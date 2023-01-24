Merger-Experte Kai Lucks
Russland ist ein gescheiterter Staat
Russland könnte als „failed State“ mit instabilen Strukturen weiter existieren, die Russische Föderation könnte zerbrechen. Die bisherigen Sanktionen des Westens entfalten ihre Wirkung erst in längeren Zeiträumen und werden zu einem Zusammenbruch innerhalb weniger Jahre nicht entscheidend beigetragen haben. Der Einbruch der Ural-Ölpreise dürfte Russland aber zu Fall bringen. Wenn sich der Barrel-Preis beim derzeitigen Plateau um die 60 US-Dollar einpendeln sollte, wird Russland die wichtigste Deviseneinnahme verlieren. Denn unter den bestehenden Förderkosten von 40 Dollar wird die Marge nicht mehr ausreichen, um die Kriegsmaschinerie und den Verwaltungsapparat zu finanzieren. Außerhalb des Industriekomplexes Verteidigung und Raumfahrt verfügt Russland über kaum eine Branche, in der das Land international wettbewerbsfähig ist. In allen Sektoren fehlt es an Mikroelektronik.