Die Investmentwelt steht vor einem Wendepunkt: Während passive Strategien in den letzten Jahren den Ton angaben, könnte sich das Blatt nun wenden. Das sagt jedenfalls Ryan Mullen aus dem Führungs-Team von MFS Investment Management. Er sieht in der aktuellen Marktkonzentration erhebliche Risiken – aber auch Chancen für aktive Manager.

„Die nächsten zehn Jahre werden sich fundamental von der vergangenen Dekade unterscheiden“, erklärt Mullen im Video-Interview. Besonders kritisch sieht der Experte die hohe Konzentration in den Märkten, wie sie sich etwa in der Dominanz der Magnificent Seven zeigt. Während MFS durchaus in diese Tech-Giganten investiert, mahnt Mullen zur Vorsicht: „Es geht um die richtige Dimensionierung der Risiken.“

Für den deutschen Markt sieht der Investment-Profi besonders großes Potenzial. Die wachsende Bedeutung nachhaltiger Investments und neue ESG-Regulierungen spielen dem seit1924 bestehenden Unternehmen laut eigener Aussage in die Hände. „Die Ausrichtung auf langfristige, verantwortungsvolle Investments ist Teil unserer DNA“, betont Mullen.