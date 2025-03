Die R+V-Versicherung hat ein weiteres neues Vorstandsressort geschaffen: Die Ressorts Finanzen und Risikomanagement, dessen Gründung schon im Herbst 2024 bekanntgegeben wurde, und Operations und IT nehmen am 1. April ihre Arbeit auf. Insgesamt besteht das Spitzengremium des Wiesbadener Unternehmens zukünftig aus neun Köpfen.

Die Etablierung der beiden neuen Ressorts ist nach Angaben der R+V Teil einer strategischen Neuausrichtung, die am kommenden Montag (31. März) bei der Bilanzpressekonferenz vorgestellt werden soll. „Mit der neuen Ressort-Struktur und personellen Aufstellung werden wichtige Weichen für die künftige Wettbewerbsfähigkeit gestellt“, sagt R+V-Aufsichtsratschef Cornelius Riese.

Endres übernimmt Vorstandsposten für IT und operatives Geschäft

Neues Vorstandsmitglied für Operations und IT wird Klaus Endres. Der 48-Jährige ist bisher Komposit-Vorstand des Versicherers. Das Ressort Komposit leitet Endres kommissarisch weiter, bis ein Nachfolger gefunden ist. Er war in seiner Karriere bereits bei der Axa und Zurich Gruppe Deutschland Operations-Vorstand. Der Vorstand des bisherigen Ressorts IT, Digitalisierung und Prozesse, Tillmann Lukosch (57), löst seinen Vertrag aus persönlichen Gründen einvernehmlich aus, so die Darstellung des Unternehmens.

In dem Ressort Operations und IT will die R+V eigenen Angaben alle kundennahen Operations-Einheiten und die IT bündeln. Das bisherige Ressort IT, Digitalisierung und Prozesse wird dabei vollständig integriert. Ziel sei es, Prozesse und technische Voraussetzungen so zu verbessern, dass die R+V Kundenanliegen schneller, effizienter und digitaler bearbeiten kann. „Die Einführung des Ressorts Operations und IT ist für uns ein großer Schritt auf dem Weg zu einer noch stärkeren Kundenzentrierung“, sagt Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V.

Das Ressort Finanzen und Risikomanagement wird ab April von Dragica Mischler geführt. Über die Bestellung der 50-Jährigen hatte der Aufsichtsrat bereits im September vergangenen Jahres entschieden. Sie war zuletzt Vorstandsvorsitzende der Örag-Unternehmensgruppe. Sie ersetzt Marc Michallet, der den Bereich Finanzen abgibt, um im Gegenzug zusätzlich zum Investmentmanagement die Bereiche Ausland und Mergers & Acquisitions zu übernehmen.

Buchem folgt auf Merkel als Personalvorstand

Eine weitere Vorstandspersonalie: Neuer Chef des Ressorts Personal und Konzerndienstleistungen wird Volker Buchem (56). Er tritt zum 1. Juli 2025 die Nachfolge von Julia Merkel an, die sich laut der R+V entschlossen hatte, ihren Vertrag nach mehr als zehn Jahren im Konzernvorstand nicht erneut zu verlängern und das Unternehmen auf eigenen Wunsch zu verlassen. Buchem verantwortete als Generalbevollmächtigter seit Anfang 2024 die Kultur und Transformation des Unternehmens. Im Konzern ist er bereits seit 1998.