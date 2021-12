Russell Investments: Pascal Duval wird Vorstandschef

Duval trat Russell 1994 bei. Zu seinen Funktionen zählte unter anderem die Leitung des Geschäfts mit institutionellen Investoren (2005-2008) sowie des Bereichs Partnerschaften und Vertriebsallianzen mit Finanzinstitutionen (2003-2005). Während seiner Zeit bei Russell hatte Duval zudem durchweg die Verantwortung für das Geschäft mit Pensionsfonds, Versicherungen, Regierungen sowie anderen Institutionen in der EMEA-Region inne.Weitere Führungsrollen, die Duval während der letzten anderthalb Jahrzehnte bei Russell innehatte, umfassen Geschäftsführer in EMEA (2008-2011), Vorstandsmitglied der Niederlassung Paris (1998-2001) sowie Direktor Beratung und Analysedienste in Frankreich (1995-1998).Vor seinem Einstieg bei Russell, war Duval zwischen 1990 und 1994 bei Wyatt Paris (später Watson Wyatt) als Anlageberater der damals neu gegründeten Abteilung für Vermögensberatung tätig.