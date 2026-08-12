Die Aussage von Torsten Reil war deutlich: „Nach wie vor wird sehr viel Geld für Panzer, Artilleriesysteme und Munition ausgegeben – also für Systeme, die auf dem heutigen Schlachtfeld möglicherweise nicht mehr die entscheidende Rolle spielen“, sagte der Co-Chef des Unternehmens Helsing während der OMR in Hamburg. „Wir müssen aufpassen, dass wir das Geld nicht falsch ausgeben und am Ende nicht wirklich einsatz- oder abschreckungsfähig sind, sollte es zu ernsteren Spannungen kommen.“