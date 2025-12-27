„Respekt bekommt man durch Können, nicht durch Hierarchie“

15.000 Euro für eine Flasche Wein. Nicht aus dem Burgund, nicht aus Bordeaux, sondern von der Saar. Die Scharzhofberger Trockenbeerenauslese von Egon Müller bricht regelmäßig Auktionsrekorde. Was macht diesen Wein so außergewöhnlich? Und warum ist die kleine Saar-Region, die offiziell zum Weinbaugebiet Mosel gehört, so besonders?

Im Podcast „WeinLesen" von Stefanie Döring und Oliver Morath geht es diesmal um eines der kleinsten Weinbaugebiete Deutschlands – und um große Gewächse, die dort entstehen.

Die Saar ist nicht die Mosel

„Eigentlich ist es schade, dass sie den Namen 2007 auf Mosel geändert haben", sagt Stefanie Döring, Sommelière und Inhaberin des Weinladens St. Pauli. Denn bis 2007 hieß das Anbaugebiet noch Mosel-Saar-Ruwer. Die Namensänderung fanden viele Winzer an Saar und Ruwer wenig witzig – schließlich unterscheidet sich das Terroir fundamental.

„Die Saar ist viel höher gelegen, viel kühler, mit sehr steilen Schieferlagen", erklärt Döring. Die Mittelmosel sei dagegen wärmer, die Weinberge nicht so hoch. Und die Höhe macht den entscheidenden Unterschied: „Wir haben schon öfters im Podcast über Höhe gesprochen und wie gut das den Reben tut."

Das Ergebnis im Glas: „Saar-Weine sind sehr, sehr schlank, präzise, haben sehr hohe lebendige Säure, sind super mineralisch und gradlinig", beschreibt die Sommelière. „Die wirken sehr kühl und filigran." Mosel-Weine dagegen seien meist fruchtiger, intensiver, manchmal süßer – vielleicht auch „ein bisschen bräsiger".

83 Prozent Riesling – und die Zukunft?

Riesling dominiert die Saar mit 83 Prozent der Rebfläche. Weißburgunder spielt als Nummer zwei eine kleinere Rolle, Spätburgunder profitiert vom kühlen Klima. Doch wie sieht die Zukunft aus?

„Es gibt viele Hiobsbotschaften, dass der Riesling in ein paar Jahren nicht mehr da ist", erzählt Döring von aktuellen Diskussionen in der Winzerszene. Manche Winzer experimentieren mit Syrah, andere halten davon gar nichts. „Man hat zwei Winzer, die gar nicht weit auseinander sind, mit zwei krass unterschiedlichen Meinungen."

Dörings Einschätzung: „Ich glaube, an der Saar ist der Riesling noch relativ safe."

Von Kabinett bis Trockenbeerenauslese: Das deutsche Qualitätssystem

Beim Riesling zeigt sich die ganze Bandbreite deutscher Qualitätsstufen – und deren Komplexität. „Ich glaube, da blickt auch kein Endverbraucher mehr durch, und selbst Sommeliers müssen immer noch mal nachlesen", gesteht Döring.

Das System basiert auf dem Öchsle-Gehalt, also dem Zuckergehalt der Trauben:

Qualitätswein (QbA): 67-76 Grad Öchsle

Kabinett: 70-82 Grad – „fein, leicht, elegant, der Frühstückswein"

Spätlese: 76-90 Grad – reifer, aromatischer, an der Saar „sehr straff und mineralisch"

Auslese: 83-100 Grad – selektierte vollreife Beeren, teils mit Botrytis, „sehr langlebig"

Beerenauslese: mindestens 110 Grad – edelsüß, hochkonzentriert

Trockenbeerenauslese (TBA): mindestens 150 Grad – aus Rosinen gepresst

Eiswein: 110 Grad – aus gefrorenen Trauben

„Das ist schon viel Zucker", kommentiert Döring trocken.

Großes Gewächs vs. Qualitätsstufen

Eine Frage, die auch geübte Weintrinker verwirrt: Was hat es mit dem „GG", dem Großen Gewächs, auf sich? Die Antwort: nichts mit den Qualitätsstufen.

