RWC: Globaler Aktienfonds für den Neuzugang

Mit dem RWC Global Horizon Fund will RWC einen globalen Aktienfonds auf den Markt bringen. Die Auflegung ist im Juni geplant.Louise Keeling, Managerin des geplanten Long-Only-Fonds, soll nach Aktien unterbewerteter Unternehmen in der ganzen Welt suchen. Dabei ist sie an keinen Vergleichsindex gebunden.Keeling kommt von Marathon Asset Management. Sie trat RWC im April als Partnerin bei, um das globale Long-Only-Aktienteam der Gesellschaft aufzubauen.