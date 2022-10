Umfrage unter Verbrauchern Deutsche sorgen sich um steigende Kosten im Alltag

Die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten ist mit 67 Prozent die größte Sorge der Deutschen. Das zeigt die repräsentative Langzeitstudie „Die Ängste der Deutschen 2022“ des Infocenters der R+V. Der genossenschaftliche Versicherer befragt die Bundesbürger seit rund 30 Jahren nach ihren größten Sorgen rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit.

Die Ängste der Deutschen im Langzeitvergleich © R+V-Infocenter

„Insgesamt sind die Menschen deutlich sorgenvoller als noch vor einem Jahr“, sagt Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch. „Der Angstindex – der Durchschnitt aller abgefragten Sorgen – steigt um sechs Prozentpunkte und erreicht mit 42 Prozent das höchste Niveau seit vier Jahren.“ Der bange Blick in den Geldbeutel löse aktuell insbesondere finanzielle Ängste aus.

Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten

Denn Deutschlands Statistiker verzeichnen derzeit die höchste Inflation seit Jahrzehnten. Etwa die Hälfte davon macht der starke Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise aus. Entsprechend groß ist auch die Angst vor explodierenden Lebenshaltungskosten. Mehr als zwei Drittel der Deutschen (67 Prozent) befürchten, dass alles immer teurer wird.

„Die Preisspirale macht den Menschen in allen Bevölkerungsschichten Angst. Das gilt für reiche Befragte genauso wie für arme, für Jung und Alt, für Männer wie Frauen und für Anhänger aller Parteien in allen Bundesländern“, erläutert Manfred G. Schmidt. Der Professor für Politik an der Universität Heidelberg berät das R+V-Infocenter seit rund zwei Jahrzehnten.

Inflationsangst hat zuletzt stark zugenommen

„Bemerkenswert ist in diesem Jahr die starke Zunahme der Inflationsangst um 17 Prozentpunkte“, ergänzt Brower-Rabinowitsch. Im Vorjahr lag die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten noch mit 50 Prozent auf Platz zwei. „1993 schnellte die Sorge von 29 Prozent auf 57 Prozent. Grund hierfür war die damalige Talfahrt der deutschen Wirtschaft.“

Die fünf größten Ängste der Deutschen drehen sich in diesem Jahr um die Finanzen. © R+V-Infocenter

Die Furcht vor steigenden Lebenshaltungskosten treibt die Deutschen laut Brower-Rabinowitsch allerdings regelmäßig um. Im Verlauf der Langzeitstudie hat sie schon zwölfmal Platz eins belegt – und damit häufiger als jede andere Sorge. Diese Angst ist im Westen der Republik jetzt aber mit 69 Prozent erstmals deutlich ausgeprägter als in Ostdeutschland (59 Prozent).

Sorge vor einem Einbruch der Wirtschaft wächst

Auf Platz zwei rangiert mit 58 Prozent die Angst, dass Wohnen unbezahlbar wird. „Auch diese Sorge hat reale Grundlagen: ein knappes Angebot, hohe und oftmals weiter steigende Preise sowie eine starke Konkurrenz unter den Wohnungssuchenden“, erklärt Schmidt. Und 57 Prozent der Bürgerinnen und Bürger fürchten eine Rezession, Platz drei in der diesjährigen Ängste-Studie.

Der Vorjahresvergleich zeigt auch hierbei einen ebenso starken Anstieg wie bei der Angst vor steigenden Preisen. 2021 lag die Furcht vor wirtschaftlicher Krise noch auf Platz zehn. „Der Dreiklang von Corona-Pandemie, Russlands Krieg gegen die Ukraine und Inflation beeinträchtigt die deutsche Wirtschaft – sie droht in eine Rezession abzurutschen“, erläutert Schmidt.

Steuern und Schulden auf Platz vier und fünf

Vor dem dritten Pandemie-Winter fürchtet immer noch mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent), dass der Staat wegen der Schuldenlast aus der Corona-Krise dauerhaft Steuern erhöht oder Leistungen kürzt. 2021 war dies die größte Angst der Befragten. Ähnlich groß wie 2021 bleibt mit 51 Prozent die Furcht, dass die Steuerzahler für die EU-Schuldenkrise zur Kasse gebeten werden.