Es war eine ausgesprochene kurze Bekanntmachung vor einigen Tagen: „Die Baf1in hat gemäß Paragraf 14 Versicherungsaufsichtsgesetz durch Verfügung vom 8. Juli 2025 die Verschmelzung der R+V Direktversicherung Aktiengesellschaft als übertragende Gesellschaft und der R+V Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft als übernehmende Gesellschaft genehmigt.“

Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement.

Konkret bedeutet das, dass die seit 2008 bestehende Tochtergesellschaft der Wiesbadener, die bis Mitte 2022 noch unter dem Namen R+V 24 firmierte, in die allgemeine Sachversicherung integriert wird. Die R+V vereinfacht so organisatorisch, rechtlich und markentechnisch die Angebotsstruktur innerhalb der Gruppe.

Direktversicherer verlor kontinuierlich Kunden

Mit der konzerninternen Fusion verschwindet ein Direktversicherer vom Markt, der in den vergangenen Jahren deutlich schrumpfte, vor allem im Bereich der Kfz-Versicherung. Insofern dürfte die Entscheidung primär betriebswirtschaftliche Gründe haben.

Die gebuchten Bruttobeiträge fielen um 24,4 Prozent auf 63,7 Millionen Euro. Die Zahl der Versicherungsverträge sank um rund ein Drittel auf 260.043 Stück. Das versicherungstechnische Ergebnis für eigene Rechnung lag im vergangenen Jahr bei 8,8 Millionen Euro (2023: 12,2 Millionen Euro). Die Entwicklung war in den Jahren zuvor ähnlich.