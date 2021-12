Unternehmenssitz der Generali in München: Im Juli 2018 kündigte der Konzern an, die Mehrheitsanteile (89,9 Prozent) der Generali Lebensversicherung AG mit rund 4 Millionen Verträgen im Bestand an die Viridium Gruppe zu verkaufen, führt der VZBV als aktuellen Beispielfall an. | Foto: Generali Deutschland AG