product Manager Ponomarev von Vaneck (Vaneck Defense ETF, ISIN: IE000YYE6WK5) verweist darauf, dass traditionelle Auftragnehmer etwas mitbringen, das Start-ups fehlt: Bilanzen, Kundenbeziehungen, Sicherheitsüberprüfungen, Erfahrung im Umgang mit Behörden und jahrzehntelanges Know-how in der Systemintegration. Die Verteidigungsindustrie zu revolutionieren sei nicht dasselbe, wie ein Taxiunternehmen zu revolutionieren – das dauere Jahre, nicht Quartale.

Gupta, Direktorin im Bereich Makro-Research bei Wisdomtree (unter anderem Wisdomtree Europe Defence ETF, ISIN: IE0002Y8CX98), wiederum hält die Gegenüberstellung von „traditionell“ und „neu“ ohnehin für unzureichend. Die großen europäischen Rüstungsunternehmen seien keineswegs im Stillstand: „So haben Rheinmetall und MBDA ein Joint Venture für maritime Laser­waffensysteme gegründet, die speziell zur Abwehr von Drohnen und hoch agilen Zielen entwickelt werden. Erst in diesem Monat kündigten Rheinmetall und Deutsche Telekom zudem einen gemeinsamen Drohnenabwehrschirm für Städte und kritische Infrastrukturen an. Darüber hinaus kooperiert Rheinmetall mit dem US-Drohnenunternehmen Anduril bei der Entwicklung luftgestützter Angriffsdrohnen und Raketenantriebe.“ Wie dringlich ein solcher Schutzschirm ist, hat der Vorfall in Leipzig deutlich unterstrichen.

Leonardo wiederum setze in seinem Industrieplan für 2026 bis 2030 ausdrücklich auf Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz und Datenanalyse als zentrale Wachstumsfelder. Diese Unternehmen seien keine Konzerne, die sich gegen Wandel stemmen, sondern die zentralen industriellen Partner, über die europäische Regierungen den technologischen Transformationsprozess finanzierten.

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Das Dilemma der teuren Abwehr

Das zentrale Risiko für Investments in klassische Rüstungsunternehmen sehen alle drei in der Kostenasymmetrie: Günstige Drohnen lassen sich nicht dauerhaft mit teuren Präzisionsraketen bekämpfen, ohne dass das finanziell und industriell an Grenzen stößt. Gupta nennt dafür konkrete Zahlen: Iranische Drohnen kosten zwischen 20.000 und 50.000 Dollar pro Stück, ihre Abwehr mit Luft-Luft-Raketen wie der AIM-9 Sidewinder hingegen 485.000 bis über eine Million Dollar. Dieses Verhältnis sei bei Einsätzen in großem Umfang nicht tragbar.

Ponomarev ergänzt ein ähnliches Beispiel aus der Perspektive der USA: Während der Operation „Epic Fury“ setzten die Vereinigten Staaten schätzungsweise 300 Patriot-Abfangraketen im Wert von 1,2 Milliarden Dollar gegen iranische Drohnen ein – Drohnen, denen man deutlich kostengünstiger hätte begegnen können. Dieses Missverhältnis sei dem Pentagon durchaus bewusst. „Die entscheidende Frage ist nicht, ob Drohnen Panzer ersetzen, sondern ob sich die Verteidigungsbudgets systematisch von großen, teuren Plattformprogrammen hin zu hochvolumigen, kostengünstigen autonomen Systemen verlagern.“

Anpassen oder abgehängt werden

Bailey sieht das Hauptrisiko für Anleger deshalb nicht bei traditionellen Herstellern generell, sondern bei denjenigen, die es versäumen, auf dieses Problem zu reagieren. Entscheidend sei nicht, ob ein Unternehmen als „traditioneller“ Rüstungshersteller gelte, sondern ob seine Produkte in einem drohnengeprägten Umfeld relevant blieben. „Wenn wir also über traditionelle Rüstungshersteller und Drohnen nachdenken, sollten wir berücksichtigen, dass das Zeitalter der Drohnen nicht nur die Nachfrage nach Drohnen, sondern auch nach Systemen zur Drohnenabwehr schafft. Viele traditionelle Hersteller passen sich bereits an und entwickeln neue Produkt- und Aus­rüstungskategorien für dieses Umfeld.“

Als positives Beispiel nennt er Rheinmetalls Skynex- und Skyranger-Systeme – Kurzstrecken-Luftverteidigungssysteme, die Drohnen mit kurzen Salven intelligenter Munition bekämpfen und deren Kosten pro Schuss auf rund 4.000 Dollar geschätzt werden. Laut Berichten seien bereits rund 150 dieser Systeme in Golfstaaten im Einsatz. Investoren müssen also zukünftig genau prüfen, welche Unternehmen sich wirklich glaubwürdig an dieses neue Verteidigungsumfeld anpassen.

Wie sehr sich dieses Abwehrthema von der militärischen in die zivile Sphäre verschiebt, unterstreicht Bailey mit Blick auf Leipzig. Als Beleg verweist er auf die Deutsche Flugsicherung, die im ersten Halbjahr 2026 rund 145 Störungen durch unautorisierte Drohnen registrierte – 90 Prozent davon im Umfeld von Flughäfen, allein 18 in Leipzig. Bereits 2025 kam es an 25 deutschen Flughäfen zu vollständigen oder teilweisen Sperrungen. Die Nato-Staaten hätten sich verpflichtet, in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Drohnenabwehr zu investieren.

