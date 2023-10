Fonds der Woche Vom Kriegsgerät zur Renditequelle - Rüstungsaktien im Höhenrausch

Der jüngste Angriff auf Israel, bei dem die Hamas weit über 1.000 Menschen tötete und in dessen Folge Israel 300.000 Reservisten mobilisierte, hat die Aktienkurse von Rüstungsherstellern wie Rheinmetall, Hensoldt und Lockheed Martin deutlich steigen lassen. Auf Wochensicht legten die Kurse zweistellig zu: Rheinmetall plus 14 Prozent, Hensoldt plus 11,6 Prozent, Lockheed Marin plus 10,1 Prozent.

Der Zusammenhang liegt auf der Hand: Inmitten von Konflikten steigt die Nachfrage nach modernen Waffen und Verteidigungssystemen. Nur mit entsprechend fortschrittlicher militärischer Ausrüstung können Staaten ihre Interessen in gewaltsamen Auseinandersetzungen durchsetzen. Die Rüstungskonzerne verzeichnen daher eine steigende Nachfrage und randvolle Auftragsbücher.

Steigende globale Militärausgaben

Die Vereinigten Staaten führen die Liste der Länder mit den höchsten Militärausgaben an und haben 2021 erstmals die 800-Milliarden-Dollar-Grenze überschritten. Die Spannungen zwischen den USA und China, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie der Nahostkonflikt sind nur einige Beispiele dafür, wie geopolitische Konflikte weltweit die Nachfrage nach Rüstungsgütern erhöhen.

Allein die USA haben seit Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als 44 Milliarden Euro an militärischer Unterstützung für das Land bereitgestellt und darüber hinaus ihre Präsenz im Nahen Osten verstärkt. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die weltweiten Militärausgaben weiter steigen werden. Allein für Deutschland wird bis 2027 ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Verteidigungsausgaben von rund 7 Prozent erwartet. Der Bereich der Verteidigungselektronik soll weltweit sogar um 8 Prozent pro Jahr wachsen.

Die Rüstungsindustrie boomt: Rheinmetall profitiert

Der Krieg in der Ukraine und andere Konflikte beflügeln die Geschäfte der Rüstungsindustrie. Der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall steigerte seinen Umsatz 2022 um 13 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Für 2025 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von elf bis zwölf Milliarden Euro.

Grund für den Boom ist nicht zuletzt der hohe Preis moderner Militärtechnik. Ein einziger Raketenabschuss kann Hunderttausende von US-Dollar verschlingen, moderne Flugabwehrsysteme wie das Patriot-System kosten mindestens eine Milliarde US-Dollar. Patriot ist ein Boden-Luft-Raketensystem, das in den 1980er Jahren erstmals eingesetzt wurde und Flugzeuge, Marschflugkörper und ballistische Raketen kürzerer Reichweite ins Visier nehmen kann.

An der Börse kommt das gut an. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie hat sich seit Anfang 2022 verdreifacht. Zwischenzeitliche Kurskorrekturen erwiesen sich im Nachhinein als attraktive Kaufgelegenheiten. Analysten sind zuversichtlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von derzeit 19 eher sinken wird. Die jüngsten Kursziele der Analysten für Rheinmetall liegen derzeit bei über 300 Euro, der aktuelle Kurs liegt bei 269 Euro. Dies deutet auf ein weiterhin zweistelliges Kurspotenzial hin.

Die neue Front: Kriege im digitalen Raum

Ein wichtiger Grund dafür, dass Indizes wie der Market Vector Global Defense Industry auch zahlreiche IT-Unternehmen enthalten, ist, dass Kriege heute nicht mehr nur auf dem konventionellen Schlachtfeld, sondern auch im digitalen Raum ausgetragen werden. Im Zuge der digitalen Transformation werden die Angriffsflächen für Cyber-Kriminelle immer größer. Ein adäquater Schutz ist heute nicht nur für Regierungen und Staaten, sondern auch für Privatpersonen und Unternehmen von immenser Bedeutung.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. In einer zunehmend digitalisierten Welt agieren Menschen, Unternehmen und Regierungen immer mehr im virtuellen Raum. In diesem Umfeld sind sie verwundbarer denn je, denn Cyber-Kriminelle entwickeln ständig neue Methoden, um Schaden anzurichten. Diese reichen von der Erpressung von Lösegeld für die Freigabe verschlüsselter Daten bis hin zur Freude am Chaos. Bedrohungen wie diese machen die Sicherheit im Cyberspace zu einer dringenden Priorität.

Investitionen in Rüstung und ethische Bedenken

Traditionell wurden Investitionen in die Rüstungsindustrie oft mit ethischen Bedenken in Verbindung gebracht. Die zunehmende Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in vielen Anlagestrategien hat dazu geführt, dass viele institutionelle Investoren nachhaltige und ethische Investments bevorzugen. Investitionen in Rüstungsunternehmen stehen jedoch häufig im Widerspruch zu diesen Grundsätzen, da sie viel Potenzial für Konflikte und menschliches Leid bergen.

