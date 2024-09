Grüne Geldanlage ESG-Dilemma: Gehören Rüstungsaktien in nachhaltige Fonds?

Der Krieg in der Ukraine lässt die Rüstungsindustrie für viele in einem neuen Licht erscheinen. Die europäischen Regierungen fahren ihre Verteidigungsausgaben hoch, die Aktienkurse von Rüstungsunternehmen steigen. Sind Verteidigungsgüter angesichts der veränderten Umstände sogar nachhaltig? Wir haben bei verschiedenen Asset Managern nachgefragt, ob sich Rüstung mit ESG vereinbaren lässt.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat nicht nur die geopolitische Landschaft erschüttert, sondern auch die Finanzwelt vor neue Herausforderungen gestellt. Besonders im Bereich der nachhaltigen Geldanlage hat sich eine kontroverse Debatte entzündet:

Sollten Rüstungsunternehmen in ESG-Fonds aufgenommen werden?

Vor dem Hintergrund der „Zeitenwende“ in der europäischen Sicherheitspolitik sehen sich Asset Manager mit einem ethischen Dilemma konfrontiert. Galt die Rüstungsindustrie bisher als Tabu für nachhaltige Investments, wird nun zunehmend argumentiert, dass Verteidigungstechnologien eine Schlüsselrolle beim Schutz demokratischer Werte spielen könnten.

Waffenhersteller: Teil einer nachhaltigen Anlagestrategie?

Die zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuiness stellte so im September klar: Initiativen zur nachhaltigen Finanzierung müssten im Einklang mit den Bemühungen der EU stehen, „der europäischen Verteidigungsindustrie den Zugang zu Finanzmitteln und Investitionen zu erleichtern“. Und auch der Deutsche Fondsverband BVI ließ verlauten, es sei ein wichtiger Schritt, das bisherige „Nein“ zur Verteidigungsindustrie aufzugeben. Hintergrund zur Aufgabe einer geltenden Regel der deutschen Verbände seien aktuelle politische Entwicklungen sowie neue regulatorische Vorgaben, heißt es von der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), wie das „Manager Magazin“ berichtete. Einschränkungen beträfen umstrittene Waffen, die durch internationale Konventionen verboten seien - also beispielsweise Streumunition, biologische Waffen oder Giftgas.

Diese Neubewertung stellt die etablierten ESG-Kriterien auf den Prüfstand und wirft grundlegende Fragen auf: Wie definieren wir Nachhaltigkeit in Zeiten globaler Unsicherheit? Können Waffenhersteller Teil einer verantwortungsvollen Anlagestrategie sein?

Um diese komplexe Thematik zu beleuchten, haben wir renommierte Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung gefragt. Klick dich durch und erfahre, wie verschiedene Asset Manager Rüstungsunternehmen bewerten!

Deka

„Unser Standpunkt ist, dass in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen keine Rüstungsunternehmen gehören. Deka-Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen dürfen daher grundsätzlich nicht in Rüstungskonzerne investieren. Aus Praktikabilitätsgründen wird dabei ein Umsatzanteil von fünf Prozent bei Unternehmen toleriert.“

Union Investment, Dr. Henrik Pontzen, Chief Sustainability Officer

„Als Treuhänder sind wir unseren Kunden verpflichtet und müssen berücksichtigen, dass die Haltung unserer Kunden gegenüber Investitionen in Rüstungsgüter unterschiedlich ist. Als konventioneller Investor können wir auch in Rüstungsunternehmen investieren, wenn diese nicht an der Herstellung geächteter Waffen wie zum Beispiel Landminen und Streubomben beteiligt sind. Als nachhaltiger Investor können und wollen wir Rüstung dagegen nicht direkt fördern. Auch wenn einige Konzerne einen hohen Umsatzanteil in Geschäftszweigen erwirtschaften, die nicht der Rüstung zuzurechnen sind, kommen diese Unternehmen nicht für unsere nachhaltigen Fonds in Frage. Das liegt daran, dass eine Kernanforderung an nachhaltige Geschäftsfelder ist, keinen wesentlichen Schaden anzurichten („Do no significant harm“). Waffen gehen aber notwendigerweise mit wesentlichen Beeinträchtigungen einher.

Das heißt: Waffen sind notwendig, aber nicht nachhaltig.

Deshalb investieren unsere konventionellen Fonds in Rüstungsunternehmen und unsere nachhaltigen nicht.“

DWS

„Wir verfolgen die Diskussion über die Finanzierung der Verteidigungsindustrie und die sich entwickelnden Erwartungen an die Finanzindustrie insgesamt. Die Europäische Kommission stellt in ihrer im März 2024 veröffentlichten Strategie für die Verteidigungsindustrie fest, dass die Verteidigungsindustrie angesichts ihres Beitrags zu Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Frieden die Nachhaltigkeit verbessern kann. Gleichzeitig sieht der EU-Rahmen für nachhaltige Finanzen keine Einschränkungen für die Verteidigungsindustrie vor, was sich auch in den ESMA-Leitlinien für Fondsnamen widerspiegelt, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden. In diesem Sinne erkennen wir die Bedeutung des Verteidigungssektors aufgrund seines Beitrags zu Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Frieden an.

