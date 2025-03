Von ESG zu KI zu Rüstung – wie die Finanzindustrie ihre Verkaufsschlager findet

In der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende erlebten wir die erste große Welle trendiger Finanzprodukte. Ein paar Jahre später begann ein neuer Hype. Medial unterstützt, wurden Erneuerbare Energien das große Anlagethema. Viele Aktienneuemissionen und ökologische Fonds kamen auf den Markt. Inzwischen sind viele dieser Unternehmen wieder verschwunden, und Spezialitätenfonds wurden liquidiert. Man musste schon viel Erfahrung haben, um solche Investmenttrends kritisch zu hinterfragen.

2020 und 2021 dominierten erneut nachhaltige Investments den Markt. ESG-Fonds boomten. Die Finanzindustrie passte zahlreiche bestehende Fonds dem Trend an oder platzierte neue Themenfonds. Die Regulierung und der gesellschaftliche Druck sorgten zunächst für hohe Mittelzuflüsse. Heute ist das Segment zwar weiterhin von Bedeutung, aber der Hype deutlich abgeflaut.

Megatrend KI erfasst viele Sektoren

Mit der Zinswende und geopolitischen Spannungen veränderte sich der Fokus. Ein neues Megathema kam 2023 auf: Künstliche Intelligenz. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Alphabet profitierten, und die Finanzindustrie legte eine Flut neuer KI-Themenfonds.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

KI ist jedoch keine isolierte Branche, sondern sicher eine Revolution, die viele Sektoren erfasst. Aber: Investitionskosten bedeuten noch keine Erträge! Unsicherheit kam zuletzt auf wegen der zunehmenden und preisgünstigeren KI-Konkurrenz aus China. Das könnte die Marktdynamik langfristig verändern. Vor kurzem lieferte ein großes US-Analystenhaus Kaufempfehlungen für chinesische KI-Werte, die noch vor ein paar Jahren als nicht mehr investierbar galten.

Das nächste Regalprodukt ist schon gefunden: Rüstungswerte sind salonfähig geworden. Und weil diese Aktien in den meisten Portfolios noch nicht in entsprechendem Umfang gewichtet sind, wittert die Finanzindustrie ein Big Business. Noch 2021 berichtete die Wirtschaftspresse, dass Rüstungsfirmen über Finanzierungsprobleme mit Banken klagten, weil diese in ihren Geschäftsberichten das Thema ausgeschlossen haben wollten. Man musste sich mit dem Kreditbedarf an ausländische Institute wenden.

Milliarden für die Rüstung locken Investoren

Nun aber will jeder am neuen Mega-Milliardentopf von Brüssel und Deutschland mitverdienen. Neben ETFs mit Rüstungswerten, legt nun die Deka-Gruppe einen Aktienfonds auf, der gezielt in Unternehmen aus der Rüstungs- und Sicherheitsbranche investiert. Weitere große Häuser werden folgen. Börsennotierte Unternehmen der zweien und dritten Reihe wurden in den zurückliegenden Wochen von Spekulanten gepuscht und wieder fallen gelassen. Kursfeuerwerke von mehreren hundert Prozent fielen innerhalb weniger Tage in sich zusammen. Solche Entwicklungen deuten auf einen gewissen Rüstungshype.

Investoren sollten kritisch bleiben. Ein Trend kann nachhaltig sein, aber an der Börse könnten (zu) hohe Zukunftserwartungen in den heutigen Kursen bereits eingepreist sein. Möglicherweise notieren europäische Rüstungsunternehmen schon heute auf einem Kursniveau notieren, das erst in zwei bis drei Jahren gerechtfertigt wäre.