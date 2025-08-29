Die Zeitenwende in der europäischen Verteidigungspolitik infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Jahr 2022 hat einen Paradigmenwechsel in der Finanzbranche ausgelöst. Die Aufrüstung europäischer Länder hat dazu geführt, dass Aktien von Rüstungsfirmen in den vergangenen Jahren eine fulminante Performance hingelegt haben.

So hat zum Beispiel der Rüstungs-Aktienindex Market Vector Global Defense Industry Index, der sich aus Rüstungsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde Euro zusammensetzt, in einem Jahr um rund 82 Prozent zugelegt (Stichtag 23. Juli 2025), über fünf Jahre beträgt der Zuwachs 213 Prozent.

Einige Fondsgesellschaften haben sich vom bisher in der Branche geltenden Prinzip, Rüstungsaktien aus nachhaltigen Fonds auszuschließen, abgewendet und diese ins vermeintlich nachhaltige Portfolio integriert. Eine aktuelle Untersuchung von Morningstar kommt zum Ergebnis, dass sich das Engagement europäischer ESG-Aktienfonds in Raumfahrt & Verteidigung im Vergleich zum Zeitraum vor dem Ukraine-Krieg um den Faktor 2,7 erhöht hat.

Dabei haben vorwiegend aktive Artikel-8-Fonds, von denen 43 Prozent eine Allokation in Verteidigungstiteln haben, ihr Engagement ausgebaut und in den vergangenen drei Jahren ihre Investments in diesem Bereich verdreifacht.

EU-Offenlegungsordnung schließt Rüstungsinvestitionen nicht aus

Auch von regulatorischer Seite weht ein neuer Wind: Die EU-Kommission stellte klar, dass die EU-Offenlegungsordnung Rüstungsinvestitionen nicht ausschließt. In einer vor kurzem veröffentlichten Bekanntmachung betonte sie darüber hinaus, dass „der EU-Rahmen für nachhaltige Finanzierungen mit Investitionen im Verteidigungssektor vereinbar ist“. Keine Branche solle per se aus nachhaltigen Finanzierungen ausgeschlossen werden. Jede Investition müsse individuell geprüft werden.

Dass Investitionen in Rüstungs-Aktien zu einer höheren Wehrfähigkeit beitragen, ist jedoch ein Trugschluss. Vor allem in nachhaltigen Fonds sind Rüstungsaktien Sprengstoff für nachhaltige Prinzipien. Hier muss eine saubere gedankliche Trennung zwischen einer ausgewogenen Verteidigungspolitik und der langfristigen Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft stattfinden.

Nachhaltige Grundprinzipien geraten durch Rüstungs-Investments unter Feuer

Nachhaltige Geldanlagen verfolgen das Ziel, neben einer finanziellen Rendite auch einen positiven ökologischen sozialen Beitrag zu leisten. Viele Anleger investieren in nachhaltige Fonds auch aus ethischen Überzeugungen. Mehrere Finanz-Regelwerke im Rahmen des EU-Green Deals, wie die EU-Taxonomieverordnung, nennen als eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges Investieren das „Do No Significant Harm“(DNSH)-Prinzip.

In der EU-Taxonomieverordnung wird das DNSH-Prinzip wie folgt definiert: Eine wirtschaftliche Aktivität gilt nur dann als nachhaltig, wenn sie keinem der durch die EU-Taxonomieverordnung definierten Umweltziele erheblichen Schaden zufügt. In der EU-Offenlegungsverordnung stellt das DNSH-Prinzip einen der Grundpfeiler für die Prüfung nachhaltiger Investments dar. So wird das DNSH-Prinzip nur erfüllt, wenn ein Investment keine ökologischen oder sozialen Ziele beeinträchtigt.

Das Investieren in die Rüstungsindustrie beziehungsweise Waffen stellt einen Widerspruch zur Idee des nachhaltigen Investierens und zum „Do No Significant Harm“-Prinzip dar. Waffen sind dazu konzipiert, erheblichen Schaden anzurichten. Selbst wenn diese vornehmlich zur Abschreckung dienen sollen, kann der Einsatz in der Praxis nicht ausgeschlossen werden.

