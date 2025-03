Ruhestandsplanung neu gedacht: Das müssen Berater nun wissen

Die Beratung zur Altersvorsorge steht vor einem Paradigmenwechsel. Demografischer Wandel, volatile Märkte und veränderte Kundenbedürfnisse stellen Finanzberater vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnen sich dadurch Chancen für innovative Beratungskonzepte.

Das aktuelle Whitepaper "Ruhestandsplanung 2025: Wie Best Ager ihr Vermögen bewahren" bietet Finanzprofis einen umfassenden Überblick über zentrale Entwicklungen und praxiserprobte Lösungsansätze.

Umfassender Markteinblick für Ihre Beratungspraxis

Das von DAS INVESTMENT in Zusammenarbeit mit Sauren entwickelte Whitepaper liefert wertvolle Einblicke in die veränderten Rahmenbedingungen. Die ausführliche Analyse basiert auf einer exklusiven Umfrage unter 153 professionellen Investoren und zeigt, welche Beratungsstrategien in der Praxis funktionieren.

„Während früher oft standardisierte Lösungen ausreichten, erfordert das aktuelle Marktumfeld differenziertere Ansätze“, heißt es in der Studie. Besonders aufschlussreich: Fast zwei Drittel der befragten Finanzprofis sind mit traditionellen Produkten wie Rentenversicherungen unzufrieden.

Praxisnahe Beratungskonzepte für den modernen Ruhestand

Neben der Marktanalyse liefert das Whitepaper konkrete Handlungsempfehlungen für die tägliche Beratungspraxis:

Strukturierte Beratungsprozesse für verschiedene Kundensegmente

Liquiditätstopf-Konzepte mit unterschiedlichen Zeithorizonten

Konkrete Fallbeispiele für unterschiedliche Kundensituationen

Ein exklusives Interview mit Eckhard Sauren, Fondsmanager des Sauren Ruhestandsfonds, gibt zusätzlich Einblick in moderne Produktansätze und erklärt, wie ausschüttungsorientierte Konzepte die Ruhestandsplanung vereinfachen können.

Kostenloses Download-Angebot für Finanzprofis

Das Whitepaper "Ruhestandsplanung 2025: Wie Best Ager ihr Vermögen bewahren" steht Finanzberatern ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung.

Nutzen Sie diese wertvolle Ressource, um Ihre Beratungskompetenz im Bereich Ruhestandsplanung zu vertiefen und neue Impulse für Ihr Geschäftsmodell zu gewinnen. Die Zeit des Umbruchs bietet die Chance, sich durch fundierte Expertise und innovative Lösungsansätze vom Wettbewerb abzuheben.