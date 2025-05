Drei Grad Temperaturanstieg in 75 Jahren: Was zunächst moderat klingt, könnte verheerende Folgen haben – für Ökosysteme und Wirtschaft gleichermaßen. Das World Economic Forum warnte bereits 2021: Ein solches Szenario würde zu Extremtemperaturen führen, unter denen 3,5 Milliarden Menschen in kaum bewohnbaren Regionen leben müssten. Das Abschmelzen des Grönlandeises würde unaufhaltsam, mit drasti...

„Nichthandeln ist keine Option" lautete damals das Fazit der Studie. Seitdem hat Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche enorm an Bedeutung gewonnen. „Eine 3 Grad wärmere Welt ist nicht mehr versicherbar", betont Robert Linnemann von der Axa. „Nur wer heute in die notwendige Transformation investiert, kann langfristig auch gute Renditen erwirtschaften", ergänzt Gunnar Boysen, Leiter Maklervertrieb von Allianz Leben in Hamburg und Berlin. Seine klare Botschaft: „Ohne Nachhaltigkeit keine Rendite.“

Drei Grad Temperaturanstieg in 75 Jahren: Was zunächst moderat klingt, könnte verheerende Folgen haben – für Ökosysteme und Wirtschaft gleichermaßen. Das World Economic Forum warnte bereits 2021: Ein solches Szenario würde zu Extremtemperaturen führen, unter denen 3,5 Milliarden Menschen in kaum bewohnbaren Regionen leben müssten. Das Abschmelzen des Grönlandeises würde unaufhaltsam, mit drastisch steigenden Meeresspiegeln und massiven Auswirkungen auf Küstenstädte und Biodiversität.

Um den Mehrwert nachhaltiger Geldanlagen zu vermitteln, unterstützt die Allianz ihre Berater mit Schulungen und hat die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen im Beratungsprozess etabliert. Als Gründungsmitglied der UN-gestützten Net Zero Asset Owner Alliance setzt der Versicherer auf seine Marktmacht: „Wir haben als Investor einen großen Hebel", erklärt Boysen. „Über Kapitalströme erzielt man die größte Wirkung." Das Ziel sei nicht nur ein nachhaltiges eigenes Portfolio, sondern die Transformation der Unternehmen, in die man investiert.

Doch während die Versicherungsbranche ihr Engagement für Nachhaltigkeit betont, sorgte Anfang April eine Entscheidung für Aufsehen: Allianz Global Investors (AGI) kündigte an, Rüstungsaktien in ESG-Fonds aufnehmen zu wollen . Kurze Zeit später hob auch die DWS Beschränkungen für Rüstungskonzerne in nachhaltigen Fonds auf – allerdings nur für solche, die kein „ESG“ im Namen tragen, stellte der Fondsriese klar. Das sind Entscheidungen, die grundsätzlich hinterfragen, was „nachhaltig“ bedeutet und ob sich geopolitische Sicherheitsinteressen mit ESG-Kriterien vereinbaren lassen.

EU-Taxonomieverordnung und CSRD

Dies sehen auch die Verantwortlichen der Europäischen Union so. Mit der EU-Taxonomieverordnung, die am 12. Juli 2020 in Kraft trat, hat die EU ein einheitliches Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten geschaffen. Ziel ist es, Investitionen gezielt in klimafreundliche Projekte zu lenken.

Die Verordnung legt klare Kriterien fest, nach denen Finanzmarktakteure - darunter auch Versicherungen und Vermittler - offenlegen müssen, inwieweit ihre Aktivitäten ökologisch nachhaltig sind. Die Anwendung erfolgt gestaffelt: Seit Januar 2022 gelten die Regelungen für die Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“, seit Januar 2023 sind auch die weiteren vier Umweltziele einbezogen.

Damit eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig gilt, muss sie vier Bedingungen erfüllen: Sie muss zu mindestens einem Umweltziel beitragen, darf keines der anderen Ziele erheblich beeinträchtigen (Do-No-Significant-Harm-Prinzip), muss soziale Mindestanforderungen erfüllen und die technischen Bewertungskriterien der EU einhalten.

Für Versicherungsvermittler bedeutet dies konkret: Bei der Beratung zu Versicherungsanlageprodukten müssen sie vorvertraglich über Nachhaltigkeitsaspekte informieren und diese transparent auf ihrer Website veröffentlichen. Kunden soll nachvollziehbar dargelegt werden, inwiefern Produkte und Beratung nachhaltigen Kriterien entsprechen.

Rund zwei Jahre später, im November 2022, wurde die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verabschiedet. Diese EU-Richtlinie erweitert und vereinheitlicht die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen grundlegend. Ihr Ziel: mehr Transparenz über ökologische und soziale Auswirkungen unternehmerischen Handelns, Verhinderung von Greenwashing und bessere Information der Stakeholder.