„Wenn man ein GG auf der Flasche sieht, dann ist es ein Wein, der im VDP-Verein verankert ist", erklärt Döring. Der VDP – Verband Deutscher Prädikatsweingüter – wurde gegründet, um international Erkennbarkeit zu schaffen. 210 Betriebe gehören dazu, werden streng kontrolliert.

Die VDP-Klassifikation: Gutswein, Ortswein, Erste Lage, Große Lage. „Großes Gewächs" bezeichnet dabei trockene Weine aus Großen Lagen. An der Saar zählen dazu die berühmten Lagen Scharzhofberg, Gottesfuß und Kupp.

Van Volxem: Hightech trifft Tradition

Wenn Oliver Morath von der Saar schwärmt, kommt er an einem Namen nicht vorbei: Van Volxem. „Dort könntest du vom Boden essen, du bräuchtest keine Teller. So blitzeblank ist das dort alles."

Der Weinkeller sei „dermaßen aufgeräumt und so Hightech", dass man das Gefühl habe, in einer ganz anderen Zeit zu sein. „Du siehst da dran diesen absoluten Willen, was ganz Besonderes zu machen."

Weingut Van Volxem | Bildquelle: Van Volxem

Roman Niewodniczanski, der Van Volxem führt, legt viele Weine weg, die erst nach Jahren in den Verkauf kommen – gereift, perfektioniert. Ein Besuch sei für jeden Weinliebhaber „eine andere Welt".

Auch menschlich habe Niewodniczanski beeindruckt: Bei einem Gewitter sorgte er persönlich dafür, dass kein Gast nass wurde. „Ein toller Mensch", bestätigt Döring.

Egon Müller: Der 15.000-Euro-Wein

Warum kostet ein Scharzhofberg vom Egon Müller bis zu 15.000 Euro pro Flasche? „Der Scharzhofberg gehört einfach zu einer der besten Lagen der Welt", sagt Döring. Devon-Schiefer, kühles Mikroklima, lange Vegetationsperiode, perfekte Wasserverhältnisse.

Das Ergebnis: Weine mit hoher Säure, feiner Süße, enormer Mineralität – und der Fähigkeit, jahrzehntelang zu reifen, ohne ihre Leichtigkeit zu verlieren.

Dazu kommt Tradition: Über 200 Jahre Familiengeschichte, Belieferung von Adelshäusern und Diplomaten seit Kaiserzeiten, die Queen hatte angeblich stets Scharzhofberg im Kühlschrank. „Der Ruf wurde nie verwässert, es gab keine Skandale."

Kann man den Preis erschmecken? „Nee, das kann man nicht trennen", gesteht Döring. „Man kann diesen Wert nicht erschmecken." Es sei vergleichbar mit Luxushandtaschen – ein Teil des Wertes liege im Status, in der Rarität, im Investment-Charakter.

Die Saar für Normalsterbliche

Wer nicht 15.000 Euro ausgeben möchte, aber trotzdem großartige Saar-Weine erleben will: „Einfach diese Weingüter besuchen", rät Döring. Van Volxem, Zilliken, Familie Jauch mit ihrem Weingut von Othegraven – sie alle zelebrieren den Saar-Riesling.

Morath empfiehlt dazu einen Besuch in Saarburg: „Es gibt nicht so viele Orte, durch die mitten im Ort ein Wasserfall geht." Die Vinothek der Saar sei ebenfalls einen Besuch wert – dort arbeite Marius, „so ein echter Überzeugungstäter, wenn es um Saar-Wein geht".

Und dann gibt es da noch den Riesling-Sommer: Alle Weinkeller öffnen für Besucher, man wandert von Weingut zu Weingut, „es ist einfach ein tolles Event", schwärmt Morath. „Das kann ich jedem nur empfehlen."

Fazit: Die Saar mag klein sein, aber sie produziert Weine von Weltklasse. Kühl, präzise, mineralisch – und manchmal astronomisch im Preis. Wer verstehen will, was deutschen Riesling ausmacht, kommt an der Saar nicht vorbei. Am besten mit Besuch vor Ort – denn wie Döring sagt: „Dann kriegt man eine Idee davon."