Bei unseren ESG-spezifischen Fonds erkennen wir jedoch ebenso wie viele Anleger an, dass das Nachhaltigkeitsprofil des Verteidigungssektors bestenfalls ambivalent ist, nicht zuletzt wegen der Schäden, die der Bevölkerung zugefügt werden können. Auf der Grundlage der Anlagepolitik eines ESG-spezifischen Fonds legen wir daher bestimmte Anlagebeschränkungen in Bezug auf die Verteidigungsindustrie fest. Außerdem sind umstrittene Waffen, wie sie in internationalen Konventionen definiert sind, ein Thema für sich, und wir sind generell bestrebt, Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, die sich im Bereich umstrittener Waffen engagieren, wie es in unserer Richtlinie zu umstrittenen Waffen vorgesehen ist. Es ist zu beachten, dass die DWS keine über diese Politik hinausgehenden Beschränkungen hat, die für Verteidigungsunternehmen für nicht-ESG-bezogene Produkte gelten würden.“

Swisscanto, Fabio Pellizzari, Head of ESG Strategie & Business Development

„Nachhaltigkeit ist unsere Überzeugung. Deshalb wenden wir über unsere gesamte Swisscanto-Produktpalette verschiedene Ausschlusskriterien an. Insbesondere schließen wir Hersteller von geächteten Waffen aus. In den aktiv verwalteten Vermögen wenden wir zudem umfangreichere Ausschlusskriterien an und schließen Unternehmen aus, die in kontroverse Geschäftspraktiken involviert sind.

Die aktuelle Situation in der Ukraine beeinflusst unsere Nachhaltigkeitspolitik und das investierbare Anlageuniversum nicht. Auch die aktuellen medialen Diskussionen, ob Rüstung nachhaltig ist oder nicht, ändern nichts an unserer strengen Sichtweise.“

GLS Bank, Aysel Osmanoglu, Vorstandssprecherin

„Die Produktion von Waffen, ihr Export und ihr Einsatz sind nicht nachhaltig! Krieg ist nicht nachhaltig. Dividenden aus zur Kriegsführung hergestellten Gütern können daher ebenfalls nicht nachhaltig sein. Das Einsammeln von Kapital auf diesem Weg generiert ein wirtschaftliches Interesse, den Umsatz von Rüstungsgütern zu erhöhen. Die Idee, dass nur so viele Waffen produziert werden, wie es zu Verteidigung braucht, wird ad absurdum geführt. Dieses System wollen wir nicht unterstützen.

Unseren Beitrag als GLS Bank sehen wir in Investitionen in eine Friedenswirtschaft. Eine Wirtschaft also, die sich an den Grundbedürfnissen von Menschen ausrichtet wie: bezahlbarer Wohnraum, erneuerbare Energien, Kultur und Bildung.“

Lupus alpha, Dr. Götz Albert, CIO

„Neben fossilen Brennstoffen, Tabak und Gentechnik ist das Thema Rüstung eines der häufigsten Ausschlusskriterien. In Nachhaltigkeitsfonds gibt es daher in der Regel keine Rüstungsaktien, auch wenn die genaue Definition des S im ESG-Kanon in Brüssel noch aussteht. Auch in unsere eigenen nachhaltig ausgerichteten Publikumsfonds kaufen wir keine Papiere von Rüstungsherstellern.

Ist es ethisch vertretbar, in Rüstung zu investieren?

Das muss jede(r) für sich selbst entscheiden. Nicht zu investieren und ein gutes Gewissen zu haben, ist bequem. Fakt ist aber, dass viele Rüstungshersteller Schwierigkeiten haben, sich über Bankkredite und bisher auch über den Kapitalmarkt zu refinanzieren. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, das heißt, dass kein ausreichendes privates Kapital zur Verfügung steht, Deutschland aber an seinem Verteidigungsansatz festhält, bleibt nur ein staatlicher Komplex. Staatsbetriebe waren aber in der Vergangenheit noch nie effizient und langfristig erfolgreich. Im Falle eines Angriffs hätte man da vielleicht doch gern einen Plan B.

Kaufen wir gern Rüstungsaktien? Nein. Das gilt aber auch für viele andere Aktien. Kaufen wir zum Beispiel gern Aktien von Entwicklern elektronischer Spiele? Fondsmanager, die selbst gern spielen, vielleicht. Manager, die sich gerade mit ihren Kindern auseinandersetzen, dass nicht die ganze Nacht durchgespielt werden darf, eher nicht. Machen wir solche Befindlichkeiten zur Grundlage unserer Investitionsentscheidung? Nein. Eine Rüstungsaktie ist vor diesem Hintergrund eine von vielen Aktien in unserem Anlageuniversum.

Neben dem Krieg stehen wir noch vor einer weiteren großen Herausforderung: dem Klimawandel. Beide Themen sind nicht unabhängig voneinander. In allen industriellen Prozessen und im privaten Verhalten wird derzeit versucht, die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Ein Krieg ist jedoch außerordentlich umweltschädlich, der CO₂-Fußabdruck ist enorm! Neben den direkten Emissionen – es gibt keine elektrisch betriebenen Panzer, Flugzeuge oder Kriegsschiffe – gibt es unermesslich hohe indirekte Emissionen, da zerstörte Infrastruktur und Gebäude wieder aufgebaut werden müssen. Und wer einmal die Bilder einer brennenden Raffinerie gesehen hat, bekommt eine Vorstellung von der mit Krieg verbundenen Umweltbelastung. Eine durch Rüstungsgüter funktionierende Abschreckungspolitik und die Verhinderung eines Krieges ist somit zwingende Voraussetzung dafür, dass wir unsere Klimaziele überhaupt erreichen können. Klimapolitik hat beim Kampf ums Überleben schlichtweg keine Priorität mehr. Daher ist Frieden eine absolute Vorbedingung für das Gelingen einer globalen Klimapolitik.“

Candriam

„ Candriam schließt Aktien aus dem Verteidigungsbereich von seinen nachhaltigen Anlagen aus und bleibt damit seiner Verpflichtung zu nachhaltigen Investitionen treu.

Wir glauben, dass die Herstellung von Waffen grundsätzlich nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar ist. Diese Position vertreten wir mit fester Überzeugung, seit wir uns 1996 auf den Weg des nachhaltigen Investierens gemacht haben.“