Zwei Jahre mehr Zeit

Die Anwendung der CSRD wurde jedoch für viele Unternehmen um zwei Jahre verschoben. Das EU-Parlament stimmte Anfang April 2025 einer entsprechenden Anpassung zu. Die Mitgliedstaaten haben nun bis zum 26. Juli 2027 Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Lediglich Konzerne, die bereits unter die alte Non-Financial Reporting Directive (NFRD) fielen, müssen weiterhin nach bisherigen Regeln berichten.

Das Zurückrudern bei der Regulatorik hat den Vermittlerverband Votum auf den Plan gerufen. Auch der Finanzvertrieb solle Erleichterungen erhalten, fordert der Verband. Die Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen werde von vielen Beratern als lästig empfunden, argumentiert Martin Klein, geschäftsführender Verbandsvorstand. Sie sei eingeführt worden, noch bevor Unternehmen Auskunft geben mussten, ob und inwiefern sie nachhaltig wirtschaften. „Hier wurde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht", kritisiert Geschäftsführer Martin Klein die Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen. „Berater brauchen eine verlässliche Datenbasis für ihre Empfehlungen – diese fehlt derzeit." Die Folge seien Unsicherheit bei Kunden und erhöhte Haftungsrisiken. Votum fordert daher, die Abfragepflicht ebenfalls für zwei Jahre auszusetzen.

Mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und dem AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung schlossen sich zwei weitere Vermittlerverbände der Forderung an. Auch sie sehen sich von den Produktgebern im Stich gelassen. Das Fehlen einer verlässlichen Datenbasis sei dabei nicht das einzige Problem, moniert AfW-Vorstand Norman Wirth. Viel schwerer wiegt für ihn, dass Anbieter ohne Weiteres Atomenergie sowie Waffenproduktion als nachhaltig deklarieren dürfen.

Die EU-Taxonomie stuft Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich ein – mit der Begründung, dass bei der Stromerzeugung kaum Treibhausgase freigesetzt werden. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Risiken hinsichtlich der radioaktiven Abfallentsorgung und Sicherheit ignoriert würden.

Noch mehr Diskussionen löste die Entscheidung der Allianz Global Investors aus, Rüstungsaktien in Nachhaltigkeitsfonds aufzunehmen. Man habe die Ausschlusskriterien überprüft und angepasst, heißt es vom Unternehmen. Die Eigenanlagen der Allianz-Versicherung seien hiervon nicht betroffen, erklärte ein AGI-Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.

Als Begründung verweist AGI auf den geopolitischen Wandel seit dem Ukraine-Konflikt: „Die Nato-Mitglieder in Europa werden ihre Verteidigungsausgaben erhöhen müssen, wobei private Finanzierung erforderlich sein wird." Der Verteidigungssektor werde zunehmend als notwendig für Europas Sicherheit betrachtet. Zudem seien die bisherigen Ausschlusskriterien besonders belastend für westliche börsennotierte Verteidigungsunternehmen gewesen. Dabei schneiden laut AGI viele dieser Unternehmen relativ gut bei verschiedenen ESG- und Nachhaltigkeitskriterien ab.

Was ändert sich bei AGI konkret?

Die wichtigste Änderung: Die AGI hebt zwei Ausschlusskriterien für die meisten Fonds nach Paragraf 8 (SFDR) auf:

1. Militärausrüstung und -dienstleistungen (bisher durften diese die 10-Prozent-Umsatzschwelle nicht überschreiten)

2. Nuklearwaffen innerhalb des Atomwaffensperrvertrags (NPT)

Weiterhin ausgeschlossen bleiben geächtete Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen), Nuklearwaffen außerhalb des NPT sowie Waffen mit weißem Phosphor und abgereichertem Uran.

Die Änderungen werden voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2025 wirksam. Für Artikel-9-Fonds und die folgenden Artikel-8-Fonds bleibt es bei den bisherigen strengeren Ausschlusskriterien:

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Allianz Sustainable Multi Asset 75

Allianz Best Styles Global Equity SRI

Allianz Best Styles Europe Equity SRI

Allianz Emerging Markets Equity SRI

Allianz Global Sustainability

Rechtswidrig ist die AGI-Entscheidung nicht. „Rüstungswerte in Artikel-8-Fonds sind zwar nicht nachhaltig, aber legitim“, erklärt Andreas Sutter, Rechtsexperte bei Disphere Protect, der Datenschutz-Einheit des digitalen Vermarktungsspezialisten Disphere Interactive. Denn die Fonds, die unter den Artikel 8 der SFDR fallen und auch als „hellgrün“ bezeichnet werden, müssen zwar ökologische und/oder soziale Merkmale fördern. Sie verfolgen aber kein konkretes, messbares Nachhaltigkeitsziel. Sie berücksichtigen ESG-Kriterien in ihrer Anlagestrategie und müssen offenlegen, wie diese Merkmale gefördert werden.

