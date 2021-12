R+V startet bKV-Tarif

Beim neuen R+V-Angebot handelt es sich um eine Paketlösung mit unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten – von der Behandlung beim Heilpraktiker übers Krankentagegeld bis hin zum Zahnersatz. Alle Pakete gibt es in einer classic-, einer comfort- und einer premium-Variante mit unterschiedlichen Leistungen. Für die mittlere Version verlangt der Versicherer beispielsweise in der Kombination aus Zahnersatz und ambulanter Vorsorge 18,41 Euro im Monat.Damit liegt er unterhalb der voraussichtlich ab 2014 gültigen 20-Euro-Grenze für steuer- und sozialversicherungsfreie Sachzuwendungen. Derzeit ist sie noch doppelt so hoch. Wichtig in diesem Zusammenhang: Firmen können ausgewählte Pakete arbeitgeberfinanziert anbieten. Weitere stehen den Mitarbeiten dann zu günstigen Gruppenbeiträgen offen.