Seit Kriegsbeginn in der Ukraine haben Rüstungsfonds massiv Kapital angezogen. Morningstar-Experten erklären, warum die strukturellen Treiber des Sektors weiter anhalten dürften.

Vier Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs zieht der Rüstungssektor mehr Kapital an als je zuvor. Das zeigen aktuelle Daten des Analysehauses Morningstar. Demnach verwalteten verteidigungsorientierte Fonds weltweit zuletzt ein Rekordvermögen von 83 Milliarden US-Dollar.

Dabei verlief die Entwicklung nicht geradlinig. Unmittelbar nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 die Zuflüsse zunächst nach oben schnellten, flachten in den Folgejahren aber wieder ab. Erst gegen Ende 2024 zog das Interesse erneut an – getrieben von zunehmenden geopolitischen Spannungen und einem veränderten politischen Umfeld in den USA.

Zuflüsse in Rüstungsfonds | Bildquelle: Morningstar Direct

Trump-Effekt und Nato-Druck beflügeln den Sektor

Den stärksten Schub brachte laut Morningstar die US-Wahl im November 2024. Nachdem die Trump-Administration klarere Signale zur Lastenteilung innerhalb der Nato gesetzt hatte, beschleunigten viele europäische Staaten ihre Aufrüstungsprogramme. Die Folge: Militärbudgets stiegen, die Nachfrage nach Rüstungsaktien nahm zu – und die Bewertungen europäischer Rüstungsunternehmen zogen ihren globalen Pendants davon.

Morningstar-Analyst Kenneth Lamont sieht darin einen strukturellen Wandel in der globalen Sicherheitsarchitektur. Er weist darauf hin, dass die europäischen Verteidigungsausgaben seit 2022 deutlich gestiegen seien und sich mehrere große Nato-Mitglieder höheren Ausgabenzielen annäherten.

Das zeigt sich auch in konkreten Programmen: Die EU hat das Europäische Verteidigungsinvestitionsprogramm (EDIP) mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro verabschiedet, davon sind 300 Millionen Euro für die direkte Unterstützung der ukrainischen Rüstungsindustrie vorgesehen. Hinzu kommt das 150 Milliarden Euro schwere Darlehensinstrument Safe, an dem 19 EU-Länder Interesse angemeldet haben.

Deutschland hat dabei eine besondere Rolle übernommen. Verteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnete 2025 als Rekordjahr für die Bundeswehr-Beschaffung: Fast 34 Milliarden Euro flossen in rund 11.500 unterzeichnete Verträge. Gleichzeitig erinnert Morningstar-Stratege Michael Field daran, dass die Waffenbestände nach den umfangreichen Lieferungen an die Ukraine wieder aufgefüllt werden müssen – ein Prozess, der in Deutschland nach seiner Einschätzung ein Jahrzehnt oder länger dauern könnte.

Ethik-Debatte dreht sich

Neben der politischen Dynamik verändert sich auch die Einstellung vieler Anleger gegenüber Rüstungsinvestitionen. Michael Field, Chef-Aktienstratege bei Morningstar, beobachtet, dass sich gerade in Europa, wo ESG-Kriterien traditionell eine große Rolle spielen, neue Investorengruppen für den Sektor öffnen. Der Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung von Verteidigungsausgaben habe dazu beigetragen, bislang zurückhaltende Kapitalströme zu mobilisieren.

Die geopolitische Aufmerksamkeit beschränkt sich dabei längst nicht mehr auf die Ukraine. Lamont zufolge hätten sich die Spannungen auch auf den Nahen Osten, die Arktis und Lateinamerika ausgeweitet – was das Thema Militärausgaben dauerhaft auf der Agenda halte.

Wiederaufbau kostet fast 600 Milliarden US-Dollar

Wie gewaltig der Bedarf an Investitionen nicht nur im Rüstungsbereich ist, verdeutlicht eine aktuelle Schätzung von Weltbank, Vereinten Nationen, EU-Kommission und der ukrainischen Regierung: Der Wiederaufbau der Ukraine wird demnach rund 588 Milliarden US-Dollar kosten – 12 Prozent mehr als noch im Vorjahr geschätzt. Das entspricht fast dem Dreifachen des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts von 2025. Der Wohnungssektor ist mit Schäden von rund 61 Milliarden US-Dollar am stärksten betroffen, gefolgt von Verkehr und Energie.

Dabei sind die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Januar und Februar 2026 noch nicht eingerechnet. Schon jetzt liegt die Wirtschaftsleistung der Ukraine 21 Prozent unter dem Niveau von vor der Invasion.

Struktureller Rückenwind bleibt

Field zufolge dürften die strukturellen Treiber des Sektors auch dann anhalten, wenn es zu einem Waffenstillstand komme.

Er zitiert in diesem Zusammenhang eine bekannte Branchenweisheit: Rüstungsunternehmen beginnen nicht erst mit dem Geldverdienen, wenn ein Krieg beginnt – und sie hören damit auch nicht auf, sobald er endet.

Trotz gestiegener Bewertungen sieht Morningstar noch Potenzial bei einzelnen Titeln. Als Beispiele mit vier Sternen nennt Field Thales, BAE Systems und Rheinmetall.