Nach monatelanger Rally der Rüstungswerte zeigt sich an den Börsen aktuell ein überraschendes Bild: Während Dax, M-Dax und S-Dax in den vergangenen Tagen zulegen konnten, gehören die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk auf einmal zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt.

So verzeichnete der Panzerhersteller und Rüstungskonzern Renk am Mittwoch (23. April) zeitweise ein Minus von 9,6 Prozent. Rheinmetall gab bis zu 7 Prozent nach, die Hensoldt-Aktie büßte bis zu 5,6 Prozent ein. Am Donnerstag weiteten sich die Verluste zeitweise noch aus – erholten sich dann aber etwas. Auf Wochensicht verlor Rheinmetall 5,9 Prozent, Renk 2,8 Prozent und Hensoldt 3,8 Prozent (Onvista, Stand: 25. April 2025).

Leichte Korrektur nach dreistelligen Kursgewinnen

Die kräftigen Kursverluste müssen jedoch im Kontext der bisherigen Jahresentwicklung betrachtet werden. Denn die Kurse von Rüstungsaktien kannten 2025 quasi nur eine Richtung – und zwar nach oben. So ist der Aktienkurs des Dax-Konzerns Rheinmetall seit Jahresbeginn um beachtliche 127 Prozent gestiegen. Die M-Dax-Unternehmen Renk und Hensoldt verzeichneten sogar Zuwächse von mehr als 160 beziehungsweise 87 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der deutsche Leitindex Dax seit Januar lediglich 7 Prozent im Plus. Der Euro Stoxx 50 kommt auf ein Plus von 4,1 Prozent seit Jahresbeginn.