Im Gegensatz dazu haben Artikel-9-Fonds („dunkelgrün“) ein explizites, verbindliches Nachhaltigkeitsziel, zum Beispiel die Reduktion von CO-Emissionen oder die Förderung sozialer Entwicklung. Sie müssen transparent darlegen, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Sie gelten als besonders nachhaltig, da sie aktiv auf eine positive ökologische oder soziale Einflussnahme (Impact) hinarbeiten.

Lebensversicherer und Artikel-8-Fonds

Lebensversicherer nutzen Artikel-8-Fonds, um ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in ihren Portfolios zu verankern und so ökologische oder soziale Merkmale zu fördern, ohne ein explizites Nachhaltigkeitsziel zu verfolgen. Diese Fonds sind besonders beliebt, weil sie es den Versicherern ermöglichen, im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) offiziell nachhaltige Investments auszuweisen und damit ihr Nachhaltigkeitsprofil zu stärken.

Denn bereits ein verhältnismäßig kleiner Anteil nachhaltiger Anlagen im Fonds genügt, um die Anforderungen für Artikel 8 zu erfüllen. Und während bei Artikel 9-Fonds auch die restlichen Anlagen das Do-No-Significant-Harm-Prinzip einhalten müssen, gilt dies bei Artikel 8 Fonds nur für den nachhaltig orientierten Anteil.

Trotz rechtlicher Unbedenklichkeit stößt die AGI-Entscheidung bei Vermittlern auf massive Kritik. „Vielleicht dachte die Allianz an den Song ‚Friedenspanzer‘ der Berliner Band ‚Die Ärzte‘?", fragt Stephan von Heymann scherzhaft. Der Versicherungsexperte und ehemalige Zeitsoldat betont: „Die ESG-Kriterien sind sehr deutlich formuliert: Die Produktion und der Handel mit Waffen gelten als sozial schädlich.“

Sein Kollege Bertram Stehmann sieht die Glaubwürdigkeit der Branche in Gefahr: „Vor einigen Jahren haben viele große Versicherer mit Aufwand beworben, dass sie ihre Deckungsstöcke nachhaltiger ausrichten wollen. Nun wird dieses hehre Ziel offenbar für kurzfristige Renditen aufgegeben.“ Frank Huttel von Finet fasst noch schärfer zusammen: „Tod ist nicht nachhaltig. Punkt.“

„Kein Euro in Panzer, Munition und Co.“

Auch Mitbewerber positionieren sich kritisch. „Aus unserer Sicht gehören Waffen und Kriegsgerät nicht in ein ESG-konformes Portfolio“, betont Henning Bernau, Vertriebsvorstand bei NV-Versicherungen. „Nachhaltigkeit braucht glaubwürdige und transparente Standards.“ Andernfalls drohe das Nachhaltigkeitslabel an Aussagekraft zu verlieren.

Die Zurich bezeichnet Rüstungsanlagen in fondsgebundenen Versicherungen ebenfalls als „problematisch aus ESG-Sicht“. Solche Anlagen kämen höchstens als nicht-nachhaltige Ergänzungsinvestitionen bei Artikel-6-Fonds in Frage – also bei Produkten ohne Nachhaltigkeitsanspruch. Und Uwe Mahrt, Chef der Nachhaltigkeitstochter der Versicherungsgesellschaft die Bayerische, Pangaea Life, verspricht: „Bei uns fließt kein Euro in Panzer, Munition und Co.".

Die Verteidigungslinie der AGI

DAS INVESTMENT hat die AGI mit den Vorwürfen konfrontiert. Man habe bereits im Vorfeld geprüft, ob eine Aufnahme von Rüstungsaktien gegen das Prinzip „Do No Significant Harm" verstoßen würde, heißt es vom Unternehmen. Hierfür habe man die 16 verpflichtenden PAIs herangezogen.

PAI steht für Principal Adverse Impact und bezeichnet im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umwelt, Soziales, Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte sowie Bekämpfung von Korruption und Bestechung. PAI Nummer 14 bezieht sich speziell auf die kontroversen Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, sowie chemische oder biologische Waffen. „Da wir die in PAI Nummer 14 genannten Waffenarten ausgeschlossen haben, sehen wir das angesprochene ESG-Grundprinzip als erfüllt an", heißt es von AGI.

Die Aufnahme von Kernwaffen in ESG-Fonds begründet die AGI mit deren abschreckenden Wirkung bei größeren Konflikten. „Durch die im Atomwaffensperrvertrag geregelten Vorgaben bieten wichtige Sicherheitsvorkehrungen mit dem Ziel, den ultimativen Einsatz dieser Waffen abzuwenden", so das Unternehmen.

Die hellgrüne Bombe ist gezündet – nicht nur für die Glaubwürdigkeit nachhaltiger Finanzprodukte, sondern auch für Vermittler, die Kunden erklären müssen, warum Waffen plötzlich nachhaltig sein sollen. Für sie wird die Gratwanderung zwischen Regulatorik, Haftungsrisiken und überzeugender Kundenberatung nicht einfacher.