Frieden durch Abschreckung funktioniert auf Dauer nicht

Dass das Konzept Frieden durch Abschreckung auf Dauer nicht funktioniert, zeigt schon der Blick in die Geschichte: Alfred Nobel hoffte durch Abschreckung und Massenvernichtungswaffen Frieden zu erzwingen. Maschinengewehr, Giftgas und Atombombe sollten Kriege verhindern beziehungsweise beenden. Doch immer war das Gegenteil der Fall. Durch Waffen, egal welcher Art, entstehen unweigerlich Schäden für die Umwelt und den Menschen. Sie zerstören Leben, Infrastruktur und Lebensräume.

So gehen wissenschaftliche Studien davon aus, dass neben den hunderttausenden von Toten im Ukraine-Krieg bisher Umweltschäden in Höhe von mehr als 70 Milliarden Euro entstanden sind. Sichtbare Schäden sind zerstörte Wälder, verseuchte Böden und Gewässer, mit Landminen durchsetzte Todeszonen und zerstörte Ökosysteme durch Staudammsprengungen. Der Einsatz von Waffen verschärft darüber hinaus Krisen und Konflikte und löst sie nicht. Die Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen können ganze Nachfolgegenerationen in Form von Kriegstraumata prägen.

Glaubwürdigkeit des nachhaltigen Finanzmarktes steht auf dem Spiel

Das Einknicken einiger Anbieter von nachhaltigen Fonds beim Ausschluss von Rüstungsaktien stellt einen Bruch dar. Die Glaubwürdigkeit des nachhaltigen Finanzmarktes steht auf dem Spiel, wenn ESG-Standards vor dem Hintergrund eines veränderten politischen Umfelds aufgeweicht werden. Anleger benötigen gerade angesichts der Greenwashing-Skandale der vergangenen Jahre stabile Leitplanken von den Fondsanbietern, um sicherzugehen, dass ihr Geld wirklich nachhaltig angelegt wird.

Auch die Ausrichtung auf kurzfristige Kursgewinne widerspricht dem Ziel nachhaltiger Geldanlagen, einen langfristigen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen und dabei einen langen Zeithorizont bei der Renditekalkulation zu berücksichtigen. Die Allokation von Investitionsströmen in Rüstungstiteln bindet darüber hinaus Ressourcen. Es stehen dadurch weniger Mittel zur Verfügung, um wirklich nachhaltige Unternehmen und Branchen mit positivem ökologischen und/oder sozialen Impact wie Bildung, nachhaltige Landwirtschaft oder erneuerbare Energien zu unterstützen.

Keine konsequente Haltung der EU bei der Ächtung von Waffen in nachhaltigen Portfolios

Doch selbst die EU verfolgt keine konsequente Haltung bei der Ächtung von Waffen in nachhaltigen Portfolios. So hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) vor kurzem in einem Q&A zu ihren Leitlinien zu nachhaltigkeitsbezogenen Fondsnamen erklärt, dass Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen als nicht-nachhaltig gelten und deshalb Fonds, die diese enthalten, keinen Fondsnamen mit ESG-Bezug tragen dürfen.

Jedoch nutzt die Esma für den Begriff kontroverse Waffen eine eng abgesteckte Definition und beschränkt sich hier lediglich auf Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen. Diese Definition weicht deutlich von derjenigen in internationalen Abkommen – wie beispielsweise der UN-Konvention über bestimmte konventionelle Waffen – ab, die unter kontroversen Waffen alle Waffen versteht, die eine unverhältnismäßige Wirkung haben und übermäßiges Leid verursachen und/oder auch die Zivilbevölkerung unterschiedslos treffen und/oder noch Jahre nach dem Ende des Konflikts negative Auswirkungen haben.