Wandel im Denken: Rüstung als Beitrag zur Verteidigung der Freiheit

Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen wie der Ukraine-Konflikt und der Nahostkonflikt haben jedoch zu einem Paradigmenwechsel geführt. Statt der Auffassung, dass Länder wie Deutschland keine Armee brauchen und Waffen den Frieden behindern, gewinnt die Ansicht an Boden, dass die Rüstungsindustrie einen unverzichtbaren Beitrag zur Verteidigung der freien Welt leistet. Die Rolle der Rüstungsindustrie wird in einem neuen Licht gesehen, Investitionen in moderne Wehrtechnik werden zunehmend als Beitrag zur Sicherung des Weltfriedens wahrgenommen.

Rüstungs-ETFs als Investitionsmöglichkeit

Anleger, die den Schritt in die Rüstungsindustrie wagen möchten, haben heute Alternativen zu einzelnen Rüstungsaktien. Zwei speziell entwickelte ETFs bieten eine breit diversifizierte Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die in der Verteidigungsbranche tätig sind. Diese ETFs berücksichtigen ethische Richtlinien und schließen Unternehmen aus, die umstrittene Waffen herstellen oder gegen etablierte Normen verstoßen.

Vaneck Defense ETF und Han-ETF Rüstungs-ETF: Globale Investments in die Verteidigungsbranche

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

VanEck Defense ETF: Dieser ETF des niederländischen Anbieters ermöglicht Anlegern den weltweiten Zugang zu Unternehmen im Verteidigungssektor. Seit seiner Einführung im März 2023 wählt der ETF Unternehmen aus, die mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen aus der Militär- oder Verteidigungsindustrie erzielen. Der Vaneck Defense ETF schließt ausdrücklich Unternehmen aus, die Umsätze mit umstrittenen Waffen generieren oder gegen etablierte Normen verstoßen. Das Portfolio umfasst mindestens 25 Unternehmen, wobei die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf maximal 8 Prozent begrenzt ist. Die Mehrheit der ETF-Titel stammt aus den USA (57,3 Prozent) und Frankreich (19,6 Prozent). Zu den größten Positionen gehören Unternehmen wie Palantir, Thales, Safran und das deutsche Unternehmen Hensoldt.

Future of Defense ETF: Han-ETF, einer der führenden europäischen Anbieter von Themen-ETFs, hat im Juli 2023 mit dem Future of Defense ETF einen europäischen Rüstungs-ETF auf den Markt gebracht. Dieser ermöglicht Anlegern, in Unternehmen zu investieren, die Einnahmen aus Verteidigungs- und Cyber-Verteidigungsausgaben von Nato-Mitgliedern und Verbündeten erzielen. Der ETF hat klare Regeln für die Aufnahme von Unternehmen, darunter die Anforderung, dass sie mehr als 50 Prozent ihrer Einnahmen aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen und/oder Verteidigungsgütern oder aus Aktivitäten im Bereich der Cybersicherheit erzielen müssen. Der ETF legt zudem ein maximales Gewicht für jedes Land von 50 Prozent fest, wodurch der US-Anteil im Fonds begrenzt wird. Das Portfolio des ETF setzt sich zu 46 Prozent aus Industrieunternehmen und zu 54 Prozent aus Unternehmen aus dem Bereich Cybersicherheit zusammen, wobei die fünf größten Positionen von Palo Alto Networks, BAE-Systems, Thales, Broadcom und Cisco besetzt sind.

Die bisherige Performance der beiden ETFs ist nahezu identisch. Während der Vaneck ETF in den vergangenen drei Monaten ein Plus von 8,03 Prozent erzielte, liegt der Future of Defense ETF mit 7,11 Prozent im Plus. Eine Investition in den iShares MSCI World ETF brachte im gleichen Zeitraum lediglich ein Plus von 0,69 Prozent. Dies zeigt, dass das Thema Rüstung, Verteidigung und Sicherheit bei den Anlegern im Trend liegt.

Fazit: Rüstungsaktien – Chancen und ethische Bedenken abwägen

Rüstungsaktien und Investments in diesem Sektor sind nach wie vor umstritten, da sie ethische und soziale Bedenken hervorrufen. Die beiden neuen ETFs bieten interessierten Anlegern jedoch die Möglichkeit, in einen Sektor zu investieren, der im Kontext globaler Konflikte eine solide Nachfrage verzeichnet. Diese ETFs folgen ethischen Richtlinien und schließen Unternehmen aus, die kontroverse Waffen herstellen oder gegen etablierte Standards verstoßen. Anleger sollten jedoch stets ethische, finanzielle und Risikoaspekte sorgfältig abwägen, bevor sie in Rüstungs-ETFs investieren. Angesichts der zunehmenden Bedeutung globaler Konflikte und der steigenden Nachfrage nach Verteidigungstechnologie könnten Rüstungs-ETFs eine attraktive Portfoliobeimischung darstellen. Der jüngste Nahostkonflikt unterstreicht die Relevanz dieses Sektors und zeigt, dass Waffen auch dem Schutz von Menschenleben dienen können.