Redaktion 01.11.2017 Lesedauer: 1 Minute

Run-off Ergo möchte erste Angebote für Bestandskäufe bis Mitte November

In den möglichen Verkauf der Lebensversicherungsbestände Victoria und Ergo Leben kommt Zug rein. Schon mehrere ausländische Konzerne hätten großes Interesse an einer Übernahme der Bestände, heißt es in einem Pressebericht. Die Ergo habe bis Mitte November um die ersten unverbindlichen Angebote gebeten, um zu prüfen, ob ein Verkauf infrage kommt.