Wenn man dieser Definition folgt, müssten zusätzlich mindestens Unternehmen, die in den Bereichen Atomwaffen, Munition mit abgereichertem Uran, Brandwaffen, Blendlaserwaffen und nicht aufspürbare Splittermunition tätig sind, aus nachhaltigen Fonds ausgeschlossen werden.

Jedoch ist die Beurteilung der Nachhaltigkeit von Rüstungsunternehmen anhand der produzierten Waffen an sich schon kontrovers. Der „Best-in-Class“-Ansatz, der die nachhaltigsten Unternehmen innerhalb einer Branche identifiziert, mag in anderen Sektoren sinnvoll sein, aber bei Rüstungsfirmen ist die Kernfunktion des Produkts Waffen das Problem. Ein „ethischer“ Waffenhersteller ist ein Oxymoron. Die soziale oder ökologische Performance eines Rüstungsunternehmens ändert nichts daran, dass sein Endprodukt Tod und Zerstörung verursacht.

Verteidigung ist Aufgabe des Staates

Die hohen Investitionssummen für die Aufrüstung Deutschlands und der EU wie es durch das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro und den EU-Verteidigungspakt realisiert wurde, sind sinnvoll und notwendig, um unsere freiheitliche Grundordnung zu sichern und zu verteidigen.

Die Aussage, dass Investitionen in Rüstungs-Wertpapiere zur Sicherheit Europas beitragen, ist jedoch irreführend. Der Kauf von Rüstungsaktien kommt nicht dem Aktienemittenten in Form von frischem Kapital zugute – es sei denn es handelt sich um einen Börsengang oder eine Kapitalerhöhung. Sondern nur dem Verkäufer der Aktie, der Gewinne mitnehmen kann. Es ist die Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass seine Bürger in Sicherheit leben können. Dafür ist eine kluge Sicherheitspolitik nötig, die vorausschauend vorgeht.

Private Investitionen in Rüstungsunternehmen schaffen falsche Anreize. Sie bedeuten die Investition in Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Eskalation von Gewalt und kriegerischen Konflikten und damit von menschlichem Leid profitiert. Ein Investment in den Rüstungssektor stellt eine pessimistische Sichtweise der Zukunft dar. Der Anleger spekuliert auf weiter wachsende geopolitische Spannungen und Kriege. Ob ein Krieg sich über Wochen, Monate oder Jahre hinzieht, kann man jedoch nicht genau prognostizieren.

Dies drückt sich auch in den langfristigen Renditechancen von Rüstungsunternehmen aus. Während das Renditepotenzial auf kurze Sicht überdurchschnittlich sein mag, zeigen Rüstungsunternehmen in der Regel langfristig eine höhere Volatilität auf als andere Branchen.

Ein nachhaltiger Fonds mit Rüstungsaktien ist in sich widersprüchlich

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Investitionen in Rüstungsaktien im fundamentalen Widerspruch zu den Kernprinzipien von Nachhaltigkeit – Frieden, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und langfristiges Wohlergehen der Menschheit – stehen. Ein nachhaltiger Fonds, der Rüstungsaktien hält, ist in sich widersprüchlich und untergräbt das Vertrauen der Anleger sowie die Integrität des Konzepts der nachhaltigen Finanzen.

Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass private Rüstungsinvestitionen zur Sicherheit in Europa beitragen. Gerade heutzutage, wo die öffentliche Hand massiv hohe Investitionssummen in Rüstungsgüter und -infrastruktur umleitet, sind echte Alternativen am Fondsmarkt notwendig, die gezielt in unterfinanzierte Branchen wie soziale Infrastruktur, Bildung oder ökologisch nachhaltige Projekte investieren.

Aus strategischer Sicht ist es für den langfristig orientierten Anleger zudem nicht sinnvoll, in Rüstungsaktien zu investieren. Rüstungsaktien generieren langfristig keine höheren Renditen als andere Branchen. Es gibt somit für den Anleger zahlreiche Alternativen, die sowohl finanziell attraktiv als auch im Einklang mit den Werten nachhaltiger Investitionen stehen.