Sachversicherungen Run-off-Versicherer holt ehemaligen HDI-Vorstand an Bord

Christoph Wetzel ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der Darag Deutschland. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, aufgegebene Geschäftsbereiche anderer Versicherer zu übernehmen. Der international tätige Versicherungskonzern Darag Group hat bisher 49 solcher Run-offs in 21 Ländern durchgeführt.

Christoph Wetzel: Der ehemalige HDI-Vorstand für das Schaden-/Unfallgeschäft wird in den Aufsichtsrat des deutschen Run-off-Versicherers der Darag Group aufgenommen.

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Die Darag Deutschland hat Christoph Wetzel in ihren Aufsichtsrat aufgenommen. Er ist seit mehr als 25 Jahren auf dem deutsche Versicherungsmarkt tätig. Derzeit arbeitet er als Vorstand der FPB, die zur ON Service Group. Dieser Dienstleister mit Sitz in Hamburg hat sich darauf spezialisiert hat, spartenübergreifend alle Arbeitsprozesse in der Versicherungswirtschaft durchzuführen.

Zuvor war Wetzel mehr als sechs Jahre lang bei der HDI tätig. Dort verantworte er als Vorstandsmitglied das Schaden-/Unfallgeschäft und leitete das Geschäft mit Sachversicherungen der Talanx Deutschland. Wetzel arbeitete zudem zehn Jahre lang in höheren Führungspositionen bei den Basler Versicherungen, wo er das operative Geschäft, IT und Personalwesen in Deutschland mitverantwortete.