Die Aussage von Torsten Reil war deutlich: „Nach wie vor wird sehr viel Geld für Panzer, Artilleriesysteme und Munition ausgegeben – also für Systeme, die auf dem heutigen Schlachtfeld möglicherweise nicht mehr die entscheidende Rolle spielen“, sagte der Co-Chef des Unternehmens Helsing während der OMR in Hamburg. „Wir müssen aufpassen, dass wir das Geld nicht falsch ausgeben und am Ende nicht wirklich einsatz- oder abschreckungsfähig sind, sollte es zu ernsteren Spannungen kommen.“
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Almut Sonnhalter im Gespräch
„Hab Mut zu springen“ – wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
0 / 0