Entscheidend für Anleger sei dabei ein technischer Unterschied: Eine Drohne über einem Flughafen, einer Energieanlage oder einem Ballungsraum abzuwehren, sei eine vollkommen andere Aufgabe als auf dem Schlachtfeld – ein simples Abschießen sei dort mit zu hohen Risiken für Unbeteiligte verbunden. Genau in diese Lücke stoßen spezialisierte Anbieter, deren Systeme Drohnen kontrolliert übernehmen oder einfangen, statt sie zu zerstören.

Gupta fügt ein weiteres kurzfristiges Risiko hinzu: Bei Patriot-Abfangraketen könnten in Europa Lieferverzögerungen von vier bis fünf Jahren entstehen, weil die USA nach dem erheblichen Bestandsabbau im Nahostkonflikt zunächst ihre eigenen Lager auffüllen. Bis April 2026 hätten die USA und ihre Verbündeten im Nahen Osten rund 1.245 Patriot-Abfangraketen verbraucht – was bei den aktuellen Produktionsraten etwa der Produktion von anderthalb Jahren entspreche. Das sei ein echtes kurzfristiges Risiko für Anleger, die erwarteten, dass sich die Auftragsdynamik schnell in Gewinnen niederschlage.

Wie akut dieser Engpass ist, zeigt der Blick in die Ukraine: Nach Angaben von Präsident Selenskyj erhielt das Land 2026 bislang nur rund ein Drittel so viele Luftabwehrraketen wie im Vorjahr. Bei mehreren russischen Angriffen Anfang August wurde nahezu keine der eingesetzten ballistischen Raketen abgefangen.

Einerseits belegt der Mangel die enorme, strukturell wachsende Nachfrage nach Abfangsystemen — und damit volle Auftragsbücher bei den Herstellern. Andererseits illustriert er genau die Produktionsproblematik, die den Sektor umtreibt: Wenn selbst ein Kriegsteilnehmer mit westlicher Unterstützung nicht genug teure Abfangraketen bekommt, da es lange dauert, diese zu produzieren – dann verschärft das den Druck, in günstigere Abwehr wie Skynex oder Skyranger auszuweichen. Und macht die Frage, welche Hersteller sich anpassen können, umso relevanter.

Beimischen – aber mit Bedacht

Für ihre Fonds ziehen Bailey und Ponomarev daraus eine ähnliche Konsequenz: Sie setzen auf beide Schichten des Verteidigungsökosystems.

Ponomarev beschreibt, wie der Vaneck-ETF von Anfang an Titel aus den Bereichen unbemannte Fahrzeuge, Cybersicherheit und Verteidigungssoftware einbezogen hat – neben klassischen Positionen wie Saab, Leonardo oder RTX. Als Paradebeispiel für die Neudefinition von Verteidigung nennt er Palantir: Das Unternehmen entwickle keine Waffen, sondern KI-Plattformen, die Schlachtfelddaten verarbeiten, Logistik koordinieren und Führungsentscheidungen in Echtzeit unterstützen. In einem Konflikt, in dem Drohnenschwärme pro Stunde mehr Zieldaten erzeugten, als ein menschlicher Analyst verarbeiten könne, werde die Software-Ebene strategisch ebenso entscheidend wie die Hardware.

Zugleich erwartet Ponomarev weitere Übernahmen: Traditionelle Hersteller verfügten über das Kapital, um Fähigkeiten zu kaufen, die sie organisch nicht schnell genug aufbauen könnten – als Beispiel nennt er die Übernahme des israelischen Satellitenkommunikationsanbieters Orbit Technologies durch Kratos für rund 353 Millionen Dollar. Die Partnerschaftsstruktur dürfte das vorherrschende Muster für das nächste Jahrzehnt sein.

Han-ETF hat mittlerweile sogar einen speziellen ETF für Drohnen und Drohnenabwehr im Angebot, den „Drone Ucits ETF“. Dieser ist darauf ausgelegt, gezielt Zugang zur Drohnenwirtschaft zu bieten und hat eine Mindestallokation von 80 Prozent in reine Drohnenunternehmen. Dies sei aus Sicht von Bailey wichtig, da viele breit aufgestellte Verteidigungs-ETFs zwar relevante große Rüstungskonzerne enthalten, jedoch nur begrenzten Zugang zu kleineren Unternehmen bieten, die Innovationen in den Bereichen Drohnen, Autonomie und Drohnenabwehr vorantreiben.

Als Beispiele für solche Pure-Player nennt Bailey Ondas, dessen Sentrycs-System das Kommunikationssystem einer Drohne erkenne und anschließend potenziell die Kontrolle über die betreffende Drohne übernehmen und diese kontrolliert landen könne. Des Weiteren sei Ondas Eigentümer des Systems „Iron Drone Raider“, bei dem eindringende Drohnen von autonomen verfolgt und mit einem Netz eingefangen werden. Ein weiteres Unternehmen ist Drone Shield, das passive Hochfrequenzsensoren und Kameras nutzt, um Drohnen zu erkennen und zu verfolgen, ohne die Systeme des Flughafens zu beeinträchtigen - mit passiven Sensor- und Störsystemen zur Erkennung und Abwehr. Titel dieser Art, so das Argument, seien in breit aufgestellten Verteidigungs-ETFs kaum enthalten.

Ali Masarwah warnt dennoch davor, seinen Fokus zu stark in diesen Bereich zu verlagern. „Sind Rüstungsfonds und -ETFs, die auf klassische Defence-Firmen setzen, bereits ambitioniert bewertet, gilt das erst recht für ,New Defence‘.“ Das Thema ist aus seiner Sicht sehr wichtig – aber Anleger sollten sich davor hüten, „all in“ in stark gehypte Themen zu gehen. „Beimischung ja, aber in Maßen. Die schwachen Renditen der letzten drei Monate mahnen zur Vorsicht.“