Redaktion 18.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Russland Deutsche Banken haben Milliarden Euro im Feuer

Der sich zuspitzende Konflikt zwischen Russland und dem Westen in der Krim-Krise könnte auch die hiesigen Banken treffen. Das gesamte Engagement der europäischen Geldhäuser in der Russischen Föderation liegt bei 194 Milliarden Dollar, das der US-Banken dagegen nur bei 35 Milliarden Dollar, wie die Analysten von Morgan Stanley in einer Studie hervorheben. Von den Europäern stünden Institute aus Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland ganz oben auf der Liste.