Laut Finanzaufsichtsbehörde Russlands größte Bank: Sberbank-Tochter muss Betrieb sofort einstellen

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat mit sofortiger Wirkung der Sberbank Europe mit Sitz in Wien die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt. Grund dafür sei eine Anweisung der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese habe festgestellt, dass das Geldinstitut wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine und massiver Geldabflüsse in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecke und möglicherweise zahlungsunfähig werde.

Die europäische Tochter der Sberbank hatte laut EZB zum Jahresende 2021 eine Bilanzsumme von 13,6 Milliarden Euro. In Deutschland ist die Sberbank Europe über eine Zweigniederlassung tätig und tritt dort unter dem Namen „Sberbank Direct“ auf. Rund 35.000 Kunden halten bei der Sberbank Europe insgesamt Einlagen in Höhe von 1 Milliarde Euro. Davon sind 913 Millionen Euro von der österreichischen Einlagensicherung (ESA) gesichert, meldet der Bundesverband deutscher Banken.



Bankkunden erhalten Einlagen zurück

Eine Sanierung oder Abwicklung der Bank gemäß der Europäischen Bankensanierungs- und Abwicklungsrichtlinie sei nicht im öffentlichen Interesse, heißt es in der Mitteilung der österreichischen Aufsicht. Aus diesem Grund treten die Maßnahmen mit sofortiger Wirkung in Kraft. Zudem hat die FMA den Entschädigungsfall für die Sberbank Europe festgestellt. Dadurch sollen Einlagen bis zu einem Beitrag von 100.000 Euro innerhalb von längstens zehn Bankarbeitstagen ausgezahlt werden.

Die Abwicklung des Entschädigungsverfahrens für deutsche Kundinnen und Kunden übernehme die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), meldet die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin. Die deutschen Einleger sollen so schnell wie möglich entschädigt werden. Die EdB werde sich in Kürze mit den Betroffenen in Verbindung setzen, um die Entschädigung vorzunehmen, heißt es in der Mitteilung.

