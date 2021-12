Sachversicherungen Run-off-Versicherer holt ehemaligen HDI-Vorstand an Bord

Die Darag Deutschland hat Christoph Wetzel in ihren Aufsichtsrataufgenommen. Er ist seit mehr als 25 Jahren auf dem deutsche Versicherungsmarkt tätig. Derzeit arbeitet er als Vorstand der FPB, die zur ON Service Group. Dieser Dienstleister mit Sitz in Hamburg hat sich darauf spezialisiert hat, spartenübergreifend alle Arbeitsprozesse in der Versicherungswirtschaft durchzuführen.

Zuvor war Wetzel mehr als sechs Jahre lang bei der HDI tätig. Dort verantworte er als Vorstandsmitglied das Schaden-/Unfallgeschäft und leitete das Geschäft mit Sachversicherungen der Talanx Deutschland. Wetzel arbeitete zudem zehn Jahre lang in höheren Führungspositionen bei den Basler Versicherungen, wo er das operative Geschäft, IT und Personalwesen in Deutschland mitverantwortete.