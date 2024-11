Der Aufsichtsrat der R+V Versicherung hat eine teilweise Neuaufstellung für den Vorstand des Wiesbadener Versicherers beschlossen.

Neuer Zuschnitt der Vorstandsressorts

Wie am Freitag bekannt wurde, wird Dragica Mischler ab April 2025 Vorständin des neu geschaffenen Ressorts Finanzen & Risikomanagement. Derzeit ist sie Vorstandsvorsitzende der Örag-Unternehmensgruppe. Im ihrem künftigen Ressort werden unter anderem das Gesamtrisikomanagement, das derzeit noch in Personalunion von IT-Vorstand Tillmann Lukosch geführt wird, sowie die Bereiche Konzerncontrolling und Rechnungswesen gebündelt, wie das Unternehmen mitteilte. Der bisher unter anderem für Finanzen zuständige Vorstand Marc Michallet verantwortet in seinem Ressort neben dem Investment Management künftig auch die Bereiche Ausland und Mergers & Acquisitions.

Mischler mit langer Karriere bei öffentlichen Versicherern

Die 50-jährige Finanzökonomin und Bankkauffrau Mischler ist derzeit Vorstandsvorsitzende der Örag Rechtsschutzversicherung sowie der Deutsche Assistance Versicherung, ein bundesweiter Realisierungs-Partner der öffentlichen Versicherer. Sie ist seit rund 20 Jahren in führenden Positionen sowohl in der Finanz- als auch in der Versicherungsbranche tätig. Mischler begann ihre Führungslaufbahn beim Talanx-Konzern, bevor sie zur Versicherungskammer Bayern wechselte. Von den 14 Jahren in der Gruppe der öffentlichen Versicherer war sie fünf Jahre Finanz- und Lebensversicherungsvorständin der Sparkassen-Versicherung Sachsen, bevor sie in ihre jetzige Position bei der Örag kam. Die gebürtige Wiesbadenerin war bereits in den ersten Jahren ihrer Karriere im R+V Finanz-Team tätig.

Auch Rückversicherer unter neuer Leitung

Zudem berief der Aufsichtsrat Holger Nieswandt zum Vorstand der Aktiven Rückversicherung (R+V Re). Nieswandt leitet bisher den Bereich Research & Development (Forschungs- und Entwicklung). Er folgt am 12. April 2025 auf Christoph Lamby, der nach 20 Jahren im Vorstand laut seines Arbeitgebers auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht. Der 50-jährige promovierte Ökonom ist seit 2011 in verschiedenen Positionen bei der R+V Versicherung tätig. Zu seinem vorherigen beruflichen Werdegang machte das Unternehmen keine Angaben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dragica Mischler und Holger Nieswandt ausgewiesene Experten mit langjähriger Branchenerfahrung für den Vorstand gewinnen konnten“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Cornelius Riese. „Mit diesen Weichenstellungen tragen wir insbesondere den stark gestiegenen Anforderungen im Risikomanagement, in der Finanz- und Kapitalplanung sowie in der Unternehmenssteuerung Rechnung.“ Der R+V-Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger ergänzt: „Mit der Bündelung der zentralen Themen Risikomanagement, Controlling, Planung und Rechnungswesen wollen wir die Planungs- und Steuerungsprozesse im Unternehmen noch effektiver gestalten.“